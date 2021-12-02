只懂廟口小吃就OUT了！8家「基隆質感咖啡館」精選　傳統市場內也能品文青咖啡

基隆最近有點厲害！廟口小吃是我認為全台灣最好吃最有特色的美食集中地，但現在特色咖啡、餐廳更是不輸人，尤其是傳統市場內隱藏版的咖啡館，我也覺得很接地氣。當然還有更多海景、復古老宅、文青風格的咖啡廳讓人一去再去，我跟水晶特別精選出8家推薦特色質感咖啡廳給大家參考。

傳統市場 咖啡館

小市場咖啡

地址：基隆市暖暖區暖碇路36之1號 (源遠市場內)

電話：02-2459-4554

營業時間：11:00~21:00 (周二周三公休)

粉絲團：https://www.facebook.com/minimarketCAFE/

我在傳統市場聞到咖啡香，這是一個衝突卻美好的意外驚喜，就在基隆暖暖源遠市場內，屬於這城市的市場日常。「小市場咖啡」是一間位於傳統菜市場中的一間咖啡館，目前為第三代傳承，原本只是麵攤，第三代轉型經營成咖啡廳，運用環境的衝突感，營造出另一個協調溫馨的新空間。

當然這種衝突在傳統菜市場中獨立也格外顯眼；不過「小市場咖啡」用心經營人跟人之間的關係。展現菜市場的人情味，更發展出屬於自己的“菜市場style”。並成為市場毛小孩的中途之家，讓市場日常衝突並美好的和諧存在著。

多好咖啡店 Anygood Coffee

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2樓 攤位B31 地圖

營業時間：10:00–18:00

仁愛市場二樓美食不少，除了傳統小吃外，現在還開了不少甜點、咖啡廳，「多好咖啡店 Anygood Coffee」就是在口袋名單裡很久的咖啡廳，開車來很方便，停在地下停車場走上來到二樓就到。

四周真的就是傳統市場攤位，感覺像是兩個世界，但是一點都不覺得突兀，現在台灣越來越多市場空間開放給年輕人創業使用，傳統與創新相容，很喜歡這種味道。

復古 老宅咖啡風格

安樓咖啡 Enzo Cafe

地址：基隆市仁愛區仁三路11-3號 地圖

電話：02-2425-0220

營業時間：11:00–19:00

基隆夜市附近的「安樓咖啡 Enzo Cafe」，這裡的千層蛋糕是跟台北名店時飴合作提供的，而且安樓咖啡本身建築就是老宅改建而成，裝潢佈置都帶著點復古風格，而且二、三樓的裝潢不一樣，一層很復古、另一層又像是韓式咖啡廳一樣很時尚，平日來氣氛還不錯，假日如果人太多，可能就沒那麼舒適了。

萬祝號

地址：基隆市中正區中正路560號 地圖

營業時間：11:00–19:00（每週二、三公休）

正濱漁港的路上，附近不少造船廠，之前經過這附近的時候就覺得很適合開咖啡廳，因為兩旁的房屋年代看起來都很久了，好好打造一下應該很棒，沒想到就在這開了這家萬祝號，感覺也很像船隻的名字，很喜歡這裡的裝潢佈置，重點是咖啡也很好喝，太晚去甜點都差不多賣光光有點可惜就是了。

啤咖酒

地址：基隆市仁愛區孝一路23巷3弄5號

電話：0906 251 010

時間：下午6:00 – 上午12:00（週四公休）

粉絲團：啤咖酒

基隆委託行街區，早期基隆最熱鬧的商圈，曾經是全台灣最重要的舶來品批貨中心，進口來自各國的歐美日生活精品服飾，是位於位於孝一路23巷及其鄰近的店面跟街區。

雖然歲月更迭，街區繁華不在，但還是默默有許多年輕人進駐，帶來了舊街區新風貌。例如啤 咖 酒 承租了主街區其中一間七十年老房子，帶來了音樂、咖啡、酒還有古董公仔收藏，老宅酒吧咖啡廳的氛圍風格很強烈，彷佛走入另一個空間。

丸角自轉生活咖啡

地址：基隆市仁愛區孝二路28號

電話：02 2427 3028

時間：11:00–18:00

粉絲團：https://www.facebook.com/Cafe.de.MaruCorner

位於基隆崁仔頂魚貨市場一帶，曾經是全台灣最重要的舶來品批貨中心的委託行街區，雖然現已經繁華不再，但這裡街口巷弄間隱藏了許多厲害的好店，錯過可惜。

這一家丸角自轉生活咖啡 就位於委託行主街的街口處，是基隆特色咖啡廳裡必去的老宅咖啡館，除了融合在地特色的咖啡以外還有來丸角必吃的甜不辣香腸三明治。

正濱漁港 海港咖啡館

找到幸福咖啡店

地址：基隆市中正區中正路559號（地圖）

電話：02-24635660

時間：平日 12:00–19:00｜假日10:00–18:00（週一公休）

粉絲團：https://www.facebook.com/EurekaHappinessCafe/

基隆，就在那靠海的地方！來這裡喝咖啡配海景是標配，也是日常。正濱漁港旁這一家『找到幸福咖啡店』可以感受基隆人的日常，想看海景又怕熱，這裡可以點一杯咖啡配蛋糕，然後悠閒的吹著冷氣望海發呆，多享受是不…..

寂人甜食

地址：202基隆市中正區中正路505號3樓

時間：11:00–19:00（每週二、三公休）

基隆特色小店越來越多，原本在崁仔頂魚市場裡的甜點店！之前有時候會半夜來到崁仔頂魚市場吃生魚片，凌晨時間正是最熱鬧的時候，不過到了白天只剩下拉下來的鐵門跟魚味，其中有家開在老宅公寓二樓的甜點店「寂人甜食」置身其中，一週只開四天，窄窄的樓梯上去就有美味甜點，真的很特別！不過現在已經搬到正濱漁港，但一樣很神秘，而且位於3樓，大家有機會可以去尋秘探訪一番，這一家的甜點真的好吃，值得！

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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