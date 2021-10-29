銀白芒花步道、夢幻湖！秋季限定「2021陽明山國家公園芒草季」懶人包

一到秋天，就有許多山友和網美、帥們往陽明山國家公園跑，除了登山賞秋景，絕大部分的人都是衝著芒花而來，因為每年十、十一月是大家最期待的「陽明山國家公園芒草季」，隨手一拍就是品質和畫面保證的時尚戶外美照，疫情後大家都悶壞了，先來為今年秋天的追芒草做功課吧！

即時天氣

中央氣象局有「陽明山國家公園」每隔三小時的天氣預報，詳細記載並預測未來一週的天氣，包括體感溫度、降雨機率、相對濕度、風級和紫外線指數等。因山區天氣變化快速，大家出發前可以先查詢一下當天的狀況唷！

查詢「陽明山國家公園」天氣請點我

交通方式

目的地：冷水坑遊客服務中心

1、自行開車（從台北出發）：沿中山北路五段前往福林路/台2甲線，走菁山路101巷前往目的地。

2、大眾運輸工具：於台北車站搭乘捷運至士林站/劍潭站，轉乘「小15」公車至冷水坑服務站。

賞花路線

芒草隨風傳播生長，所以芒草季時會變整座山都有芒花的遼闊景色，建議大家如果時間夠、腳力滿滿的話，可以沿著以下賞芒路線走一趟、捕捉不同地方芒花的美：

【冷水坑遊客服務站 -＞七星山步道-＞夢幻湖-＞七星山東峰-＞七星山主峰-＞七星公園-＞冷水坑遊客服務站】

熱門拍照點

在上述推薦的賞芒路線中，有幾個拍照點特別受歡迎！除了芒草長得非常茂盛外，搭配絕佳的山景和湖景，替照片增添了濃濃的秋天+時尚氣息唷：

全家大小都能輕鬆賞芒花 - 七星山步道

這個地點是第一次上山賞芒的人一定會去的，因為七星山步道平坦好走，而且拍照點就位於停車場附近，只要從冷水坑登山口走入約0.3KM～0.6KM，就可以享受到被茂密的芒草海淹沒的感覺，所以也很適合家有老有小、不方便行動走太遠的大家族賞花團唷！

賞花加登山的雙重享受 - 七星山東峰

如果腳程再快一點，時間上也充裕的話，接下來可以往七星山東峰走，除了可以一邊享受爬山，一邊賞花之外，有別於其他海拔較低的拍照點，在視野遼闊的山頂上，還能遠眺開滿整片山頭的芒草，想拍出和別人不一樣的芒草系美照，那就必須得攻頂一趟了！

最夢幻的花湖景 - 夢幻湖

如果只能選一個拍照點+賞花，夢幻湖應該是很多人的首選。因為芒草跟湖水一搭配，只有美可以形容，雖然夢幻湖面積只有約0.3公頃大，但因為地勢和濕氣的關係，讓湖的周邊容易起霧，加上湖邊豐富的原生植物和水生昆蟲等，把單純的賞花行程變得像是場生態小旅行一樣充實！

賞芒花小叮嚀

1、芒花季期間若想避開人潮，建議提早出門，可以閃掉許多卡位拍照的遊客與塞得滿滿的車潮唷；而且早上的光線佳，也會讓照片更美！

2、山上遮蔽物較少，如果不想被曬傷，或是每張照片裡的人都變成「瞇瞇眼」的話，建議戴上遮陽帽或墨鏡，除了能抵擋陽光，也能當作拍照的配備之一。

3、若在登山步道裡看到「崩塌地區小心通過」警示牌，切勿為拍照跟賞景而久留，請快速通過該地區。

4、請愛護路上的植物！拍照時跟它們保持距離，不要手動製造搖曳感，也不要任意摘採芒草回家！

橘編貼心提醒

其實在陽明山國家公園裡，到處都能看到芒草，除了文中介紹的路線及拍照點之外，如果想更深入挑戰難度較高的賞花路線，可以參考「陽明山東西大縱走」，收集整座陽明山的芒草美照！

延伸閱讀： 陽明山東西大縱走(半程)，再累也值得的登山路線！

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