交通最親民！台北市區一日遊　彩虹馬路、寶藏巖、大稻埕輕鬆逛

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-08-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 彩虹馬路、ACME Breakfast CLUB、寶藏巖國際藝術村 Treasure Hill Artist Village。 包羅萬象的彩虹時代，作自己心目中的網帥網美！ 對許多人來說，台北是個讓人夢想成真的城市，在這裡他能夠見證商貿繁榮的市街發展、能跟其他熱愛藝術的人一起享受創作樂趣，能與不論種族、性別、社會階級的人，一同爭取與生俱來的自由平等，日復一日，人們堅信透過努力，也就更加迎向充滿希望、友善的多元社會。 光是想到就很興奮，即便只是走在台北街頭，愈來愈多的地方也都串聯起這樣的生活態度：裝置藝術、塗鴉街牆、貨櫃市集、文創餐食等，再再吸引熱愛生活的網帥網美造訪拍照打卡，為自己心中最美畫面，留下深刻的作品。

彩虹馬路 | 1 小時

身為台北市最熱門的打卡地景之一「彩虹馬路」，最佳的拍攝、欣賞時間點正是早晨，趕在朝聖西門町的觀光人潮尚未湧現時，你已隻身站上象徵力量、希望、自由、藝術、自然、勇往直前，並寫著TAIPEI的六色彩虹馬路，為今日打開別具意義的儀式。

ACME Breakfast CLUB | 2 小時

身為西門町人氣歐系早午餐店，簡約俐落的工業風帶出時髦感、大量白色元宿妝點環境顯得慵懶自在，儘管低調隱身巷弄，每逢用餐時段總是大排長龍，除了早點預約，也記得點上一碗熱量低的巴西莓彩虹優格，他可是時下年輕人注重健康飲食與拍照亮點的首選餐點！ 不得不說這碗風靡全球的巴西莓果碗，以巴西莓優格當基底，加入滿滿維他命C的新鮮水果和高纖穀物，色彩繽紛好拍，吃起來還很清爽又很有飽足感，果然是熱門排隊的早午餐啊！

寶藏巖國際藝術村 Treasure Hill Artist Village | 2 小時

搭乘台北捷運綠線往南，來到鄰近捷運公館站和台灣大學的寶藏巖國際藝術村。 就像是九份山城迷你般的蜿蜒小村，依山而建的幽靜小巷彎彎曲曲、忽高忽低，轉了一個彎又是另一間文創小店，有的搞笑、有的創意也有美感的，她曾是老舊眷村，現在成為了台北新銳文創藝術家們以住代護的共生聚落，藝廊、博物館和工作室林立，若說這裡是台北市最具文化氣息的地方也不為過，甚至連紐約時報都將寶藏巖報導為台北最具特色的景點之一！

尖蚪 | 2 小時

走往山坡道上，一路都有許多值得讓人玩味、尋思的隅坊，如果你走的太快了，可能一不小心就錯過了某個有意思的小角落，尖蚪小小招牌正是其中之一； 爬上二樓用餐區域，宛如老家客廳的老式皮沙發舒適地躺著，與窗邊日式坐墊各安其位，鑽進書房後又被一櫃子書給吸引，或隨興地擺放私人收藏的老東西，勾起心底暖暖的會心一笑。 許多人都會點的宇治檸檬冰茶，輕透明亮的翠綠色看上去既清涼又優雅，酸酸爽口滋味也相當解渴，令人驚豔；想吃甜點的人可以碰碰運氣，因為每日僅提供少量新鮮供應的蛋糕點心，可能遇上的像是檸檬塔、乳酪蛋糕等，我覺得食材用料都很實在，吃上去是滿口濃郁香甜。

大稻埕 | 2 小時

傍晚時分，則是大稻埕商圈；大稻埕於18世紀末，因淡水港的開放後，成為南北商貿繁榮、人文薈萃之地。華麗的巴洛克式建築、傳統的閩南平房、時髦滬式的紅磚洋樓，茶行、布行、中藥材行、在地美食等，到處都有舊城的歷史軌跡。 走在歷史悠久的古老街區中，擁有深厚歷史傳承的百年老舖與創意街區，打造出大稻埕新生活美學。

PIER5大稻埕河岸特區 | 3 小時

從藍天盼到夕陽，從夕陽等到傍晚，尤其是染上金色餘暉，令人迷醉的浪漫夜景冉冉亮起，台北的夜晚，正式來了。 來到大稻埕西側的大稻埕碼頭貨櫃市集，自2021年春祭正式開幕，10餘間異國餐食：美墨餐廳、巴西風味BBQ、日式大阪燒、台灣味雞排、港式雞蛋仔、各式精釀啤酒和咖啡，以及不定時進駐特色餐車等，人人Chill吹著河風，沉醉在台北淡水河岸風光之中。

延伸閱讀：台北市區｜台北一日遊，跟著西門町寶藏巖大稻埕的彩虹走！

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