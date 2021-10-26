新莊不限時咖啡廳！「山林咖啡」隱身公寓的老宅咖啡　加份手作甜點更療癒

新莊這幾年開了不少別具特色的咖啡店，這日來到位於下新莊的山林咖啡Coffee Roaster，隱身在一整排公寓之中，有些低調的供應著自家烘焙的嚴選咖啡，不定期更換咖啡豆，讓咖啡迷們可以品嚐來自世界各地的不同咖啡風味。店內自製甜點也是必嚐推薦，有時還能遇到可愛店狗，不限時的舒適空間，讓咖啡愛好者能在此好好品嚐屬於自己的時光。

山林咖啡Coffee Roaster位於民安國小對面，隱身在一整排公寓的一樓，若沒有特別留意，一不小心就錯過誕。店面離捷運丹鳳站有一小段距離，但附近有不少公車經過，搭乘大眾運輸工具前往也很方便。

低調小巧的招牌，不舖張的供應著自家烘焙的嚴選咖啡。

門口的烘豆機正是讓咖啡飄香的功臣之一。

假日來訪店內客人不少，喜歡咖啡的人可以挑選吧檯的位置，與老闆聊聊咖啡事。老闆說，店內約莫一個月會更換一次咖啡豆，希望讓喜歡咖啡的人，來到這裡就能喝到來自世界各地的咖啡。這裡的咖啡豆均由老闆親自烘焙，有些常客因工作時間無法每日來這此報到，便會來此購買咖啡豆回家自己沖煮。

山林咖啡Coffee Roaster有與CAFFÈCOIN 職人咖啡通‪行合作，先儲存消費更划算，省下的錢可以品嚐更多咖啡。‬

磨石子地板、大同寶寶、舊型卡式錄音機，有些年代感的擺設，卻又不會顯得太過刻意，像是回到爺爺奶奶家一樣，挑選個舒服的沙發坐下，細細品嚐咖啡香氣。

飲水可依自己的需求取用。

有些歷史感的大同公司水杯，很是可愛。

衣索比亞 烏拉嘎 水仙 G1︱TWD 140

若你跟我一樣，對於手沖咖啡常不知該如何挑選風味，可以說說自己喜歡的咖啡風味，請老闆幫忙推薦。我不太喜歡偏酸的咖啡，老闆便推薦了帶有果香的衣索比亞 烏拉嘎 水仙 G1。

不同季節煮咖啡的時間不同，老闆以虹吸方式慢慢煮出咖啡香氣，屬淺焙的衣索比亞 烏拉嘎 水仙 G1，帶有荔枝、水蜜桃、芒果獨特果香，尾韻則是有些茶香，風味很有層次。

芋泥巴斯克起司蛋糕︱TWD 120

山林咖啡Coffee Roaster的甜點受到許多老饕喜愛，麵包、蛋糕，也都是自家手作，不定期推出新的甜點口味，近期最受歡迎的就屬肉桂捲，不過我對蛋糕櫃內的芋泥巴斯克起司蛋糕更是好奇。

不起眼的巴斯克起司蛋糕，像山林咖啡一樣低調樸實，卻有著令人驚艷的濃韻氣息，細緻起司口氣中帶著香濃的芋頭香，細細品嚐還能嚐到芋頭顆粒，增添口感。

拍攝蛋糕時，店狗就默默的走來這、注視著桌上的蛋糕，模樣超級可愛。店內屬於寵物友善空間，來訪這日也有客人帶了狗狗來這喝咖啡，不過若是帶寵物來，還是得留意寵物的禮儀，避免打擾到其他客人。

山林咖啡Coffee Roaster

地址：新北市新莊區民安路278號

電話：0937 600 863

營業時間：TUE 11:00 AM- -FRI 20:00、SAT – SUN 09:00 AM – 18:00 PM，週一公休

CAFFÈCOIN 職人咖啡通‪行‬

山林咖啡Coffee Roaster 有與 CAFFÈCOIN 職人咖啡通‪行合作，下載 CAFFÈCOIN 職人咖啡通‪行 APP，可以快速搜尋各間職人咖啡店，使用 CAFFÈCOIN 付費還可享專屬優惠折扣。‬‬

文章來源：YOUZI 佑子 – 美食旅行 Travel, Food, Life FB：YOUZI 佑子

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