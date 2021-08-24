台北爽拍「西班牙紅墻」秒出國！爛醉咖啡最新打卡造景 在色塊堡壘拍寫真
台北打卡新亮點！位於國父紀念館站附近的「爛醉咖啡」可謂網美集散地，室內及戶外場域的裝潢設計皆能讓人拍個過癮。隨著疫情降級開放內用，店家也帶著最新造景回歸，讓饕客除了能品嘗美式早午餐，還能拍一波台版「西班牙紅墻」，免出國享受海外IG人氣建築的迷你同款。
位於西班牙卡爾佩崖邊的「La Muralla Roja」有紅墻含義，憑藉前衛的建築及色塊堡壘設計，前幾年起於網路爆紅，成為旅遊必拍聖地。如今台北「爛醉咖啡」也於店內場域打造西班牙紀念碑谷，以粉色為主視覺，搭配藍、黃、綠等彩色區塊，隨手拍都是一張時尚大片，開放後已吸引不少人搶拍。
實際走入室內，則能感受浪漫異國風及霓虹燈，還有露營風的美式帳棚區可以拍個過癮，入夜時則化身迷人酒吧，看美景、聊天小酌好過癮。值得一提的是，疫情間提供防疫期間特別菜單，以販售套餐為主，每桌限2至4人，並配合中央規定室內以50人為限，即日起一律採現場候位，但也可先致電確認座位。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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