躺床就能賞山城！九份民宿「九重町客棧」 看山景、海景放空好Chill

想感受不一樣的九份美景嗎？以往來九份多半都是簡單的一日遊，吃個芋圓草仔粿、到老街走走看看，幾乎每次都是同樣的行程。這次和朋友夜宿九份老街上的九重町客棧，樓下就是熱鬧的老街，採買伴手禮非常方便。房間陽台能遠眺基隆北海岸一帶的漁港，一次飽覽海景與九份山景，徹底釋放平日工作的悶煩心情。

從九份老街入口走約五分鐘，就可以看九重町的招牌，非常顯眼。九重町客棧位於九份老街上，並沒有自己的停車場，若是跟我們一樣開車前往，老街外有許多的停車場可以選擇，停過夜是300元，每間的價錢都差不多，往山下的停車費會較便宜，不過大熱天的我們不想走太遠的路，就近找間順眼的就停了。

入住這天因為門口在施工，被擋住了門面，所以從九重町的粉絲專頁借了門面照。

九份曾經的礦業重地，許多懷有淘金夢的人從各地湧來，特殊的地理環境與歷史背景，與九份獨特的土地權歸屬問題，建築物無法隨便變更使用，反而保留了九份有著獨樹一格的風貌。

九重町客棧重現70年代的懷舊風情，一樓是餐廳、二樓以上是民宿。

一樓有大部份的空間是餐廳，隔日的早餐也是在這用餐，若是來九份逛街走累了，想找個地方休息吃點東西，也可以來九重町坐坐，這裡有供應正餐。

二樓有一部份是餐廳的座位，這裡還看板，分享著九份與九重町的歷史。

每層樓都有些不一樣的風格擺設。

這次入住的是五樓的房型，若要說九重町有什麼缺點，大概就是沒有電梯吧，若是有帶行李箱住高樓層會比較辛苦，但我們入住時服務人員很貼心的幫我們提了其中一個行李，走起來就沒那麼辛苦了。

我們的房門外有兩張復古的椅子，如果跟親友住同一層，晚上也可以在這聊聊天。

這次是從酷派Cool Price訂了山海景雙人套房，房間大小為16.5平方公尺，採光與空間感很好，躺在床上就能看到九份的山城美景。

洗手檯在浴室外頭，很喜歡這樣的設計，早上跟朋友一人在廁所、一人刷牙洗臉，完全不會浪費時間。

可以邊泡澡邊欣賞窗外美景，但我們有點擔心玻璃會太透，洗澡時還是有把簾子拉上。

進到房間和朋友第一件事就是衝去陽台，果然這房間完全沒讓我們失望！陽台有兩張藤椅，和朋友就悠閒的在這看著山景海景放空了一段時間，雖然是炎熱的夏天，但在這吹著自然的海風並不會覺得太悶熱，若不是入住這日天氣有點陰陰的，應該可以看到更遠的景色。

右邊是基隆北海岸一帶的港灣，可以遠眺碧砂、八斗子等漁港，晚上還可以看到海上漁船的點點燈火。

黃昏時刻坐在陽台就能欣賞九份的夕陽。

晚上我我們透過民宿報名了九份夜間導覽的行程，當旅客們慢慢步行離開時，我們的行程才正要開始，這也是留宿九份才能悠哉體驗的行程。

導覽員帶我們走訪許多九份的小角落，回程路上剛好遇到超亮的滿月，大夥兒停下腳步，將這九份的絕美夜景拍下來。關於九份夜間導覽因為行程太豐富了，會再另外寫一篇介紹。

清晨的九份，很可惜我們所在的方位，無法看到太陽跳出來的日出景色，但這樣的清晨還是覺得很迷人，雖然不能出國，但台灣還有很多美景等著我們去發掘。

早餐回到一樓的咖啡廳用餐，九重町咖啡廳有獲得新北市特色餐廳的認證喔。

隔板特別選用復古的窗花玻璃樣式，非常別緻，也很符合這裡的復古氛圍。

早餐是採半自助式，入座後服務人員會送上早餐盤，紅茶和咖啡則是自己取用，一旁還有紅豆紫米湯與滷肉飯，一樣是可以依自己的食量來做取用。

入座後稍等一下早餐就送上桌了，早餐盤有新鮮生菜、吐司、太陽蛋和火腿，有奶油和草莓果醬可以搭配吐司。

大讚九重町的滷肉飯！香而不膩，百頁滷的很入味，雖然早餐吃滷肉飯有點重口味，但真的會忍不住一口接一口，原本和朋友只有裝了這碗要拍照嚐味道，結果吃著吃著又去裝了第二碗（笑）。

用完早餐後回到房間繼續在陽台放空一陣，這裡的美景真的會讓人捨不得離開，若是想要有個簡單的兩天一日遊，很推薦來九重町客棧留住一宿，可以在九份深度旅行，也可以到鄰近的景點遊玩，像是到金瓜石、基隆山、茶壺山等戶外走走，或是到很紅的網美景點濂洞國小拍照，都是很好的行程選擇。

九重町客棧

地址：新北市瑞芳區基山街29號 https://goo.gl/maps/r8X9RRjzmtCXeZ767

電話：02 2496 7680

連結：九重町客棧官網︱九重町客棧Facebook

※入住時間:下午15:00後，退房時間:上午11:00前

※民宿休息時間為凌晨1時，請於休息時間前到達

※3歲以上孩童依成人標準收費

※恕不提供加床服務

酷派訂房連結：https://youzi.pse.is/3pd9vw

酷派客服專線：02 2775 1679 (09：30 AM – 18：30 PM)

酷派客服Line@：@845goyvk

文章來源：YOUZI 佑子 – 美食旅行 Travel, Food, Life FB：YOUZI 佑子

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