「台灣最美低海拔楓紅」12月滿月圓綻放！ 新手、輪椅族都能輕鬆遊園
【圖／文：行遍天下】
如果你平常沒在運動、爬山，滿月圓是你最好入手的第一座國家森林遊樂區。園區步道平緩好走，甚至從售票站進到遊客中心、森林小舖，1.25公里的健行步道一路都可以推著輪椅、娃娃車暢行無阻，適合全家大小一起上山「森」呼吸。而每年12月左右，還可到滿月圓賞楓，這兒有「台灣最美低海拔楓紅」的美稱！
向左走、向右走？滿月圓國家森林遊樂區2大人氣景點你會去哪一區
蔡木寬擔任國家森林解說志工15年，同時也是桃園市野鳥學會榮譽理事長的他，談起鳥來，充滿熱情，從聽聲認鳥，到循著滿月圓園區一旁的蚋仔溪，為我們尋找生態指標溪澗鳥：「台灣紫嘯鶇叫聲尖銳，牠是台灣特有種，還有會潛水的鳥『河烏』！」若疫後許可，旅人也可透過遊客中心AR互動裝置，認識園區裡的鳥、蛙、昆蟲等生物。
從遊客中心外抬頭仰望，就能看到遠方圓圓的可愛山頭，「滿月圓山」也是此區名稱由來。滿月圓國家森林遊樂區面積約1,439公頃，海拔在300至1,700公尺之間，屬於亞熱帶雨林溪谷型森林，終年潮濕涼爽，蕨類生態豐富，連對環境要求高的「團扇蕨」都有。
滿月圓也是蛙類天堂，曾記錄過6種台灣特有種。正因為滿月圓距離都市近，許多人上山活動，但青蛙多在夜間出沒，夏秋是褐樹蛙和梭德氏赤蛙的繁殖期，為了到溪邊求偶，牠們得穿越馬路，造成不少路殺，所以園區不時發起守護青蛙活動，邀請旅人上山行車多留意。
走在滿月圓園區，一旁蚋仔溪潺潺流水聲不絕於耳，滿月圓瀑布和處女瀑布更是招牌兩大亮點。但2處的連接步道因為常發生落石，目前正進行部分整修，入園售票處前及步道入口明顯處設置告示，標示為施工區域請勿進入。在健行步道底時，因為兩瀑布不同方向，均必須原路來回，時常上演「向左走」、「向右走」的戲碼。
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滿月圓國家森林遊樂區
地址：新北市三峽區有木里174-1號
電話：02-2672-0542
網址：滿月圓國家森林遊樂區
營時：園區非假日08:00 - 17:00、假日07:00 - 17:00（除夕休一日）；遊客中心非假日08:30 - 17:00、假日08:00 - 17:00（週二休館）
價位：假日全票100元、平日全票80元、半票50元
備註：防疫管理措施詳見台灣山林悠遊網
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