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慢活遊金山！ 遊漁港老聚落、看彩繪喝茶點，免費享用溫泉公園愜意泡湯

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

金山的磺港漁港依山傍海，這裡除了新登場的彩繪巷，也進駐了數家老房子咖啡館，值得花上大半天感受慢活風情。

▲磺港彩繪巷的主題，以動物、音樂家、運動員等為主。
▲磺港彩繪巷的主題，以動物、音樂家、運動員等為主。

　

磺港彩繪巷精彩紛呈

來訪金山，除了造訪熱門景點外，其實磺港漁港聚落的旅遊面向相當豐富，值得一遊。磺港聚落依著地勢層層而建，三合院老房子多、巷弄也多，彩繪巷就位在溫泉路的小巷弄裡，用色豐富大膽，將老聚落妝點得童趣十足。

▲磺港彩繪巷用色豐富大膽，將老聚落妝點得童趣十足。
▲磺港彩繪巷用色豐富大膽，將老聚落妝點得童趣十足。

溫泉路除了有彩繪巷，也藏有幾家有特色的小店，阿嬤家Amajia是一間以老房子所規劃的文青風咖啡館，室外座可眺望漁港海景，並規劃有露營風座位區，悠閒感十足，這裡提供咖啡、茶飲、甜點、簡餐等。

▲阿嬤家Amajia是一間以老房子所規劃的文青風咖啡館。
▲阿嬤家Amajia是一間以老房子所規劃的文青風咖啡館。

▲可眺望漁港海景的露營風座位區，悠閒感十足。
▲可眺望漁港海景的露營風座位區，悠閒感十足。

　

中山溫泉公園享受禪風雅致

北海岸的金山，擁有台灣密度最高的公共溫泉，共有5間各有不同特色泉質的免費公共浴室，比如磺港為金褐色帶有鐵氯化物的硫酸鹽泉有「黃金之湯」美譽；而耗時四年翻新打造的中山溫泉公園，開放前就已引發話題，於10月正式開放，以木造禪風為設計理念，除了碳酸鹽泉足湯，公園還規劃有溫泉小河，逛完老街再走過來泡湯，無比愜意。

▲耗時四年翻新打造的中山溫泉公園，正式啟用重現風華。（圖片提供：新北市政府）
▲耗時四年翻新打造的中山溫泉公園，正式啟用重現風華。（圖片提供：新北市政府）

▲逛完老街再走過來泡湯，無比愜意。（圖片提供：新北市政府）
▲逛完老街再走過來泡湯，無比愜意。（圖片提供：新北市政府）

　

景點推薦

阿嬤家咖啡館Amajia

地址：新北市金山區磺港路194號

電話：0965-282-535

時間：週六、日11:30-19:00

網址：Amajia 阿嬤家咖啡漁村料理

　

中山溫泉公園

地址：新北市金山區溫泉路3號

　

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溫泉 咖啡 金山

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