搭捷運也拍得到！台北最美「欒樹大道」盛開成整排三色花海　秋季限定必衝

台北最美林道搶先看！隨著10月初秋登場，期間限定的欒樹也漸漸換上新裝，除了彰化的金黃大道，大安區敦化南路上的一整排欒樹亦成了全新風景，許多攝影好手都透過空拍視角攝下了美景，還有隱藏版拍法讓新手也能入手同款，趕快筆記下來吧！

揮別夏天，台北入秋最美花海已悄然變裝。圖／IG@cindy_xu3ejo3授權

台北市敦化南路的中央分隔島周邊種滿了綠蔭，而行道上的大樹已開始變色。作為台灣原生種的台灣欒樹，每年開花時會逐漸化身金黃系模樣，再進階轉紅，最後再回到泛黃落葉收尾。目前季節專屬的場景仍在慢慢開花中，綠、黃、橘紅色調同框成了難得的三色花海隧道，由上往下拍顯得更為迷人。

2021最新空拍版景色已開始洗版IG，但原來在捷運上亦有機會拍到類似的美景。旅行攝影師張書維不藏私分享，於文湖線六張犁至科技大樓站之間，約有短暫的3至5秒可按下快門，10月搭乘捷運時不妨把握這處療癒系亮點吧！

台北敦化南路一段的俯瞰視角。圖／IG@vicharm_photography授權

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