「魚刺人雞蛋糕」進軍台北！限定「香菜尬花生冰淇淋」必吃，滿500元還可外送

在台灣各地都有蹤影的人氣「魚刺人雞蛋糕」終於要進軍台北啦！搭配古早味裝潢增添氣息，又位在地處方便的古亭站7號出口旁，還推出只有台北才吃得到的「香菜尬花生糖冰淇淋」口味，喜歡「魚刺人」的消費者務必嚐鮮！

自創立以來已經營7年的「YUCIREN 魚刺人雞蛋糕」，是由兩位青年巫玠茗與陳榕共同創辦的雞蛋糕品牌，從一台偉士牌改裝餐車開始，研發香氣人又完美口感的雞蛋糕，至今從台中、嘉義與花蓮等地都有它的蹤跡，現在正式進駐台北，吸引眾人的目光。

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台北新開幕古亭店外觀包覆著復古感十足的紅磚與灰階牆，走進店裡陳列的懷舊擺設與木頭交疊灰白牆更顯家鄉般的氣氛。除了裝潢本身，更吸引人的是「魚刺人雞蛋糕」的獨特口味，像是魚池阿薩姆、阿薩姆卡士達、靜岡抹茶與乳酪起司等統統都有。

圖／邱求新Chiu Instagram授權

現在台北限定口味「香菜尬花生糖冰淇淋」絕對是雞蛋糕控必嚐鮮的口味之一，創意來自古早味甜點花生捲冰淇淋。融入花生糖的雞蛋糕配上鮮奶油與花生粉，最後再放上芋頭冰淇淋與香菜，濃郁的多層次味道吃起來保證好吃，趕快揪團吃吃看吧！

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「魚刺人雞蛋糕」台北師大店

臉書：https://www.facebook.com/yucirenegg/?ref=page_internal

地址：台北市中正區羅斯福路二段30巷13號

營業時間：10:30–19:00

注意事項：台北師大店提供預約外送服務，5公里內滿500元皆可外送、8公里內滿700元即可外送

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