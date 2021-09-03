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不用跑魚港享新鮮生魚片！台北中山「焼き物vs刺身丼」平價卻有日料餐廳高品質

加小菲愛碎碎念 / 文、圖／加小菲

udn走美食／加小菲愛碎碎念

♥丼賞和食 焼き物vs刺身丼♥位於松江南京站旁，是一間刺身丼飯專賣店。疫情前就因為餐點品質佳又份量十足，相當受到附近上班族的喜愛。現在除了開放內用之外還提供CP值破表的外帶生魚片組合，最低只要$200起就能吃到多達四種以上的新鮮刺身。

想跟家人朋友一起享用的話還可以點首圖這款$1200的組合，胭脂蝦、肥美鮭魚、海膽、干貝、旗魚、鮪魚、鱈魚肝等吃爽爽超過癮！不過因為每日漁獲不同，不一定會和照片拿到一模一樣的組合喔！！

丼賞和食 焼き物vs刺身丼位於捷運松江南京站五號出口附近，步行過來只要一分鐘相當方便。

餐廳位於地下一樓，樓梯兩側和入口處都有著濃厚日式風情。

店門外有現成的生魚片組合，從200/400/600/1200都有。全都是當天早上現殺現做的，如果沒有提前預訂又很想吃生魚片的話，直接來這裡選購也是很OK的喔！！

內用座位區很嚴謹的將隔板全部架立好，隱約有一種來到K書中心的感覺。

附上MENU給你們參考，目前店內的外帶生意每天都非常好，所以建議一定要提前預訂，才不會到現場要等上一段時間。餐廳除了外帶之外，也有跟lalamove合作，運費可再私訊粉專詢問喔！

外帶會幫你附上小包裝的醬油和芥末，另外還會有冰袋保持鮮度，若是路途較遠的話就建議自己帶個保冰袋去囉！

先給你們看 $200的外帶生魚片

裡面有鮭魚、鮪魚、旗魚、紅魽，炙燒旗魚我覺得光這盒就相當超值了！！

去一般的日料餐廳，這樣至少都要三四百起跳，而且居然有多達13片之多，天天吃也不心疼。

咱家球哥唯一可以吃的就是這蟹腳肉，在等我拍照時就已經在旁邊虎視眈眈，拍完立刻吃到肚子裡。

雖然價格平實但是生魚片的品質可是一點都不馬虎，每片都有一定的厚度且新鮮度看的見，而且還有我很喜歡的海鱺魚，有點驚喜啊～

防疫期間在家真的是太久沒吃到生魚片，怎麼覺得每一片都這麼甜啊，哈哈哈。

旗魚的表面有稍微炙燒過，紮實甜鮮。

而且炙燒過後整個風味和口感都更加提升，很加分耶！

鮪魚柔軟帶Q度，入口則是有淡雅魚鮮味。這一盒，我一個人可以吃完沒問題～～爽度真的太高。

再來開箱$400的刺身組合

外帶外送的盒子完全不馬虎，使用這款四個角落都還有外扣的包裝，感覺更加精緻。

綜合生魚片(大) $400

這盒的刺身份量更足，光生魚片種類就有5種。

甚至還有生食級干貝、胭脂蝦和蟹腳肉棒。

而且擺盤真的很美！！完全不會因為是外帶而馬虎，這個如果在一般日料餐廳內用的話，至少要翻倍的價格，所以買外帶組合真的太超值！

光看生魚片的色澤明亮就知道其新鮮度。

小菲這天去拿餐的時候，在門口負責點餐的小姐說他們師傅一直殺魚殺到十一點沒停過。到底大家有多愛吃生魚片啦，哈哈！

胭脂蝦已經貼心去頭和去殼，化口度極佳，咀嚼汁後甜味在嘴裡蔓延實在迷人。

小菲最愛的鮭魚有超多片，看得我心花怒放，每次去吃飯店Buffet，都要吃一整盤才過癮！

油脂豐厚的鮭魚入口甜香，其實不用沾醬就很鮮美，但大家還是會喜歡加點蘿蔔絲、芥末醬油，能讓鮭魚的甜味更加明顯。

銅板大的生食級干貝滑嫩彈牙，口感也是一級棒！如果兩個人吃這盒的話，可能就要先搶先贏了。

豪華生魚片 $1200

這個豪華刺身組合就真的浮誇了！！！

除了前面兩款都有的炙燒旗魚、鮪魚、鮭魚、海鱺魚，還多了比目魚鰭邊、牧丹蝦、紅魽、海膽、鱈魚肝、蟹膏等，真的超奢華又享受。

這次有一整排的胭脂蝦，不怕搶不到啦！

肥美的牡丹蝦比起胭脂蝦吃起來會更加脆口些。

蝦頭蝦膏滿滿～～醇厚香氣也是超迷人。

用紫蘇葉裝盛的鱈魚肝軟綿化口，醃漬鮭魚卵逼逼波波的口感，咱家球哥可愛慘了！！

很喜歡稍微炙燒過的比目魚鰭邊，這是球爸的最愛。之前去迴轉壽司有看到他都一定要點，豐腴有咬勁的比目魚旗邊吃起來齒頰留香。

大份的生魚片組合一樣也有生食級干貝，這次也是不用搶食啦！

奢華的海膽搭配蝦膏蝦卵，底下還有蟹腳肉，用湯匙舀起一口吃下真的幸福感破表。不用特別跑去魚港也能吃到這麼多新鮮刺身，覺得滿足！

吃生魚片的同時，感覺就是要來碗熱呼呼的味噌湯。

一碗$50塊的味噌湯誠意滿滿，裡面隨便撈都是一堆魚肉，不愧是刺身專賣店，你也不用擔心裡面的魚不夠新鮮。

湯頭超級濃郁鮮甜，也是非常超值的一碗湯品。

目前店內雖然已經開放內用，不過考量到不是每個人都這麼勇敢，許多餐廳仍有提供很超值的外帶優惠。這間♥丼賞和食 焼き物vs刺身丼♥的刺身組合就很推薦，雖然平價但卻擁有高品質，想吃生魚片的朋友趕快來外帶一波啦！！

本篇為邀約，內容真實分享

丼賞和食 焼き物vs刺身丼

地址：台北市中山區南京東路二段140號B1

電話：02-2517 5526

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/140B1

營業時間：11:00~14:30 17:30~21:00

捷運松江南京站5號出口步行1分鐘

線上訂位：https://reurl.cc/Gm00pp

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸 https://www.facebook.com/masaharuzoo/

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