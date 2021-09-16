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台北市CP值最高的丼飯店！豪華「金箔生魚片丼」好邪惡，海鮮用料超霸氣

YOUZI 佑子 – 美食旅行 Travel, Food, Life / 文、圖／YOUZI 佑子

udn走跳美食／YOUZI 佑子

最近天氣越來越熱，正是大口吃生魚片丼飯的好時機，歐買尬海鮮串燒丼飯專賣店近期悄悄轉型，年初和朋友來這吃日式無煙燒肉時，就對他們家的生魚片有興趣，這次二訪就是來這吃生魚片大啖海鮮，680元就能吃到加了金箔的豪華海鮮丼飯，一次吃到九種新鮮海鮮，絕對稱得上是全台北市CP值最高的丼飯專賣店。

歐買尬海鮮串燒丼飯專賣店位於市民大道旁，離市民一店和二店都蠻近的，從捷運忠孝敦化站步行過來只要5分鐘，附近也有停車場，交通很方便。

門口掛上居酒屋燈籠與日式串旗，多了幾份熱鬧感。

一樓採榻榻米式座位，座位設計可以讓腳伸直，坐起來蠻舒適的。

這次是坐在地下室的位置，牆上貼了各式各樣的日本剪報與圖畫，用餐氣氛更加輕鬆，桌邊有服務鈴，需要服務生時按一下鈴就可以，不用擔心坐在地下室會被服務生遺忘。

地下室有可容納最多14人的大包廂，還有專業的聲控點歌卡拉OK設備，可以邊聚餐邊唱歌，不過我們來的這天包廂有人，所以就有沒有拍照了。

點完餐後服務生先送上招待小菜，是很配酒的涼拌毛豆。

冰龍井綠茶︱TWD 60、青梅冰果醋氣泡飲︱TWD 90

因為隔天要開會，這天就沒喝酒了，點了兩杯無酒精飲品，分別是無糖清爽的冰龍井綠茶、酸甜消暑的青梅冰醋氣泡飲。

無敵澎湃海鮮盛合丼︱TWD 680

歐買尬海鮮串燒丼飯專賣店生魚片丼飯選擇蠻多的，最低320元就能吃到超新鮮的海鮮丼飯，若是下午17:30 PM – 18:30 PM 早鳥時段來，還有CP值超高的早鳥價喔。

點了碗鮭魚、鮪魚、海鱺、花枝卷、大天使紅蝦、大干貝、海膽、鮭魚卵、魚子醬擺滿滿的無敵澎湃海鮮盛合丼，海鮮滿到完全看不到白飯，上面還放了片奢華金箔，這碗只要680元，喜歡吃生魚片預算也OK的人，非常推薦就直接點這碗吧！

誘人海膽上還放了魚子醬，味道超級鮮甜。

切的超大塊的鮭魚生魚片，放入口中鮭魚的油脂就整個化開來，超推。甜蝦和鮭魚卵的鮮甜度也很夠，尤其是那鮭魚卵，跟白飯拌在再一起吃，味道和口感都很讚。

生食級干貝表面有稍微炙燒過，鮮嫩中又帶點炙燒香氣。

無敵海鮮起司釜飯︱TWD 380

想吃海鮮但又不敢吃生魚片嗎？那就來碗無敵海鮮起司釜飯吧！之前吃過他們家的松露鴨肝釜飯，那鮮美的好滋味真的令人念念不忘，這次點了同樣滿滿海鮮的無敵海鮮起司釜飯，同樣沒有令人失望。

粒粒分明的釜飯香氣十足，上頭滿了干貝、透抽、白蝦、蛤蜊，再舖上一層起司焗烤，最後放上新鮮鮭魚卵，讓不敢吃生魚片的人也能大口品嚐海鮮。

雖然不是生食，但海鮮的新鮮程度完全不打折，只要新鮮就是好吃！

釜飯除了原有的特製醬汁味道，跟著上頭的起司一起入口，多了份奶香味，味道完全不衝突，意外的融合。

丼飯都有附鮮魚石狩湯，湯頭有不少新鮮魚肉和豆腐，湯頭鮮美又多了股奶香味，我個人很喜歡，剛好同行友人不能攝取牛乳，這兩碗湯就我一個人獨享囉。

歐買尬海鮮串燒丼飯專賣店算是居酒屋，也有許多串燒海鮮熟食、炒物、炸物…等不同料理可以選擇，品項非常豐盛，無論是跟我們一樣，下班想簡單吃個丼飯就好，或是想點滿桌配菜邊聊天邊慢慢享用，都可以找到適合的美味餐點。

週四～週日17:30–23:00 週五週六17:30–01:30

歐買尬海鮮串燒丼飯專賣店

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷75號︱顯示地圖

電話：02 7730 5030

營業時間：THU – SUN 17:30 PM – 23:00 PM、FRI – SAT 17:30 PM – 01:30 AM

連結：歐買尬 官網歐買尬 Facebook

可刷卡、有包廂，不收服務費

文章來源：YOUZI 佑子 – 美食旅行 Travel, Food, Life FB：YOUZI 佑子

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