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影／玉山下雪了白茫茫一片！ 氣象局：上午仍可能斷斷續續降雪

跟著和平島的海風 「掀風 潮」邀你興風作浪

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▲潮_大聲公情境裝置_借東風，掀冬雨。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲潮_大聲公情境裝置_借東風，掀冬雨。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

潮_主題小屋體驗裝置_心情避風港。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
潮_主題小屋體驗裝置_心情避風港。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接即將到來的冬季，由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦（以下簡稱北觀處），於基隆和平島公園推出「掀風 潮」系列活動，透過四大亮點裝置、三場特色展覽加上五週的體驗互動，即日起至12月5日為期一個月展期，感受和平島在冬風、冬雨中另一種獨特的浪漫。

▲掀風潮活動開幕，嘉賓雲集。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲掀風潮活動開幕，嘉賓雲集。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

每年進入秋冬時節，因受到地形氣候及東北季風的影響，寒冷的陣風跟綿綿不斷的細雨可以說是基隆人的家常便飯。今年北觀處特別舉辦「掀風 潮」系列活動，從地方策展的角度切入宣傳冬季旅遊，並推廣和平島的島嶼文化及和平島公園的慢遊和永續理念，「掀」是以動態體驗規劃五週不同主題的活動，例如市集、工作坊及導覽，感受多元的和平島生活「味」；「風」是以地方生活觀察為創作脈絡，邀請插畫家、職人及聲音藝術家，以視覺與聽覺的創作形式，描繪出和平島及居民生活場域的三場展演；「潮」代表亮點裝置，創作團隊結合和平島公園地景作為展示區域進行四組現地裝置與互動情境作品，提供參訪旅客拍照打卡及體驗非日常視點的和平島公園景觀。

▲潮_漂流木藝術永續創作_隨風漂流。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲潮_漂流木藝術永續創作_隨風漂流。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，北觀處轄管和平島公園近年成為基隆地區新的旅遊景點，特色的地質景觀、天然的海泳池、豐富的生態資源等，更接連榮獲2018 Svayam Accessibility Awards最佳無障礙觀光景點獎、金點設計獎、Singapore Good Design Mark Winner及英國國家標準機構BSI頒發「ISO 20121永續活動管理系統認證」為亞洲唯一取得認證的國家級旅遊景點等，帶給民眾多元及深度的體驗。

▲潮_沉浸式投影創作_巢。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲潮_沉浸式投影創作_巢。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲風_地方生活觀察創作展_冬遊和平_三貓俱樂部。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲風_地方生活觀察創作展_冬遊和平_三貓俱樂部。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲以物易物市集。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲以物易物市集。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

今年更首度嘗試冬天活動，希望翻轉旅客冬天旅遊的印象，本次為期一個月期間限定的「掀風 潮」系列活動，包含了入圍全國美術獎及台新藝術獎的沉浸式空間投影作品「巢」、小犬工作室和三貓俱樂部聯手的「和平島公園淋浴間」地方生活創作展、在地藝術家莊英信及謬園團隊共創的百艘漂流木船藝術永續裝置，以及由Simple Life簡單生活策劃的以物易物及二手雜貨環保主題市集，還有氣味工作坊、生態美食交流、遙控帆船體驗等豐富內容，相信透過「掀風 潮」系列活動可營造和平島冬季新風貌，走向深度更環保的旅遊模式，帶動冬天觀光旅遊，創造在地觀光產值。

和平島擁有豐富自然資源、地質地形、人文史蹟與生物的多樣性，而和平島公園就是相當具代表性的基隆景點。除了原先基隆冬季氣候的考驗，這兩年的疫情影響，讓團隊不斷思考如何開拓市場新契機。

此次在北觀處支持下舉辦的「掀風 潮」系列活動，與策展團隊連動地方進行共創，從和平島公園的不同角度，體驗和平島多元豐富的生活，期望為地方注入更多活力。

2021「掀風 潮」官網 https://www.hpipark.org/sian-hong-tiau

北觀粉絲團-幸福北海岸 https://www.facebook.com/northguan/

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