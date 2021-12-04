整個魚缸吃下肚？台北「超浮誇水族箱海鮮盤」吃到痛風，火鍋店也是餐酒館
【圖／文：行遍天下】
位在台北雙連捷運站附近的「享鍋酒館中山旗艦店」是今年3月新開幕的火鍋店，既是涮涮鍋店也是餐酒館。擁有十幾年餐飲經驗的老闆Angela，想要打造一個讓人用餐時可以很放鬆、很享受的環境，延續前一家網美打卡時髦的東區店點，再次以五感美好體驗為初衷的中山旗艦店就此誕生。
本身就愛吃鍋的老闆，非常注重食材的挑選以及湯底的熬製，特別與主廚團隊一起研發出全台獨創的祕製海鮮湯底，以數種中藥材為底（甘草、當歸、白胡椒粒、乾辣椒、薑等），再加入青蔥、米酒、牛奶貝等食材熬煮。湯底嚐起來有淡淡的中藥香，以及爆棚的貝類鮮甜，難怪一上桌煮熱時，店員特別強調不要放料先喝湯喔！
火鍋以套餐形式供應，主食有海有陸，魚蝦蟹貝或牛雞豬等任君挑選。其中，用水族箱生態缸當器皿的浮誇系豪華海鮮套餐，視覺效果超震撼，從波士頓龍蝦、台灣小龍蝦、鮑魚、牡蠣、干貝、透抽等十多種每日配送的尚青海鮮，說是痛風缸一點都不為過！
雖日前疫情趨緩，但店家仍對於防疫規定要求嚴謹，每日餐廳空間採紫外線殺菌消毒、員工落實測體溫戴口罩。用餐空間寬敞外，每桌都設有大型移動式木製隔板，希望客人能放心享受吃鍋的美好。
吃鍋重點
．滾開後不放料，先嚐一口享鍋祕製海鮮湯底。
．波士頓龍蝦頭熬湯，身體煮5分鐘肉質最Q彈。
．鹹酸黃金比例沾醬與食材互搭不搶味。
景點資訊
享鍋酒館 中山旗艦店
地址：台北市大安區中山北路2段74號
電話：02-2564-1354
FB：享鍋酒館-中山旗艦館
時間：週一至週日11:00-21:30
消費：雙人鍋物套餐享牛或享豬拼盤1,298元、雙人豪華海鮮鍋2,580元，以上價格均另加收10％服務費
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