飄香30年台北銅板美食！ 爽口好吃「小林麵線」 與料多划算「清涼補」超搭超滿足

捷運忠孝復興站小吃/蚵仔麵線推薦！！這間開業近三十年的♥小林麵線♥原本位於忠孝SOGO後方，現在遷址到安東街上，面對綠意盎然的瑠公圳公園。旁邊就是超人氣的東區肉圓，每次經過看到長長的人龍我就放棄排隊，乾脆直接來這裡吃碗麵線+甜不辣+清補涼。最推薦他們家的清補涼，雖然小小一碗但裡面滿滿蓮子、銀耳、桂圓、仙草，這樣一套吃下來鹹的甜的都吃到了超滿足。

這間 ♥小林麵線♥其實我觀望了好幾次，因為每次都是想去買隔壁肉圓但看到長長人龍有忍不住放棄。後來上網查才發現原來他們家其實也開了近三十個年頭，而且之前是在Sogo後方的精華地段，名氣也不輸阿宗麵線，好幾次中午經過時人潮也都還蠻多的呢～

於是找了個下午來吃下午茶 (每次下午茶都吃很好耶你) 店內乾淨到幾乎是一塵不染，很難想像是一般的小吃店。

坐在窗邊位置就可看到前方的瑠公圳公園。

老闆娘負責甜不辣和甜品，老闆則是負責撈麵線。

看到在熱湯中翻滾的甜不辣就覺得莫名療癒。

他們家的麵線是將大腸和蚵仔全部都放在麵線中一起煮，所以有些人可能會吃不慣，不過這也算是特色之一。

拍了價目表給你們參考，除了麵線之外還有甜不辣、菜頭湯、丸子湯。甜品則有愛玉冰、仙草冰和清補涼，如果食量比較大當然就是直接點套餐更划算啦！！

看網路評價不少人都說他們家的份量不多，現場看的確小碗的紙碗也比一般的蚵仔麵線紙碗再稍微矮一些。不過這樣三碗吃下來$140，我也覺得其實還好啊~~而且超飽的耶！

大腸蚵仔麵線 $50

在點麵線的時候，老闆就會問你要不要加香菜、蒜泥、辣椒等，愛吃重口味的小菲當然是全加進去啦！！！

前面有提到大腸和蚵仔是直接煮在麵線中，所以口感比較普通些，但每一口幾乎都可以吃到配料，我也覺得還OK。大腸本身沒有滷得很重鹹，所以就是很原始的味道，處理得很乾淨加分。蚵仔，有些人會覺得久煮縮水很可惜。

但我覺得這反而讓整個鮮味都融入到麵線中，蚵仔本身也是有鮮甜度的，麵線本身勾芡不多，是我喜歡的口感，而且加辣和蒜泥吃起來還有淡淡柴魚香氣真的很涮嘴，但畢竟吃的東西就是很主觀，我覺得好吃你不一定會覺得美味囉！

甜不辣 $50(小)

招牌甜不辣裡有油豆腐、甜不辣、竹輪、彈牙的魚丸和貢丸。

煮透的化口白蘿蔔等。

醬汁甜甜辣辣的香甜又很涮嘴。

這塊有點類似厚實的魚豆腐吃起來有點像魚板，鮮度很夠好好吃，小碗的大概可以吃到八種左右的食材還不錯。

清補涼 $50(小)

說實在話我覺得這碗清補涼真的超划算耶，裡面真的料多到我覺得根本不是甜湯，根本是甜料了。

裡面有蓮子、銀耳、仙草、桂圓等，隨便一匙都是滿滿的料，吃起來相當飽嘴，糖水也不會過於甜膩。如果夏天過了改喝熱甜湯應該也還不錯，真心大推啦！

小林麵線

地址：106台北市大安區安東街35巷4號

營業時間：11:00–20:00

電話：02-27529508

公休日：每周一及第二四周的周日

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文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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