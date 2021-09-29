全新觀影體驗！ 「XR實驗室」來了 10／1相約環球板橋車站
【旅奇傳媒/編輯部報導】身歷其境的觀影體驗，讓視覺更添震撼度！世界知名的VR影劇體驗領先者-Positron即將在台開幕全新VR劇院！
Positron結合台灣沈浸科技顧問公司及環球購物中心共同引進Positron VR劇院，一次開幕兩個地點。位於環球購物中心板橋車站2樓的「XR實驗室」將會擺放Voyager蛋型VR體感椅與多部得獎VR等影片，包含環球影業、夢工廠、迪士尼等鉅作，讓欣賞影片由觀看轉為濃濃代入感的沈浸式感受，帶領觀眾進入故事宇宙。
Positron同時也會上映多部影展VR金獎片，如日舞影展（Sundance Film Festival ）、坎城（Cannes Film Festival）、翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival），台北粉絲再也不用煩惱要出國才能欣賞，輕鬆搭捷運到板橋就看得到！
Positron CEO Jeffrey Travis表示，相當開心能與沈浸科技顧問以及環球購物中心，為台灣與亞洲觀眾帶來五感衝擊的全新觀影體驗，與重新定義影片的觀賞方式！XR實驗室（XR Lab by Positron）將在10/1於環球購物中心板橋車站二樓開幕。
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