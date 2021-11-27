山海美景盡收眼底！ 八里森林系「嵐天咖啡」景觀咖啡館 居高臨下賞觀音山風景
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
把握這周末天晴，登觀音山走森林系景點，沒想到快到觀音山途中發現一間新開咖啡館－嵐天咖啡，被開幕彩球及廣告旗幟給吸引，原來10月底才剛開幕，發現它景觀超美，一邊是山一邊是海，可以將山海美景盡收眼底，倘佯在大自然懷抱裡，不用爬那麼辛苦，在這裡就可以欣賞觀音山最美的風景，也是觀音山中繼最佳休憩站～
這是一間小而美咖啡館，挑高二層樓，一樓室內座位區，二樓為露天座位區，天氣好時別忘了一定要上二樓喔～
這裡環境清幽，風景優美，很適合來此放空喝茶，超美的景觀咖啡館～
一邊是山一邊是海，嵐天咖啡可以將絕美山海美景盡收眼底。
二樓露天座位區，沒有過多的裝潢，只有最原始的風景，讓人彷佛置身於森林裡，相當愜意～
我們喝的不是茶是人生~
最新DM，實際DM以店家為主，提供飲品、咖啡、茶、鬆餅、厚片吐司等，另外也有供應麵食和炸物
紅棗枸杞菊花茶150元
採用天然的紅棗、枸杞、菊花，看得到原形食物，養生又好喝～
12
原味鬆餅110元，奶香味很足，奶酥吐司50元超好吃的，重點是美景無價～
可以在充滿綠意的環境下享用餐點，隔外美味～
不論想放空或喝下午茶，都很適合到這裡，享受浪漫的綠意氛圍。
一樓露天座位區
一樓室內座位區擁有大片的落地窗是情人最佳座位區～
有機會來觀音山可以來走訪最新開幕嵐天咖啡 Arashi sky Coffee，享受難得的悠閒時光～
嵐天咖啡館 ARASHI SKY COFFEE
新北市八里區荖阡坑路五鄰50號-3
營業時間：平日09:00-17:00；假日09:00-20:30
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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