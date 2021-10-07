比臉大的海苔天婦羅！台北日式拉麵店秒飛日本　京都水尾柚子胡椒ｘ豚骨湯頭好厲害

台北東區/捷運忠孝復興站拉麵推薦！！

來自日本的京都柚子豚骨拉麵研究中心本店位於中山站，二店開在捷運忠孝soqo旁邊的巷弄間。主打使用來自京都水尾盛產的柚子搭配雞湯豚骨湯頭，清爽帶果香的湯頭有別於常見的厚重濃郁口味，女孩們也會很喜歡。除了比臉大的海苔天婦羅很有噱頭之外，店員彼此之間都是用日語對話，走進店內真的會很有來到日本街頭吃拉麵的感覺，讓人不自覺得好想念日本啊！！！

京都柚子豚骨拉麵研究中心的忠孝店就在SOGO旁邊的巷子裡，遇到屈臣氏左轉就會看到，下午兩點造訪店內還有零星三四組客人，想必用餐時間生意也是非常好。

目前店內都有使用隔板，不過帶位的服務生也都會特別把大家隔很遠，防疫做得蠻到位的。

進門右手邊就是自動點餐機，先在這裡點餐付款之後再把餐券交給店員即可入座。

除了現金付款之外還可以用悠遊卡或是信用卡，還蠻方便的。

點餐方式和流程都還蠻簡單的，湯頭還可選擇要日本原味或是台灣味，簡單來說日本原味就是會稍微鹹一些囉！

在等待拉麵上桌的時候就順便在座位上觀察一下店內環境，之前在看google評論的時候就看到有人說店長的行事曆很有趣，我覺得牆壁上寫了[這家店最好的位置]也很幽默，讓我覺得沒坐到好可惜這樣。

後方白板上的行事曆真的很有趣，如果沒有仔細看裡面的文字真的就會直接略過，17號店主法國出差19號就回國是想怎樣啦！！

店內的音樂也帶點復古風，坐在這裡忽然好想念日本啊！！！喔對～如果大家對牆上的日本復古唱片有興趣的話，店員會回你店長不賣喔，哈哈哈哈。

這次被安排在板前座位區，一旁可以吊掛衣服，然後底下的開關又讓我內心笑到內傷，除了員工以外其他人按了會爆炸喔。

座位底下有掛鉤可以掛包包，不過很容易忘記帶走就是了 （我絕對不會說是我）

因為坐在板前座位，可以看到應該是店長？認真煮麵的俐落身影。店員們聊天真的都是在講日文，害我很想問問你們到底是日本人還是台灣人，不然就是都有限定要會講日文才能來上班？？

店內有提供七味粉，柚子胡椒.柚子胡椒鹽可以搭配料理，之前都會放在桌上，不過目前因為疫情的關係都收起來了，有需要的話可以再問問看店員囉～

本日心情很需要怒吃怒喝，於是點了一碗麵、溏心蛋，再來盤唐揚雞。

不能喝酒，那就只好來灌冰涼涼的雪碧。

柚子胡椒唐揚雞 $90

來拉麵店似乎一定要必點的唐揚雞一份有三大塊。

一旁搭配的是柚子椒鹽，建議不要沾太多不然會太鹹。

炸到外酥鄉內軟嫩的唐揚雞吃起來多汁鹹香，用柚子胡椒醃漬吃起來有些微辣很涮嘴。

發明1號-京都水尾產柚子胡椒辣味豚骨拉麵 $230

發明1號算是第一次來店內必吃的基本款。

裡面包含比臉大的炸海苔天婦羅、小松菜、柚子胡椒蘿蔔泥、紫洋蔥和小松菜。

不過溏心蛋是小菲自己另外加點的，覺得這樣比較美，哈哈哈！他們家的溏心蛋味道也不錯，蛋黃甜香軟滑。

看到有這柚子醬我就滿心歡喜，一直以來我都還蠻喜歡柚子入菜，喜歡那種帶點清爽果香的口感。

叉燒有經過舒肥，口感鹹香軟嫩完全不會乾柴。

厚薄適中也不會覺得吃得很膩口，重點是切得很大塊～光看就過癮。

再來是這片海苔天婦羅，看到別人的拉麵時我就在內心驚呼了一下。不過我的拉麵反而是先上桌，海苔天婦羅則是稍微晚一點才送上，我其實覺得這樣有點奇怪，正常應該是要完整呈現才是啊！

不過還好這超大片的海苔天婦羅真的很好吃，即使放在拉麵裡也不會整個軟掉，吃起來卡滋卡滋的很有爽度，而且也不會油，這碗拉麵有這天婦羅真的超級無敵加分！！！但如果可以一起送上來我覺得更好 (還在講)

麵條部分，小菲選擇了我偏愛的細麵，吸附著濃郁的湯頭稀哩呼嚕的吃起來超涮嘴，麵量對女生來說是剛剛好，但男生就建議直接加麵吧！！！

再來說說這香醇的湯頭，雖說加入了柚子胡椒，但是其實沒什麼辣度，不過喝起來的確有柚子胡椒的淡雅香氣，對於熱愛柚子胡椒的小菲來說已經非常滿意。而且日本口味真的就是很日本口味，需要喝水才有辦法把整碗湯喝完(笑)，好久沒吃到好吃的拉麵覺得無敵滿啊！！！！！

不得不說這間京都柚子豚骨拉麵研究中心其實還蠻有趣的，看FB專頁說他們是來自京都的道地拉麵店，但看日本官網介紹，分店又只分布於東京、靜岡、大阪和奈良，所以真相到底是如何？我想可能就只能等到可以回日本的那天才能解開啦！

京都柚子豚骨拉麵研究中心

地址：台北市大安區忠孝東路四段17巷4號1樓

營業時間：11:30-20:30

電話：02-8771 7838

捷運：忠孝復興站5號出口

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文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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