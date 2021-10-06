美哭！北部「賞楓秘境」3路線不藏私公開　彩色版大自然畫布太療癒

2021年轉眼來到了秋天，是不是有點遺憾什麼都沒做，今年就快要結束了呢？沒關係，趁著年底前，走進充滿芬多精的山林，欣賞一片片蕭瑟的楓紅，絕對是安慰今年疲累心靈的最佳良藥！這就馬來上看看台灣有哪些美哭人的賞楓秘境吧，不要再說沒人報乎你知囉！





台灣北部賞楓秘境推薦

台灣北部賞楓秘境推薦 #1

新竹霞喀羅古道賞楓

賞楓秘境-霞喀羅古道簡介

霞喀羅古道又被稱作霞喀羅國家步道，橫跨新竹尖石、五峰，全線約22公里，海拔高度介於1,600～1,900公尺。霞喀羅古道的兩個步道口為：養老端、清泉石鹿端，路面多平緩，沿途兩側有樹木遮蔭，但有部分路段仍需拉繩攀登，加上單程22公里的距離，若要一日來回其實蠻困難，因此大部分人會從A點進B點出。





賞楓秘境-霞喀羅古道的歷史

霞喀羅古道早期是當地部落的聯外交通要道及獵徑，而霞喀羅是泰雅族語「烏心石」的意思，因山區盛產這種堅硬的樹種而得名。到了日治時期，日本人沿著古道進入山區，陸續設立砲台與駐在所，企圖以武力及警力控制此區原住民。也因此這條古道常常傳出英勇抗日的事蹟，甚至日本人稱當時霞喀羅這一帶的原住民為「兇蕃」，可見日本人對他們的懼怕程度。





賞楓秘境-霞喀羅古道賞楓特色

這條全台第一條國家級的山野路徑，在每年秋季時吸引了許多登山客前往。火紅的楓葉林層層交疊，景色美如畫，尤其是在「馬鞍駐在所」遺址附近，楓葉最為集中也最漂亮，讓人忍不住駐足流連。走在被大量落葉鋪滿地面的步道上，希希酥酥的聲音不時從腳底傳來，那是一種奢侈的幸福感。





台灣北部賞楓秘境推薦 #2

馬拉邦山步道賞楓

賞楓秘境-馬拉邦山步道簡介

位於苗栗泰安鄉的馬拉邦山，海拔高達1,406公尺，終年雲霧飄邈。馬那邦在泰雅族語裡有山容壯大的意思，是當地泰雅族族民的聖山，也是台灣的小百岳之一 。登山步道全長4.2公里，沿途有不少由木棧道和石階鋪成的上坡路段，路上也有不少木椅可供遊客休息，慢慢走的話，約莫4、5小時就能登頂。





賞楓秘境-馬拉邦山步道的歷史

馬那邦山登山步道原為「馬那邦古道」，早年是泰雅族的交通往來及狩獵的山徑。到了日治時代，泰雅族為了守護土地，和日軍發生了兩次激烈的抗日戰役。雖然沒有把日軍打敗，但也讓日軍死傷慘重，因此日軍在山上豎立了紀念碑，以悼念在山區戰死的日軍。





賞楓秘境-馬拉邦山步道賞楓特色

古戰場紀念碑與石門隘口，是秋季登馬拉邦山最精華的路段，因為馬拉邦山的楓樹幾乎都集中在這個路段，有著青楓、和楓香等不同品種的楓樹，堆疊出色彩豐富的楓葉，有橙黃的、有火紅的，至美無比。到了山頂的觀景平台，前方是雪山山脈的稜線，後方則有橘色楓葉在藍天下閃耀，又是另一種仙境般的美景。





台灣北部賞楓秘境推薦 #3

芝生毛台山步道賞楓

賞楓秘境-芝生毛台山步道簡介

在新竹尖石鄉秀巒的知名景點軍艦岩一帶，是不多人知道的賞楓秘境。而從軍艦岩吊橋附近有一條登往芝生毛台山的步道，來回約7公里，全程直上直下，高低落差約1000公尺，相當具有挑戰性。不過山中步道屬原始林蔭，步跡明顯，步道上蒼樹遮蔭讓旅客免於太陽直曬，步行之中也算宜人舒適。





賞楓秘境-芝生毛台山步道的歷史

芝生毛台山步道也是日治初期的戰略據點與理番的要地。當時日本人為了監控泰崗、新光、養老等部落，就於戰略地位極為重要的芝生毛台山步道，建造砲台、壕溝、射擊台等設施，因此在登山的路途上可以欣賞到這些古戰場遺跡。遙想當年先民不屈不饒的精神，再對照現場已經斑駁的理蕃建築，令人不勝唏噓。





賞楓秘境-芝生毛台山步道賞楓特色

每年12月秋季橘紅的楓葉季，是芝生毛台山步道絕美的景色。中高海拔加上氣溫降低，催紅了山谷間的楓紅將山頭染上了鮮豔的色彩，加上溪谷奇石軍艦岩、控溪吊橋的點綴，紅黃綠色交織的溪谷，真是美得讓人目不轉睛。隨著步道越往深山走去，沿路高聳的楓樹色澤越見紅潤，抬頭仰望，只見滿天的紅葉，剎那頗有身處異國之感呢！





其他台灣賞楓行程推薦

阿里山國家森林遊樂園

每年11月阿里山進入賞楓季節，森林遊樂園裡滿滿都是橘紅色的楓樹美景。園區內熱門的賞楓景點，首推小笠原山觀景平台、對高岳步道，紅成一片的楓樹，搭配著玉山群峰，襯托著蔚藍天空，景緻美不勝收。另外，若是搭乘小火車，行經沼平站的沼平公園和阿里山閣週邊，也別具特色。









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