台北城市放鬆小旅行！到「富陽生態公園」散步　再品味六張犁人氣蛋餅＆靜謐咖啡

跟著 BOWZ 於 2020-09-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 軟食力 Soft power 六張犁店、富陽自然生態公園、Strange Brew Coffee Roaster《怪咖啡》。 六張犁

軟食力 Soft power 六張犁店 | 1 小時

勤快的人兒會積極地安排島內旅遊來抵抗疫情帶來的困境，愛玩的人兒無視一到假日就滿溢的人群。長距離移動對我來說，是需要天時地利人和，心裏負擔才不會太重，也害怕一次次的出遊，放不了心裡缺乏的鬆！ 城市散步或許也是個不錯的選擇。用極其緩慢的腳步，用大把時間，再看一次居住的城市，再好好與一起散步的人聊聊天，一起浪擲時間。 第一次的城市散步，回到居住了30多年的舊家——六張犁。睽違3年多重新回到舊家，驚艷原來六張犁變得如此活潑又活力，小店林立，走沒兩步，就足以轉換視野，或喘一口氣。 上完瑜珈課後和友人E先約< 軟實力 >啟動今日散步。 復古的手工餅皮，是一間極為火紅的早餐店。我們各點了 九層塔豬肉蛋餅+蘿蔔糕 / 九層塔蛋餅+地瓜球，再各附一杯飲料。餅皮之厚，煎得恰恰，就一字，飽！不過，蘿蔔糕就稍嫌....像...附贈這樣（但給我一整份也是會吐啦我難伺候）。 台灣人一生應該吃過為數不少的蛋餅，不是我的首推。但可以試試。

富陽自然生態公園 | 1 小時

隨後我們就驅車前往< 富陽生態公園 >。這也是我認為六張犁十分宜居的理由之一，離自然很近，高度十分親人，就在居住環境的徒步即到的距離，棒透了。 加上8月竣工的< 黎和生態公園 >，整片連接，擴大散步範圍！（本來這次要去，不但迷路，還太喘，弱(´∀｀)) 兒時，這座小陵其實是居民口中的「墓仔埔bōng-á-poo」，母親芳玥是會認真禁止我們前往的。所以當因為學校就在這附近時，晚上回家，那個腳速超快!!!!! 富陽生態公園如果閑散地走，大約1個小時內可以走完，取名「生態」也因為其中有非常多物種，有時，還會有生態導覽喲。

Strange Brew Coffee Roaster《怪咖啡》 | 2 小時

一個理想的散步，不管哪一座城市，搭配一間咖啡廳，是閒逸的標配，也是生活的安慰劑。 六張犁在短短幾年，塞入好多各種風格的咖啡廳，根本好比青年地方創生（並不是！）。但六張犁不是一般人想像中的鬧區，交通也不一定便利。這些咖啡廳的駐入，我認為他們並非只是為了計較來客，而是希望在一個相對壓力較小的地區，好好守護自己的夢想與品味。 < 怪咖啡 >即是如此吧！ 店內簡單的8-10人座位，主要也出品自己烘的豆子，那天，老闆餽贈了一包名為「靈魂先生」的配方豆掛耳包，很順暢。 #怪咖啡 https://instagram.com/sbcr2015?igshid=1g9shqnaqcsul

松發肉骨茶 遠東信義A13 | 1 小時

曾經待過新加坡的E友，力推來自新加坡的肉骨茶餐廳< 松發 >，那個胡椒湯頭，吼，那個肉骨分離的鬆軟豬肉，哇，那個新切生辣椒，爽。加上湯可以無限續，我有點喜歡。 城市散步也可以是趟小小的旅行。重點，我們還能全身而退地回家，不沾任何一絲堵車的疲勞，迎接上班日的各種崩潰！

延伸閱讀：城市中的即知即行👉🏻台北市六張犁散步

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