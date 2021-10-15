秋天就吃最肥萬里蟹！北海岸必訪龜吼漁港，買蟹撇步報你知

【圖／文：行遍天下】

秋天到北海岸旅遊，少不了要吃個海鮮，每年9∼12月是螃蟹最肥美的時節，特別是萬里蟹。萬里蟹指的是台灣海域捕捉的花蟹、三點蟹、石蟳三種海蟹，入秋後，隻隻肥滿、鮮甜且帶膏，龜吼漁港是萬里蟹的大本營，買蟹、吃蟹來這裡準沒錯。





龜吼漁夫市集大啖生猛海蟹

想吃個尚青的萬里蟹，首推龜吼漁夫市集。這裡有著數十攤海鮮攤商，有的只專賣海鮮、有的則是提供代客烹調，每一種萬里蟹的大小、標價一目了然，有的稱斤賣、有的則是一籃子500、1000元販售，非常適合吃米不知米價的人。這趟旅程就在這裡選購了花蟹、三點蟹、石蟳各1隻公蟹（約550元），並請店家代客清蒸（100元），三點蟹肉質細幼、蟹膏鹹鮮；花蟹肉質結實、蟹膏香綿，而Q彈鮮甜的石蟳，價格是三種蟹裡最便宜的蟹種，但美味不打折。飽滿彈牙的海瓜子、脆口的海菜也是龜吼的特色海鮮，不妨向代客烹調的店家點個一盤來享用。

▲龜吼漁港旁的螃蟹主題公園，規劃有各種Q版螃蟹裝置藝術。

▲龜吼漁夫市集有數十攤海鮮攤商。





認識萬里蟹

Q：如何認證正牌萬里蟹？

A：認綠繩。萬里蟹會以螢光綠繩捆綁，綁著其它顏色的繩子就不是萬里蟹。

▲萬里蟹會以螢光綠繩捆綁

Q：如何挑選萬里蟹？

A：挑選活跳跳的。一定要選有活水設施且鮮活的萬里蟹，才能嚐出鮮美滋味。

▲選有活水設施且鮮活的萬里蟹

Q：餐廳有賣萬里蟹？

A：認門口的萬里蟹Logo旗幟。2013年起推出紅色萬字蟹的品牌LOGO旗幟，餐廳門口有懸掛便有賣萬里蟹。

▲萬字蟹的品牌LOGO

Q：如何分辨公、母蟹？

A：看螃蟹的腹部。公蟹的腹部呈尖形，母蟹的腹部為半圓形。公蟹有膏、母蟹有黃。

▲分辨公、母蟹

Q：螃蟹什麼部分不能吃？

A：鰓、腸、胃、心都不建議吃，內臟器官屬寒性，腸、胃容易藏著細菌。腹部兩旁的白色條狀為鰓，也不要吃。

▲螃蟹的鰓建議勿食用





景點資訊

龜吼漁港

地址：新北市萬里區漁澳路85號