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搶頭香！淡水漁人碼頭「河岸煙火秀」絢爛登場，媲美澎湖花火節

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10月份每週六日，淡水漁人碼頭都有絢爛煙火登場。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供
10月份每週六日，淡水漁人碼頭都有絢爛煙火登場。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情趨緩，各地觀光復甦，最受矚目就是十月煙火活動，全台首場煙火就在10月9號新北市的淡水漁人碼頭，接著10號是高雄國慶煙火、再來16號是台北大稻埕煙火，精彩十月正式啟動。

▲福容大飯店淡水漁人碼頭_夕陽美景。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供
▲福容大飯店淡水漁人碼頭_夕陽美景。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供

新北市的淡水漁人碼頭，河岸煙火秀已連續舉辦5年，往年在七夕前後施放2個場次，是北部具代表性的情人節慶活動之一，今年因受疫情影響，延期到10月舉辦，10月週六日都有施放煙火，一共有8場，媲美澎湖花火節等級，也提醒民眾不用搶在同一天來！

景區占地15公頃，每週六日在戶外有煙火秀、樂團表演、胖卡餐車市集、還有幾米溜溜帽遊樂場也正式進駐漁人碼頭，規劃周邊活動、順遊景點，今年煙火規劃6吋高空煙火彈特別採用日本花火節經典尺玉升空方式，分炮升空花兒朵朵開，更加能展現出高空煙火彈的震撼與花色，以快樂、溫馨、浪漫等...主題來詮釋煙火的特色，主題以愉快.歡樂.增加親子間的互動效果，以大海、浪漫一同渡過，煙火的花色會有笑臉、愛心、水母、專屬造型彈等，精彩可期！

▲福容大飯店淡水漁人碼頭_客房煙火照。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供
▲福容大飯店淡水漁人碼頭_客房煙火照。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供

絕佳地利優勢的福容飯店也推出限量煙火房住房專案，雙人一泊二食，週六$8499、週日$7499，超級秒殺！飯店在今天釋出週日限量保留房，在客房陽台就能看到巨型煙花在眼前綻放的臨場感，也可安排搭乘百米觀景情人塔，體驗高空欣賞煙火不同於在地面的視覺效果，雙人一日遊專案$1314，包含煙火席、自行車及點心籃，不用人擠人就能欣賞浪漫煙火！

▲福容大飯店淡水漁人碼頭_泳池絕美煙火。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供
▲福容大飯店淡水漁人碼頭_泳池絕美煙火。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供

▲福容大飯店淡水漁人碼頭_最新設施_幾米遊園列車。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供
▲福容大飯店淡水漁人碼頭_最新設施_幾米遊園列車。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供

▲福容大飯店淡水漁人碼頭_老饕秋蟹饗宴。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供
▲福容大飯店淡水漁人碼頭_老饕秋蟹饗宴。　圖：福容大飯店淡水漁人碼頭／提供

館內還有推出豐富精彩活動，例如氣球派對、星空電影院、阿熊家族見面會、月光音樂饗宴、親子體能館等，玩樂也要有美食相伴才完整，田園咖啡廳推出百匯料理，定價$980＋10%/位，邊用餐邊欣賞樂團演唱，以及魔術桌邊秀，阿基師觀茶樓則是推出招牌港式飲茶、當季秋蟹料理、豪華海陸火鍋等，也可搭配振興五倍券，享受更多的優惠，邀請民眾來淡水歡度精彩十月。

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淡水 煙火秀 火鍋

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