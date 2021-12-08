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產地直送超便利！ 「基隆山海美味」一鍵上桌 滿足挑嘴饕客

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基隆有許多美味又新鮮海產，是老饕的最愛。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
基隆有許多美味又新鮮海產，是老饕的最愛。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情改變人們的消費習慣，宅家經濟發展愈盛，特別是專營生鮮食品的電商平台，讓人不用親至產地，也可享受全台各地美食，快速便利的「產地直送餐桌」生鮮商品，更成為上班族、主婦社團等社群團購新寵！

▲基隆推農漁業電商平台，美味即時直送。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
▲基隆推農漁業電商平台，美味即時直送。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

看準網購市場，基隆市政府產業發展處邀請了瑪陵休閒農業區農場業者、基隆漁業生產業者，以及人氣生鮮美食電商平台，舉辦「農漁業者電商媒合會」，展開美味對談。包含基隆長榮桂冠酒店、福利驚奇網、農遊超市、勞工聯合福利網、艾斯移動Eyesmedia、農金安心GO等優質電商平台出席，並精選了瑪陵休閒農業區農場業者及基隆優良漁業者，包括基隆區漁會、農會、阿里棒棒、友蚋田園農場、現代休閒農場、金明昌休閒農場、綠竹園山薯農場、文良休閒農場、大方合展等，現場展示各式農漁產品和伴手禮。此外，基隆農漁業者的相關體驗行程，包含飛海手作園地、大菁休閒農場等，也將一併上架平台，讓前往基隆一日遊的旅客，在行程安排上更加省時便利。

▲農漁業者電商媒合會，廣邀農漁業者參加。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
▲農漁業者電商媒合會，廣邀農漁業者參加。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

▲農漁業者電商媒合會，也有許多伴手禮業者出席。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
▲農漁業者電商媒合會，也有許多伴手禮業者出席。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

透過電商平台行銷，可全台直送基隆優質海鮮、農產品，為饕客們的春節採購清單謀福利，長榮桂冠酒店也將成為基隆的美食伸展台，於旗下餐廳、線上實體商店，與旅客分享在地美味。基隆市政府產業發展處處長黃健鋒表示：「除了邀請民眾來基隆體驗山海行程，也希望透過產地直送，讓人繼續回味海洋城市的新鮮魅力。」基隆山海珍味的雙重饗宴，來自基隆東北角近海優質漁場和瑪陵坑的多霧丘陵。

小卷的鮮甜帶脆感、赤鯮的細嫩甘甜、以及煙仔虎的柔軟肥美，山藥的綿密Q彈、綠竹筍的細緻脆甜、以及樹梅的甜中透酸，無一不是挑嘴饕客們的口袋名單，期待基隆山海美味直送餐桌，在舌尖中釋放鮮甜魅力！

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