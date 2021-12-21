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港灣美景第一排！廢棄國小變身基隆最美書店　喝茶看海愜意擁抱雨都

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

今年冬天基隆很潮，不是陰雨潮濕，而是引領風潮。斗大的KEELUNG地標旁進駐了太平青鳥書店，讓廢校後的太平國小煥然一新；選一本好書面對大海閱讀，多麼愜意。

▲廢校的太平國小如今已煥然一新。
▲廢校的太平國小如今已煥然一新。

▲由廢校的太平國小轉型的太平青鳥，被形容是擁有港景第一排風景的看海書店。
▲由廢校的太平國小轉型的太平青鳥，被形容是擁有港景第一排風景的看海書店。

　

太平青鳥書店　盡攬最美港灣風景

在基隆看大船入港，絕佳視野之一，就在基隆地標KEELUNG旁的小公園，現在，港景第一排的太平青鳥書店開幕後，只要從基隆港眺望虎仔山，就能同時望見太平青鳥，因為，這是一間山海回望的書店，有了港灣美景的相伴，在此閱讀、買書、品茶，也多了詩意。

▲從太平青鳥書店旁即可俯瞰基隆港。
▲從太平青鳥書店旁即可俯瞰基隆港。

▲閱讀座位使用學校課椅饒富趣味。
▲閱讀座位使用學校課椅饒富趣味。

書店前身，是創建於1959年的太平國小，當年的基隆碼頭工人和港務人員子弟多就讀於此，2017年廢校後，透過舉辦活動讓空間保溫，2019年啟動整建計畫，由建築師郭旭原、黃惠美進行改造，部分作為書店，其餘空間是基隆城市設計、都市整合與地方創生的交流平台。樓高三層的書店，一樓為選書和閱讀空間，加上台灣茶品牌京盛宇設點，可以品嚐紫砂壺現泡好茶；二樓用於舉辦座談，開幕推出的基隆攝影家鄭桑溪、林官賢、賴鐸洋《基隆時光詩》聯合攝影展，呈現不同的基隆風貌；三樓視野遼闊，可觀賞《流轉的島嶼記憶》檳城 基隆 馬尼拉—與海共讀的特展。置身書店，可回味小學教室風貌，窗戶的兩側，一邊望海、一側倚山，經過建築設計師的巧手，既懷舊又新穎，昔日學校知識傳遞的精神，能以新的方式傳承，極好。

▲書店一樓規劃選書和閱讀空間，挑選了許多探索基隆海港城市發展的專書。
▲書店一樓規劃選書和閱讀空間，挑選了許多探索基隆海港城市發展的專書。

▲位在虎仔山山腰處的太平青鳥，一側依偎綠意盎然的樹林，另一側可眺望基隆港灣。
▲位在虎仔山山腰處的太平青鳥，一側依偎綠意盎然的樹林，另一側可眺望基隆港灣。

　

景點資訊

太平青鳥書店（基隆）

地址：基隆市中山區中山一路189巷135號

電話：02-2427-6323

時間：10:00-18:00（週一、二公休）

　

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