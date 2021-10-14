永和平價鴨肉飯！「鐘點棧」當歸湯還能免費續　樂華夜市美食必吃

說起要平價又吃得飽的台灣庶民小吃，大家腦海裡會浮現哪些美食呢！？我個人除了鍾愛牛肉麵、焢肉飯、豬腳飯以外，還有一樣愛不釋手的就是使用香嫩可口的香肉去製作而成「鴨肉飯」，如果再搭配上一碗用心熬煮的熱騰騰當歸湯就更完美了～而今天要分享給各位的這家「鐘點棧當歸鴨鴨肉飯專賣店」主打的正是這兩種餐點，價格平實但口味可是一點都不馬虎，目前在Google已經擁有超過上千則的評價，而且有著4.4顆星的好評，擄獲了許多饕客們的味蕾。

我去的這間是業者的樂華夜市總店（另外還有一間分店在三峽），地點就在熱鬧的樂華夜市這邊，如果你們是晚上來光顧的話，吃完以後還可以再去夜市裡買些小東西當點心，不過鐘點棧其實是上午的11:30就開始營業，所以如果生活圈或工作地點就是永和一帶的話，中午也可以來這邊用餐。

前幾個月因為疫情的關係，店家只有提供外帶和外送的服務，不過現在因為整個台灣的疫情控制得還不錯，所以又重新可以內用了～（大家稍微看一下餐點的價格就可以發現幾乎都是銅板價，相當經濟實惠）

這裡的店面分為左右兩半，右半部就是餐點製作的地方，左半部則是內用的客人用餐的空間。

進到裡頭以後給我的感覺是明亮、舒適，而且冷氣也夠強，我知道一定很多人前面聽到當歸湯會覺得大熱天誰喝得下那種那麼補的熱湯，但因為店裡的環境夠涼，所以就像你們去火鍋店邊吹冷氣、邊吃火鍋那樣，我覺得完全沒有問題。

而且我有爬文查過一些資料，其實當歸湯並非只有秋冬的時候適合喝，夏天喝的話對身體也是蠻有益處的，只是我寫文章不能宣傳療效，所以有興趣的朋友自己上網去查看看吧！

店家還蠻注重防疫的，雖然目前中央流行疫情指揮中心是宣佈10月5日以後餐飲業內用不一定要設置隔板，但鐘點棧的業者依舊還是放在桌上，然後餐具的部份目前也是只提供免洗餐具，把一些可能感染的風險給降到最低程度。

菜單部份簡單跟大家介紹一下，這裡主打的品項應該非「鴨肉飯」莫屬，想吃豪華一點也可以選擇「鴨腿飯」，然後沒那麽愛吃白飯的話，也可以選擇油麵、冬粉或者麵線，然後當歸湯的部份除了搭配鴨肉以外也可以選擇搭配松阪豬肉、豬腳、排骨、豬心、下水、脆腸等食材，想吃飽一點的話都可以再加油麵、冬粉、麵線進去，另外也有高達十幾種的小菜可以點，想吃得簡單點或者很豐盛都可以。

純文字版提供大家做個參考。

當歸湯的部份是用以當歸為首的多種中藥材經過慢火去燉煮而成，你們只要來這邊內用的話都可以免費一直續湯來喝，很佛心的喔～

【大份鴨肉飯 60元】

既然店名都提到「鴨肉飯專賣店」了...來這裡必點的當然是他們的「鴨肉飯」，大份的一份60元，尺寸都一般的便當差不多，除了剁成條狀的去骨嫩鴨肉以外，還吃得到四季豆、黃蘿蔔以及兩片香腸。

p.s.目前因為店家防疫措施的關係，所以暫時內用還是使用跟外帶一樣的餐盒來裝盛

跟雞肉比起來，通常大家會覺得鴨肉比較難咀嚼一點，不過這去骨的鴨肉處理得很好，入口咀嚼絲毫不須費力，而且還伴隨著甘甜的肉汁跟香噴噴的油蔥味與鴨油香氣，會讓人像吃好吃的滷肉飯一樣涮嘴地扒個不停。

重口味的朋友可以另外再加醬或加辣去調味，但我自己是覺得他們鴨肉飯本身的調味就很完美了啦～也不會太鹹或者太膩。

【鴨腿飯 80元】

如果你們是偏好腿部那Q彈肉質的部位的話，多加個20元就可以嚐到這用整支鴨腿的肉切片而成的「鴨腿飯」。

我覺得鴨腿飯整體來說的肉量比剛才的大份鴨肉飯還多，因為一樣有做去骨的處理，所以可以優雅地享用，不用擔心要整根拿起來嗑那麼粗魯，然後我覺得鴨腿的部份口感真的很棒，雖然賣相未必是我看過最優的...不過好吃程度絕對不輸其他家的同業。

【鴨肉 100元】

「鴨肉」的切片這樣一份賣100元，肉堆了上、下兩層，其實我覺得定價一點也不算貴，你們如果覺得只點鴨肉飯、鴨腿飯的肉還吃不過癮的話，很建議加點一份這個兩、三個人Share。

雖然原味帶點鹹香以及肉汁的原味就很不錯吃了，但因為這樣一盒都吃一樣的口味可能會有點小膩，所以有幾塊可以搭配一下其他沾醬來轉換一下滋味。

【鴨肉香拌乾麵線 50元】

下一道看到的是「鴨肉香拌乾麵線」，簡單來說就是去骨的鴨肉配上高麗菜跟麵線，然後也有淋了一些油蔥和鴨油上去，適合沒那麽愛吃白飯的人。

我覺得它吃起來就是簡簡單單但又不失美味，如果你們偏好清淡一點的口味，點這各就沒錯了，若是放了太久，麵線有點難拌開的話，也可以淋上幾匙當歸湯上去，增加一些中藥材的香氣也不錯吃喔～

【當歸鴨肉丸湯 40元】

湯品的部份這次我有點了一碗「當歸鴨肉丸湯」，六顆丸子才賣40元，又有一些清爽的高麗菜，然後當歸湯可以無限續，真的蠻划算的。

鴨肉丸口感十分紮實，肉香味也很濃郁，我個人非常喜愛，然後湯頭的部份我覺得很溫潤順口，甜味是很舒服的那一種（中藥的苦味很淡），會讓人想一口接一口喝個不停，然後再續下一碗～

【當歸豬腳湯 70元】

除了鴨肉類的食材以外，豬腳其實也跟這當歸湯很搭，而且這豬腳吃起來的口感是很有彈性的那一種，不會軟到讓人有種肥膩感，意外清爽。

【米血 30元】

小菜我們有點了一份「米血」來嚐嚐。

這裡的米血切得不會太厚，很好入口，然後口感軟Q軟Q，簡單沾一些油膏就非常對味，愛吃辣的朋友另外也可以加幾匙辣椒醬上去唷～

【藥膳滷蛋 15元／顆＆醬香滷油豆腐 20元】

滷蛋的部份帶著淡淡的中藥香氣，不是很重口味的那一種，我覺得要跟淋上鴨油的飯以及去骨鴨肉一起下肚比較合拍，然後油豆腐滷得很入味，直接吃就很可口了。

除了滷蛋以外，這裡其實也有賣荷包蛋，不管哪一種蛋跟鴨肉飯一起吃都會有加分的效果。

【燙大陸妹 30元】

因為吃了太多肉，所以追求營養均衡的我還點了一份「燙大陸妹」，雖然也未必這樣就營養真的多均衡，但多吃一些蔬菜總是讓人感覺比較健康一些嘛～

以上就是這次簡單的分享，我覺得「鐘點棧當歸鴨鴨肉飯專賣店」的鴨肉口感真的蠻好的，當歸湯藥膳味不會太重，應該是屬於男女老少都會喜愛的那種口味，如果你們第一次聽過這間餐廳的名號，下次有機會去這附近的話不妨可以來吃吃看喔！

鐘點棧當歸鴨鴨肉飯專賣店

地址：新北市永和區保平路18巷8號

電話：(02)2920-2205

營業時間：11:30 ~ 00:30

公休日：禮拜二

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」