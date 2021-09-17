基隆「永晝海濱美術館」開展！15組藝術作品走入店家亮點搶先看

主視覺海報；圖片提供／星濱山共創工作室

2021年由基隆星濱山團隊所創辦的「永晝海濱美術館」正式登場，今年主題以「People to People」 ，從土地最實在的人情味出發，邀請12位創作者進駐正濱漁港，以插畫、錄像、植物、攝影等七大類藝術，搭配上當地職人專業，創造出富有人情溫度及引發議題思考之作品，將永續發生在地方上，帶給大眾新型態觀展方式！

葉雨涵 小野臺；圖片提供／星濱山共創工作室

夏仙 海上裁縫師；圖片提供／星濱山共創工作室

今年邀請了六組青年插畫家，藝術家夏仙以漁網師傅的孩子為視角，創作出漁網師傅工作的幕後祕辛與日常；Hanna Chen以漁船「吉濱七號」視角帶出修船廠師傅如醫生般的使命，帶出老船隻的歲月痕跡；羅寗與黃鼠狼 Ning&Weasel將阿林師傅對造船的回憶，在繪畫裡結合幻想呈現職人對船的情懷；黃姿瑜以即將消失的海女文化，將創作記錄下此職業靠山靠海而作的精神；yunin tsai illustration以基隆正濱漁港，和平島當地特色食材帶入故事，用拼貼手法帶出生活感，呈現溫暖及在地風貌；小高潮色計事務所擔任本次無人導覽實境遊戲《憶忘之濱》美術創作，用獨特畫風結合遊戲劇情，重新詮釋漁港裡不同角色樣貌。

臉頰緊貼地球 正濱漁有限公司；圖片提供／星濱山共創工作室

涂佳豪 棚影戲；圖片提供／星濱山共創工作室

yunin tsai illustration 餐桌上的海；圖片提供／星濱山共創工作室

這次的作品也加入與以往不同的藝術領域：植物、攝影、錄像裝置、纖維，由賴怡璋邀請正濱里的住戶與店家，於閒置空地上共同種植花卉打造「正濱花田實驗所」；涂佳豪以攝影呈現這座漁港的真實樣貌及內心感受， 帶展者進入一場正在正濱漁港上演的戲棚影戲；葉雨涵製作一塊舞台，採集像廟宇花磚上刻畫的民間故事，剪粘在這座舞台上；詹越同則將港區採集的漁獲製成標本，掃描港區空間及物件的影像，探究的漁人知識，海洋、記憶如何型塑地方認同與連結；楊水源剖析正濱在地五金，以設計結合人類學的方式進行田野調查，產出一系列的五金再造產品；臉頰緊貼地球以讓人出海探險的優良線材，透過撿拾、拆解、撚製（纖維編織）再次被使用，創立了「正濱漁有『線』公司」。

賴怡璋 正濱花田實驗所『花田實驗場計畫』；圖片提供／星濱山共創工作室

賴怡璋 正濱花田實驗所「野植栽培室」計畫；圖片提供／星濱山共創工作室

涂佳豪 棚影戲；圖片提供／星濱山共創工作室

自2018年開始，星濱山團隊自籌辦理了兩屆藝術節活動，因反思短暫型藝術節慶對地方的累積，在2021年提出永晝海濱美術館的概念，以永續為目標出發，本次展覽強調街區合作維運的概念，與在地6間商家、3個老宅合作，提供展場並配合日常營運，讓藝術作品能更長期地發生在地方上，在籌備期間更邀請國立政治大學社科院行政管理碩士學程、中國文化大學建築及都市設計學系的師生們加入本年度策展行動，透過藝術共創再一次找回曾經在這漁業聚落的酸甜苦辣，期待「整座漁港就是美術館」打破單一建築載體，讓海濱成為一個沒有邊界的美術館。

詹越同 來自堤岸的凝視；圖片提供／星濱山共創工作室

Hanna Chen 船醫生與他的鐵工廠；圖片提供／星濱山共創工作室

本次展期為7月24日至11月28日，除了上述作品展出外，也安排了五場創作者主題對談、五場海港再設計體驗工作坊，帶領觀從不同角度重新理解這座漁港；與「阿普蛙工作室」 聯手打造無人導覽實境遊戲，讓旅客能用手機，就能感受正濱漁港除了打卡之外的深度魅力；策展團隊也將親自帶領導覽，邀請民眾享受這片迷人的漁港。

正濱漁港地區；圖片提供／星濱山共創工作室

藝術護照 ；圖片提供／星濱山共創工作室

觀展地圖；圖片提供／星濱山共創工作室

2021 永晝海濱美術館 [people to people #那些漁港人們的日常故事]>15組的藝術在地合作創作>9個在地合作的展場>4個月的展期>26場主題式活動

時間：2021 / 7 / 24 (六) ─ 2021 / 11 / 28 (日)

地點：正濱漁港彩色屋周邊

粉絲專頁：https://www.facebook.com/zhengbinart/

官方網站：https://www.zhengbinart.com/



圖 片／星濱山共創工作室

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