台北絕美甜點！現點現做盤飾甜點 防疫點心組合包一次嚐7種糕點
【圖／文：行遍天下】
如果餐盤是畫布，甜點是顏料和素材，那麼，甜點概念餐廳「SEASON Artisan Pâtissier」，就是創作甜點藝術的魔幻場域。畢業於高雄餐旅學院烘焙系的洪守成，曾在頂級義大利餐廳「紅利」擔任甜點主廚，並數度前往法國L'Atelier Formationala Haute Patisserie Pierre Herme等名店進修，後來正式創立L'etoile樂朵甜點工作室，2011年時再以自己的英文名Season，於台北餐飲戰區開起這家供應十多款盤飾甜點(desserts à l'assiette)的現代西式餐廳。
揮灑創意的甜點藝術家 SEASON Artisan Pâtissier
SEASON Artisan Pâtissier的招牌盤飾甜點，採現點、現做、現吃方式供應，強調依循季節變化，使用當季食材呈現當季意象，甜點師能夠運用的素材和手法更豐富，冰與熱的交織、脆和軟的對比、固態和液態的融合，巧妙展現在一只餐盤上，帶給食客無比的驚喜。疫情期間，特別精選五款適合外帶、外送的品項，在圓形外帶紙盒中呈現盤飾甜點的美感，讓人在打開的瞬間，心情愉快。
除了盤飾甜點，冷藏蛋糕和常溫糕點同樣深受喜愛，疫情之下發想的宅配「居家防疫．點心組合包」，精選能常溫保存或冷藏較久的甜點，包括瑪德蓮、秋葉奶油千層酥、玫瑰覆盆子杏仁脆餅、佛羅倫汀芝麻脆餅、鹹蛋黃奶油酥餅、金錢餅、蘭姆酒焦糖布丁，一次能品嘗7種精緻糕點；可以宅配、自取或外送的冷藏蛋糕，強調細心的包裝與分裝，可人取得後隨即能以美麗餐盤還原，享受濃濃儀式感和甜點帶來的喜悅。
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SEASON Artisan Pâtissier
地址：台北市敦化南路一段295巷16號
電話：02-2708-5299
網址：@SEASON.CuisinexPatissiartism
營時：疫情期間11:00∼19:00（每月第一週的週一公休）
價位：冷藏蛋糕200∼220元不等、盤飾甜點280元、居家防疫點心組合包(常溫糕點)每組400元。
備註：請提前電話或私訊預訂，亦可直接來店購買，外帶滿300方提供紙袋。外送:直接來電SEASON敦南店，不限金額皆可外送，運費另計；店家也與精緻餐飲外送平台「卡個位」合作，提供部分商品外送；亦可透過「LINETAXI」的「享饗送」服務，外送「防疫雙人甜蜜餐」。
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