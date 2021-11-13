全台唯一原生熱帶雨林！舒泡溫泉、享森林浴 滿滿芬多精療癒五感
【圖／文：行遍天下】
清晨六點，大板根森林正在甦醒中，林間迴盪著蟲鳴鳥叫聲，葉上的露水被陽光照得閃閃發亮，遊客相繼走進全台唯一的低海拔原生亞熱帶雨林享受芬多精，在短暫散步後返回酒店享受清晨第一泡。
位於三峽的大板根森林溫泉酒店，請來日本專業技師歷時八個月，從地底1,530公尺處挖掘的泉脈，經過長年地質焠鍊、岩層過濾的溫泉，水質、水量、水溫皆為極品。依隨山勢而建的露天溫泉SPA，適合一日遊者，春夏綠意盎然，深秋紅葉簇擁，冬日緋寒櫻環繞，季節感濃郁，除了享受大眾溫泉池，還能體驗SPA水療按摩，五感神經充分獲得療癒。
會員專屬、房客加價使用的觀景室外風呂，以日式庭園造景營造氣氛，男、女裸湯皆有山景和花草環繞；室內風呂強調四種不同溫度的冷、熱、冰池，達到三溫暖的效果，讓泡湯享受提升至養生等級。獨立隱密的湯屋，也以日式庭園造景搭配山泉景色，氛圍悠閒。
二日遊者，可以從容地享受大板根的森林浴、溫泉洗禮、客房設施和美食料理。麗宴中餐廳的放養玉米土雞、山泉飼養鱒魚，以簡單烹調保留食物營養和原味；隱身林間的觀景咖啡廳，最適合在泡湯後，以一杯頂級咖啡沉澱身心；板根烘焙坊各種麵包、蛋糕，傳遞溫暖的養生滋味。
溫泉TIPS
適合入浴、浸泡的弱鹼性碳酸氫鈉鹽泉，無色無味，PH值8.4，長期浸泡能紓緩神經痛、筋肉疼痛、關節痛、五十肩、慢性消化疾病等症狀。
景點資訊
大板根森林溫泉酒店
地址：新北市三峽區插角里插角79號
電話：02-2674-9228*1
時間：露天溫泉SPA每日08:00-23:00，大板根生態導覽09:30及14:30各一場。
費用：露天溫泉SPA成人450元、兒童250元；各式湯屋1,000元-2,000元不等；樂活一日遊精選專案，森林門票+露天溫泉SPA平日優惠價450元；秋收冬藏住房專案，一泊二食板根雙人房，每人3,200元~4,200元起（即日起至2022年1月30日）
防疫比照中央規定隨時調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言