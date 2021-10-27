入秋踏青健行好愜意！東北角「草嶺古道」賞銀白芒花、泡好湯

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，微涼的天氣是出門踏青最舒服的溫度。草嶺古道是北台灣最受歡迎的健行路線之一， 全長約8.5公里，起端分別位新北市貢寮區的遠望坑口與宜蘭縣頭城鎮的大里天公廟，全程步行約近4小時，之所以稱為「草嶺」也就是因為古道兩旁生長許多台灣芒與白背芒，「禾草」正在這個季節展現豐收姿態的主角。每到秋分，小徑沿途芒花搖曳，與遍野的野薑花相互呼應，使致整片山頭飄逸著的白色花穗，美不勝收。

▲草嶺古道的芒花正盛開。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

搭台灣好行 輕鬆慢遊草嶺古道賞芒花

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處(以下簡稱東北角管理處)舉辦「草嶺古道芒花季活動」，近年來已成為東北角地區觀光旅遊品牌活動，每年度總吸引約8萬人次遊客前往欣賞滿山芒花的迷人風采，2021年11/6（六）~11/28（日）的芒花盛宴，每週六、日舉行，亦將持續以輕鬆寫意的方式推廣，帶領大家一同踏上擁有兩百年歷史的古道，典藏古道秋芒美麗的記憶。

▲草嶺古道的步道兩旁即可賞芒花。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

民眾可搭乘「東北角台灣好行-宜蘭東北角海岸線」至大里天公廟站入山，從小橋流水、林蔭遮天的步道，到埡口無礙的視野展望，及見證北台灣開拓史的古蹟遺址，海拔僅落差350公尺的古道，維護完善、平緩好走，山海視野應有盡有，很適合親子一同出遊。若時間充裕亦可以加碼規劃搭乘「東北角台灣好行-宜蘭東北角海岸線」至礁溪來場秋冬限定的「賞芒花、泡好湯」之旅，規劃一趟讓身心靈放鬆的旅程！

福隆暖湯美食專案 五倍卷加碼五千元好禮回饋

▲福隆的溫泉屬於海洋氯化物碳酸氫鹽泉。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

隨著秋冬的季節到來，位於東北角的福容大飯店福隆，也開始主打溫泉旅遊以及暖湯美食方案。開採至地下1500公尺的深層海洋氯化物碳酸氫鹽泉，又稱「福隆海洋溫泉」，呈現淡琥珀色，泉水透澈、幾乎無味，泉質的礦物質含量是台灣溫泉法定標準的30倍，也獲日本溫泉協會認證肯定，是屬台灣獨特泉質。

配合振興券活動推出《振興大FUN送 好想住福隆》振興券住房專案，即日起開始預訂，11/1-12/31入住，平日每房$7,999元起，只要使用1000元振興券，就能加碼享價值將近5000元的好禮回饋，包括精緻早晚餐各兩客，再享職人海鹽清燉牛肉麵兩客、加贈兒童2名入住以及館內1000元消費抵用券，平日免費升等房型、免收假日加價費用等好康優惠，一起在秋天看沙雕、賞芒花享受福隆海洋溫泉。

▲福隆大飯店。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

更多資訊活動專頁：https://www.necoast-nsa.gov.tw/

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