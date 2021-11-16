這家潮汕火鍋很龜毛！ 和牛只能切這個厚度，獨門沙茶還自己手工炒
【圖／文：行遍天下】
不走一般潮汕火鍋店的傳統裝潢，小福利以台式復古元素結合現代摩登俏皮設計，像是用台灣麻將打造的「清一色」用餐區；或是寫著「靠臉吃飯」、「此燈亮有肉」的趣味標語，讓吃鍋變得十分好玩。
湯底有特製麻辣和汕頭兩種，吃火鍋時大口吃肉是最滿足的moment，主廚對於厚度非常斤斤計較，現切0.2cm黑毛和牛吃起來鮮嫩、0.3cm美國無骨牛小排口感最完美，不會有肉太薄下鍋就化開的掃興感；再搭配嚴選18種材料堅持手工炒製的獨門醬料「十八香特製沙茶」，好吃到讓人忍不住一沾還想再沾。
還有，高級藍蟹、天使紅蝦等，是一般吃到飽火鍋看不到的高級海鮮。別以為這樣就沒了，穿越時空的復刻小食如祕製炸雞、古早味涼圓，和以台灣24節氣在地食材無添加自製「24濃作冰淇淋」等，好吃到又啟動了客人的另一個胃！
小福利火鍋會所為大家打造安心用餐環境，每桌桌距寬敞、消費者進場時需量體溫、酒精消毒外，桌與桌之前會提供隔板、食材自助餐台有服務生幫忙拿菜，以及消費者在拿取熟食時皆需戴手套取餐。
吃鍋重點
．秋冬限定藍蟹放入汕頭湯底煮，味道超鮮甜。
．黑毛和牛涮麻辣湯底約5分熟，肉質最軟嫩。
．留點肚子吃厲害的復刻小食，祕製炸雞與古早味涼圓。
景點資訊
小福利火鍋會所
地址：新北市中和區中山路三段122號4樓（中和環球購物中心4樓）
電話：02-2226-3686
網址：https://xiaofree.com.tw/zh-TW/store/Banqiao
FB：小福利火鍋會所
營業時間：午餐11:00-16:30，晚餐17:30-21:30（不分平假日，用餐時間限2小時）
消費：平日週一至週五午餐698元、晚餐798元；週末例假日午餐798元、晚餐898元（以上價格均另加收10％服務費）
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