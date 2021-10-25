遠眺金山八景！新北「獅頭山公園步道」森林步道好親民，還有水上燭臺雙嶼

獅頭山公園位於海拔約70公尺的金山岬上，早期是一處軍事海防管制區轉型為觀光勝地後依舊保留舊營房、碉堡、砲台及原始自然生態有著視野極佳且平易近人的森林步道

獅頭山公園步道-燭臺雙嶼 (照片)

早年該地地盤上升，加上海水不斷激烈地侵蝕使其與半島分隔，隆起的礁石經過長時間的海浪侵蝕下方的海蝕洞逐漸貫穿成海岬形成類似石門的海拱後來海拱頂部崩塌，形成顯礁，就是海石柱地形石柱岩基相連，水面上分歧為雙嶼外形宛如一對燭臺，所以被稱為「燭臺雙嶼」資料參考: 交通部觀光局

今年公司的年度活動， 安排在北部， 這天先來做場堪， 於是多了一段的休閒時光不過， 要場勘飯店， 餐廳及旅遊行程， 加上疫情期間， 配合政府措施...等等細節的討論天微亮， 就出發和伙伴會合一路從台中來到新北市金山， 距離上一回到金山老街， 已是五年前的事而緊鄰著金山老街的金山活動中心， 記憶更是停留在剛出社會所以這天....心情有些興奮呢

我們依著導航， 先來到一處平台， 雖然一側有著指標但發現還可以再往前開到停車場

來到停車場， 遊覽車或自小客都很方便停放

從停車場前行公園步道， 一側有獅頭山公園~燭臺雙嶼的顯著地標

步道前有標示距離 燭台雙嶼 ， 約有880公尺，

走在水泥路上， 林木遮蔭， 有陽光， 微熱， 還好我們撐了把傘

步道有支線， 雖然有指標， 但因這天還在公務中， 所以來回都走在主線上

步道中的一處涼亭，

涼亭上可以遠望水尾漁港， 天氣很好， 藍天白雲與蔚藍的海景相呼應

水泥路面很平緩

來到步道開闊處，雖是外出工作， 喜見遼闊海洋， 心情也跟著大好起來

步道中段設置有洗手間

依著瞭望台的導覽圖， 可以清晰的看見磺溪， 七星山， 硫磺漁港...等等景致

步道至高點， 右側矗立在海上的即為 燭台雙嶼

要近距離觀看 燭台雙嶼 ， 得再沿著往下的階梯右側步行一小段路步道左側， 不知是不是接續到神秘海灘， 但明顯看到柵欄圍住

映入眼簾的山海景， 層次分別， 蓊鬱的綠色植被， 清澈的海水， 潔淨的沙灘， 視覺太療癒了這處觀景台， 個人覺得， 是獅頭山公園視野最佳的位置。

地上四周， 有中研院地科所設立地殼變動基準點，透過GPS監測金山斷層位移的情形

來到中正亭， 紅色的亭子， 在藍天下真的很醒目，這天不是假日， 亭內只有2個人， 迎著海風， 看得出頗為悠閒，

行至著名地標: 燭臺雙嶼， 這裡有塊石碑清同治10年(民國前41年) 淡水廳誌列為八景之一堪稱金山區特別的地標。 金山區公所在73年設立的鋼製圓形框景對著圓框往外拍， 燭台雙嶼 一對海蝕石柱像一對攜手對望的夫妻，因此有遊客稱它為夫妻石

沿著有如林蔭隧道的石階往下

則可以來到步道終點處， 一側雖看似有路徑， 但被膠帶圍住查看網路資料， 似乎是可以往下走到神密海灘處膠帶圍住， 不知是因為危險， 還是預計要施工??雖可以拍到海景， 但雜草長得高了些， 有點破壞畫面

我們從終點處折返

再望一眼， 鏡頭拉近一些， 立在海中的 燭台雙嶼大自然侵蝕的海石柱景觀， 真的讓人頗為嘖嘖稱奇。

早年因位在突出的海岸金山岬上的獅頭山居高臨下， 地勢險峻， 因而成為重要的軍事陣地自然生態資源豐富， 沿著平緩的步道， 可以欣賞遼闊的海景外還有遺留下來的坑道， 砲台， 碉堡等....感受一下曾是軍事要塞的緊張氛圍而我~則是公事外， 偷閒了一段愉快的悠閒時光^.^

城市漫遊。 gina

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