快訊

獨／「人命真的關天？」山難轄區在台中 南投路程少4小時卻拒支援

山海美景盡收眼底！ 八里森林系「嵐天咖啡」景觀咖啡館 居高臨下賞觀音山風景

大海愛上藍天旅遊日記分享 / 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳旅遊／大海愛上藍天

把握這周末天晴，登觀音山走森林系景點，沒想到快到觀音山途中發現一間新開咖啡館－嵐天咖啡，被開幕彩球及廣告旗幟給吸引，原來10月底才剛開幕，發現它景觀超美，一邊是山一邊是海，可以將山海美景盡收眼底，倘佯在大自然懷抱裡，不用爬那麼辛苦，在這裡就可以欣賞觀音山最美的風景，也是觀音山中繼最佳休憩站～

這是一間小而美咖啡館，挑高二層樓，一樓室內座位區，二樓為露天座位區，天氣好時別忘了一定要上二樓喔～

這裡環境清幽，風景優美，很適合來此放空喝茶，超美的景觀咖啡館～

一邊是山一邊是海，嵐天咖啡可以將絕美山海美景盡收眼底。

二樓露天座位區，沒有過多的裝潢，只有最原始的風景，讓人彷佛置身於森林裡，相當愜意～

我們喝的不是茶是人生~

最新DM，實際DM以店家為主，提供飲品、咖啡、茶、鬆餅、厚片吐司等，另外也有供應麵食和炸物

紅棗枸杞菊花茶150元

採用天然的紅棗、枸杞、菊花，看得到原形食物，養生又好喝～

12

原味鬆餅110元，奶香味很足，奶酥吐司50元超好吃的，重點是美景無價～

可以在充滿綠意的環境下享用餐點，隔外美味～

不論想放空或喝下午茶，都很適合到這裡，享受浪漫的綠意氛圍。

一樓露天座位區

一樓室內座位區擁有大片的落地窗是情人最佳座位區～

有機會來觀音山可以來走訪最新開幕嵐天咖啡 Arashi sky Coffee，享受難得的悠閒時光～

嵐天咖啡館 ARASHI SKY COFFEE

新北市八里區荖阡坑路五鄰50號-3

營業時間：平日09:00-17:00；假日09:00-20:30

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 美景 鬆餅 吐司 下午茶 景觀餐廳

相關新聞

山海美景盡收眼底！ 八里森林系「嵐天咖啡」景觀咖啡館 居高臨下賞觀音山風景

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 把握這周末天晴，登觀音山走森林系景點，沒想到快到觀音山途中發現一間新開咖啡館－嵐天咖啡，被開幕彩球及廣告旗幟給吸引，原來10月底才剛開幕，發現它景觀超美，一邊是山一

海景配美食！基隆外木山「益心居龍蝦麻糬」海鮮麻糬、烏魚子是招牌

udn走跳美食／YUKI 上回去基隆外木山景觀咖啡，就順道來吃吃看很特別的龍蝦麻糬，益心居龍蝦麻糬就位於外木山濱海風景區，蠻多人路過都會買來吃吃看～我們這次除了龍蝦麻糬還吃了烏魚子麻糬，真的是徹

台北陽明山秘境！Tiffany藍牛奶瀑布&森林仙境　「小隱潭瀑布」超夢幻

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 隱身陽明公園旁有一處人間仙境-小隱潭瀑布，這裡的硫磺溪泉相當特別，呈現乳白色，又稱牛奶瀑布，透過陽光照射下，渾然而成為夢幻的Tiffany藍光澤，像森林仙境般的

台北80年古早味麵店！「意麵王」乾意麵最有名，饕客還會專門造訪吃冰

udn走跳美食／小佳 意麵王是台北80年老店代表，目前有大同區歸綏街和士林區中正路2家店，以乾意麵加醬而聞名，同時店裡還有販售冰品，也吸引許多人特意來吃冰而非吃麵。意麵王算是台北老字號美食代表，

新北三重浮誇鍋燒麵！龍蝦、小卷放好放滿　澎湃海鮮吃到痛風都甘願

北部人也有超狂鍋燒麵！新北三重有家今年新開的鍋燒麵專賣店，最吸睛的亮點莫過於各式海鮮都吃得到，蚵仔、天使紅蝦、蛤蜊、草蝦、扇貝乃至小龍蝦或鮑魚應有盡有，一碗就能獨享澎湃海味，主食可選擇粥品或4款麵食。

專程澳門拜師！道地粵式「卜卜蜆鍋」在台北　蛤蜊高湯涮和牛海陸滋味超狂

「澳門贏到足」卜卜蜆道地粵式鍋物，是由熱愛美食旅遊的創辦人特別選派台灣主廚團隊赴澳門拜師學藝，將台港巨星尋香密訪藏身於巷弄中的順德鍋物料理，完美呈現於台北。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。