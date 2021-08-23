基隆聯名走讀！ 雄獅X「雨都漫步」 跟著美食地圖挑戰實境解謎遊戲

你聽過加入挑戰實境遊戲的行程嗎？這項大膽且新鮮有趣的設計，首次被採用在雄獅旅遊與基隆知名青創團體「雨都漫步」的聯名走讀，旅客依照遊戲指示，使用手機或平板相機功能即可體驗，不須下載任何App，遊戲地點包括基隆海洋廣場周邊、基隆廟口等地的6處地點，旅客用步行方式解謎破關，從中一次走訪基隆的景點與美食小吃之旅，透過生動的實境遊戲深入認識當地的故事，也增添旅行的樂趣。

「雨都漫步」團隊合影；圖片／「雨都漫步」提供

結合捏麵DIY帶回獅頭掛飾一般民眾或親子族群都適合

「雨都漫步」由一群熱愛基隆的青年所組成團隊，主旨在推動基隆的深度文化體驗，透過規劃小旅行、策展、文章出版、Podcast等載體來實踐，創辦以來「魚市無眠」、「一口基隆」等成為具口碑的招牌行程，過去常態行程為3小時，此次與雄獅旅遊合作的「基隆⇄基隆【雄獅X雨都漫步】基隆走讀～免小費～百年米雕‧探索基隆美味秘密‧戶外遊戲體驗1日」，擴延為一日遊，除了解鎖基隆景點與小吃背後秘密的戶外實境遊戲之外，也加入去年底推出的親子體驗「大傘小傘系列」，推出大人小孩都可以玩的文化手作之旅，走讀基隆廟宇後，體驗捏麵DIY，帶回手作獅頭掛飾，文化洗禮之餘，同時滿足味蕾與手感體驗，不管是一般民眾或親子族群都很適合。

結合創新科技設計實境遊戲兼具文化與娛樂性的體驗

「雨都漫步」的戶外實境遊戲靈感從哪來？自2015年以來「雨都漫步」每年針對「基隆中元祭」推出特別企劃活動，2019年邀請在地劇團「讀演劇人」導演周翊誠合作，創作一款實境解謎遊戲，以創新科技體驗帶領參加者走讀雞籠中元祭場景，而這次全新的基隆聯名走讀，就是把過去的經驗再重新提煉，創作出兼具文化體驗與娛樂性的實境解謎遊戲。

「雨都漫步」開發實境遊戲腳本，未來將推出更多實境遊戲帶領認識基隆；圖片／「雨都漫步」提供

實境遊戲將上架平台吸引更多年輕族群

「雨都漫步」江懿倫表示，這次重新設計實境遊戲腳本，共開發數個新體驗，除了這次和雄獅合作的走讀行程之外，未來「雨都漫步」將計畫在遊戲平台上架提供訂購，預估許多年輕人會有興趣，而在一些景點將設計RPG（角色扮演遊戲），讓參與者投入，也希望透過五感體驗的設計，例如美食（味覺）、青草店（嗅覺），以及安排走進秘境，讓更多想要認識或玩基隆的族群，有更多元的體驗方式。

雄獅旅遊與「雨都漫步」的聯名走讀，安排大人小孩都可以玩的文化手作之旅；圖片／「雨都漫步」提供

走讀廟宇體驗米雕大人小孩都可以玩

基隆百年來形成的廟宇文化，是當地人文景觀的精華，在這個聯名走讀，「雨都漫步」也帶領大家漫步市區人文風景，聆聽基隆百年歷史故事，一探兩大百年廟宇－帶有基隆在地特色的城隍廟、代表著基隆開基歷史的慶安宮媽祖廟，也特別安排捏麵（米雕）體驗活動，邀請米雕師傅林絲婷教學製作具有民俗驅邪象徵的獅頭造型磁鐵，體驗傳統工藝的趣味與魅力。

「雨都漫步」江懿倫指出，米雕是基隆百年祭典中元祭的重要傳統工藝，以前辦過米雕工作坊，因此後來延伸為走讀中的手作活動，導覽過程中安排遊戲、手作，也讓沒法長時間專心的小孩子，可持續完成小旅行。

基隆走讀行程安排走訪慶安宮媽祖廟；圖片／「雨都漫步」提供

「雨都漫步」深耕在地品牌開發多元面相帶領認識基隆

「基隆中元祭」即將來臨，今年因應疫情關係，「雨都漫步」許多實體活動改為觀看直播形式，企劃兩場線上講座、六集podcast特別節目、靈異故事徵集、首部以中元祭為故事背景的長篇小說《渡冥志》、限額包車小旅行、東岸廣場《渡冥志》首展等，在後疫情時代帶領參與這場具有167年歷史的盛宴。

「雨都漫步」江懿倫說，「雨都漫步」以基隆五大樣貌－「閃爍基隆」（例如白天與夜晚不同角度）、「浪潮基隆」（例如海洋文化、漁村風貌）、「魔幻基隆」（例如中元祭）、「調味基隆」（例如美食）、「稜線基隆」（例如健行）為主軸，希望藉此開發多元面相帶領大家認識基隆，包括小旅行、口述歷史、中元祭、講座、工作坊、實境遊戲、小說創作、podcast、文創商品等，深耕在地品牌。

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