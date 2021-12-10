海景第一排的看海書店！2021基隆新地標「太平青鳥山海書店」全台最美
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
太平青鳥位於基隆海景第一排，有著絕美山海無敵景觀的書店，成為基隆最新地標。這裡依山面海，地理位置極佳，在這裡你可以居高臨下欣賞基隆巿區美景，看郵輪進出，點一杯咖啡、讀一本書、享受愜意的悠閒生活，成為2021基隆最新景點。
太平青鳥位於基隆西岸，虎仔山基隆地標下方，這是一間山海回望的書店。
當你看到Keelung，就會看見太平青鳥
白色簡約的建築在藍天白雲下超美的～
走進去裡面更是讓人驚豔，有書桌、有桌椅、有綠色盆栽，每個角落都讓人忍不住停下腳步欣賞～
採光良好，視野極好，一整片的落地窗，感覺像在大自然下看書，超舒服的～
京盛宇進駐，提供咖啡、茶，讓我們享受極致好喝的台灣茶
用閱讀重新開箱一座城巿
這是一個3C的時代，你有多久沒有好好坐下來讀一本書
現場還提供京盛宇台灣茶試飲
愈往上走愈別有洞天，就像一座藝術品，每個角度都呈現不同的美～
到處都有課桌椅，可以讓您好好坐下來休憩或閱讀。
最佳的景觀座位，在綠色的植裁牆閱讀。
別忘了要繼續走到3樓
3樓是最佳欣賞山海美景的地方，白天就這麼美了，想必晚上一定更美，成為情侶最佳約會地點。
免吹風、輕輕鬆鬆在室內看海景～
門口有免費停車場，可惜車位不多，想停得早點來。
透過鏡面無限延伸，空間視覺也變大了～很特別的視角
這裡的視野真的很好，可惜天氣不好，灰灰的，想必天晴時一定更美～
1樓還有一區和室圖書區，地方不大卻非常溫韾，可以隨地而坐，非常休閒舒適。
這是一間書店更像一間圖書館，到處充滿座位及美景，還有提供美味的茶及咖啡，是間會讓人想一訪再訪的看海書店。
太平青鳥
基隆市中山區中山一路189巷135號
營業時間：10:00-18:00(周一二公休)
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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