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「台灣最美低海拔楓紅」12月滿月圓綻放！ 新手、輪椅族都能輕鬆遊園

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

如果你平常沒在運動、爬山，滿月圓是你最好入手的第一座國家森林遊樂區。園區步道平緩好走，甚至從售票站進到遊客中心、森林小舖，1.25公里的健行步道一路都可以推著輪椅、娃娃車暢行無阻，適合全家大小一起上山「森」呼吸。而每年12月左右，還可到滿月圓賞楓，這兒有「台灣最美低海拔楓紅」的美稱！

從三峽市區約40分鐘車程，滿月圓國家森林遊樂區適合一家大小輕鬆踏青。
從三峽市區約40分鐘車程，滿月圓國家森林遊樂區適合一家大小輕鬆踏青。

從停車場驚遊客中心到森林小舖，一路都是柏油路且坡度平緩，方便使用嬰兒車或輪椅的旅人。
從停車場驚遊客中心到森林小舖，一路都是柏油路且坡度平緩，方便使用嬰兒車或輪椅的旅人。

向左走、向右走？滿月圓國家森林遊樂區2大人氣景點你會去哪一區

蔡木寬擔任國家森林解說志工15年，同時也是桃園市野鳥學會榮譽理事長的他，談起鳥來，充滿熱情，從聽聲認鳥，到循著滿月圓園區一旁的蚋仔溪，為我們尋找生態指標溪澗鳥：「台灣紫嘯鶇叫聲尖銳，牠是台灣特有種，還有會潛水的鳥『河烏』！」若疫後許可，旅人也可透過遊客中心AR互動裝置，認識園區裡的鳥、蛙、昆蟲等生物。

擔任國家森林志工的蔡木寬老師，抱著對鳥類的熱情推廣，鼓勵大家來此可多觀望溪流聲帶指標的溪澗鳥多樣性。
擔任國家森林志工的蔡木寬老師，抱著對鳥類的熱情推廣，鼓勵大家來此可多觀望溪流聲帶指標的溪澗鳥多樣性。

透過遊客中心的AR互動裝置，能更加認識園區裡的動物生態。
透過遊客中心的AR互動裝置，能更加認識園區裡的動物生態。

從遊客中心外抬頭仰望，就能看到遠方圓圓的可愛山頭，「滿月圓山」也是此區名稱由來。滿月圓國家森林遊樂區面積約1,439公頃，海拔在300至1,700公尺之間，屬於亞熱帶雨林溪谷型森林，終年潮濕涼爽，蕨類生態豐富，連對環境要求高的「團扇蕨」都有。

滿月圓山因為其圓圓可愛山頭因而得名。
滿月圓山因為其圓圓可愛山頭因而得名。

滿月圓也是蛙類天堂，曾記錄過6種台灣特有種。正因為滿月圓距離都市近，許多人上山活動，但青蛙多在夜間出沒，夏秋是褐樹蛙和梭德氏赤蛙的繁殖期，為了到溪邊求偶，牠們得穿越馬路，造成不少路殺，所以園區不時發起守護青蛙活動，邀請旅人上山行車多留意。

藉由聽、嗅、觸、視覺感受自然，適合成人、親子參加，活動中會測腦波變化，以檢視旅人進入森林後的改變。（圖／新竹林管處提供）
藉由聽、嗅、觸、視覺感受自然，適合成人、親子參加，活動中會測腦波變化，以檢視旅人進入森林後的改變。（圖／新竹林管處提供）

走在滿月圓園區，一旁蚋仔溪潺潺流水聲不絕於耳，滿月圓瀑布和處女瀑布更是招牌兩大亮點。但2處的連接步道因為常發生落石，目前正進行部分整修，入園售票處前及步道入口明顯處設置告示，標示為施工區域請勿進入。在健行步道底時，因為兩瀑布不同方向，均必須原路來回，時常上演「向左走」、「向右走」的戲碼。

處女瀑布高約25公尺，水流傾瀉而下十分壯觀，水量豐沛石油如白色簾幕，不時出現彩虹，是園區的人氣景點。（圖／新竹林管處提供．陳怡妙攝影）
處女瀑布高約25公尺，水流傾瀉而下十分壯觀，水量豐沛石油如白色簾幕，不時出現彩虹，是園區的人氣景點。（圖／新竹林管處提供．陳怡妙攝影）

滿月圓瀑布高約十多公尺，瀑布直沖而下彷彿白色絲絹，可至觀瀑亭遠望滿月圓瀑布全景。
滿月圓瀑布高約十多公尺，瀑布直沖而下彷彿白色絲絹，可至觀瀑亭遠望滿月圓瀑布全景。

　

景點推薦

滿月圓國家森林遊樂區

地址：新北市三峽區有木里174-1號

電話：02-2672-0542

網址：滿月圓國家森林遊樂區

營時：園區非假日08:00 - 17:00、假日07:00 - 17:00（除夕休一日）；遊客中心非假日08:30 - 17:00、假日08:00 - 17:00（週二休館）

價位：假日全票100元、平日全票80元、半票50元

備註：防疫管理措施詳見台灣山林悠遊網

　

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