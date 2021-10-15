快訊

入秋首道冷空氣明午後起挾雨強襲！風力恐達輕颱標準

第一波地方創生券中籤號碼出爐！幸運兒掌握6大QA領券超迅速

秋天就吃最肥萬里蟹！北海岸必訪龜吼漁港，買蟹撇步報你知

聯合新聞網 / 行遍天下
▲清蒸的花蟹、三點蟹、石蟳（由左至右），口感、甜度各不同。
▲清蒸的花蟹、三點蟹、石蟳（由左至右），口感、甜度各不同。

【圖／文：行遍天下】

秋天到北海岸旅遊，少不了要吃個海鮮，每年9∼12月是螃蟹最肥美的時節，特別是萬里蟹。萬里蟹指的是台灣海域捕捉的花蟹、三點蟹、石蟳三種海蟹，入秋後，隻隻肥滿、鮮甜且帶膏，龜吼漁港是萬里蟹的大本營，買蟹、吃蟹來這裡準沒錯。

　

龜吼漁夫市集大啖生猛海蟹

想吃個尚青的萬里蟹，首推龜吼漁夫市集。這裡有著數十攤海鮮攤商，有的只專賣海鮮、有的則是提供代客烹調，每一種萬里蟹的大小、標價一目了然，有的稱斤賣、有的則是一籃子500、1000元販售，非常適合吃米不知米價的人。這趟旅程就在這裡選購了花蟹、三點蟹、石蟳各1隻公蟹（約550元），並請店家代客清蒸（100元），三點蟹肉質細幼、蟹膏鹹鮮；花蟹肉質結實、蟹膏香綿，而Q彈鮮甜的石蟳，價格是三種蟹裡最便宜的蟹種，但美味不打折。飽滿彈牙的海瓜子、脆口的海菜也是龜吼的特色海鮮，不妨向代客烹調的店家點個一盤來享用。

▲龜吼漁港旁的螃蟹主題公園，規劃有各種Q版螃蟹裝置藝術。
▲龜吼漁港旁的螃蟹主題公園，規劃有各種Q版螃蟹裝置藝術。

▲龜吼漁夫市集有數十攤海鮮攤商。
▲龜吼漁夫市集有數十攤海鮮攤商。

　

認識萬里蟹

Q：如何認證正牌萬里蟹？

A：認綠繩。萬里蟹會以螢光綠繩捆綁，綁著其它顏色的繩子就不是萬里蟹。

▲萬里蟹會以螢光綠繩捆綁
▲萬里蟹會以螢光綠繩捆綁

Q：如何挑選萬里蟹？

A：挑選活跳跳的。一定要選有活水設施且鮮活的萬里蟹，才能嚐出鮮美滋味。

▲選有活水設施且鮮活的萬里蟹
▲選有活水設施且鮮活的萬里蟹

Q：餐廳有賣萬里蟹？

A：認門口的萬里蟹Logo旗幟。2013年起推出紅色萬字蟹的品牌LOGO旗幟，餐廳門口有懸掛便有賣萬里蟹。

▲萬字蟹的品牌LOGO
▲萬字蟹的品牌LOGO

Q：如何分辨公、母蟹？

A：看螃蟹的腹部。公蟹的腹部呈尖形，母蟹的腹部為半圓形。公蟹有膏、母蟹有黃。

▲分辨公、母蟹
▲分辨公、母蟹

Q：螃蟹什麼部分不能吃？

A：鰓、腸、胃、心都不建議吃，內臟器官屬寒性，腸、胃容易藏著細菌。腹部兩旁的白色條狀為鰓，也不要吃。

▲螃蟹的鰓建議勿食用
▲螃蟹的鰓建議勿食用

　

景點資訊

龜吼漁港

地址：新北市萬里區漁澳路85號

海鮮 市集

延伸閱讀

現省79元！必勝客「買紙包筆管麵送比薩」 平日限定

3男廟前刀斧砍人還去吃海鮮 訊後殺人未遂聲押禁見獲准

桃園漁民捕獲50斤大石斑吸客 竹圍港漁獲、遊客激增

五倍券享9折！初衣食午Café秋季新菜 滿滿海鮮正逢時

相關新聞

秋天就吃最肥萬里蟹！北海岸必訪龜吼漁港，買蟹撇步報你知

秋天到北海岸旅遊，少不了要吃個海鮮，每年9∼12月是螃蟹最肥美的時節，特別是萬里蟹。萬里蟹指的是台灣海域捕捉的花蟹、三點蟹、石蟳三種海蟹，入秋後，隻隻肥滿、鮮甜且帶膏，龜吼漁港是萬里蟹的大本營，買蟹、吃蟹來這裡準沒錯。

永和平價鴨肉飯！「鐘點棧」當歸湯還能免費續　樂華夜市美食必吃

udn走跳美食／老錢 說起要平價又吃得飽的台灣庶民小吃，大家腦海裡會浮現哪些美食呢！？我個人除了鍾愛牛肉麵、焢肉飯、豬腳飯以外，還有一樣愛不釋手的就是使用香嫩可口的香肉去製作而成「鴨肉飯」，如果

台北人一日散策！從台北西區的舊時代走入東區新時代的小旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 龍山寺、老艋舺鹹粥店、新富町文化市場。 若是瞭解台北城的過往，就不難理解某些道路走一走突然變得很大條，某些小巷道繞一繞竟然就沒路了，跟著時代故事重演一遍，就好像一位旁觀者進入平行時空，突然之間，理解了老房子、老樹、老廟和老店舖長年於此的原因，甚至至今和諧地成就了台北躍上國際都會城市。 你可以漫步在龍山寺、或在祖師爺廟前的小吃攤，大啖超過一世紀的古早味美食，再繞去新富町文化市場看看台灣當代藝術家的展覽與講座；或是走過氣勢磅礡的總統府、凱達格蘭大道和中正紀念堂後，再繞進巷仔內的老屋文青咖啡蛋糕店；又或是朝聖信義百貨商圈和101之後，來四四南村逛逛各具風格的選物文創小店，吃吃走走。 台北風格，既新又舊；台北態度，既樸又潮，如果只能有一天待在台北，我會選擇這樣過！ 推薦時程與路線規劃： 早上在清初時期：龍山寺>老艋舺鹹粥店 下午在日據時代：新富町文化市場>總統府>凱達格蘭大道>中正紀念堂>生活在他方 晚上就在台灣千禧世代：信義商圈>台北101>四四南村>好丘

台北「彩虹光雕秀」連10天登場！Color Taipei系列活動開跑，還能搭限定觀光巴士

【旅奇傳媒/編輯部報導】為積極推廣彩虹觀光市場，台北市觀光傳播局與觀光業者合作推出多項旅遊活動，於10月熱鬧登場。而今年擴大辦理的「彩虹光雕秀」將從10月28日至11月6日，一連10天每晚18:00至

鐵粉必衝！「櫻桃小丸子主題店」中和環球快閃登場，打卡牆、1000款周邊萌翻天

日本經典人氣卡通「櫻桃小丸子」是許多人童年的美好記憶，環球購物中心今年周年慶期間，在新北中和店2樓設置期間限定「櫻桃小丸...

基隆輕旅行路線必收！動動手指抽「濱海奇基線」旅遊套票，10月還有女巫集市

【旅奇傳媒/編輯部報導】國慶連假即將到來，基隆市政府特別推出「濱海奇基線與我同慶」抽獎活動，聯合台灣好行濱海奇基線要送出精美的獎品，只需動動手指就可以獲得抽獎資格，連同抽獎活動基隆市政府還規劃多條輕旅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。