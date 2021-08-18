在台灣吃香港味！台北最道地「港式甜品」清單，芒果黑糯米、椰子燉奶必吃

一海之隔的香港旅遊景點不但很多，且極具當地文化特色鮮明，是台灣的最愛旅遊的地方之一，港式美食更自然是深受台灣人的喜愛。

疫情期間不能出國真是太煎熬啦～喜愛港式點心的大家不用擔心，Ready Go為您精挑細選出台北必吃的港式甜品及點心，想回味香港在地好滋味，快跟小編一起接著看下去！

【港式甜品】

滿哥甜品坊

港式甜品深受大家喜愛的原因，是夏天可以來一碗芒果黑糯米，冬天則可以來碗芝麻糊，不分四季港式甜品都可以滿足想吃下午茶的心情。滿哥甜品坊選擇多元，用料實在，每道甜品都讓您彷彿一秒飛到香港！

🔺榴芒雙戟 $100

神奇的小點心！薄薄的綠色外皮竟有濃濃的榴蓮香，裡面包著滿滿的奶油，整體吃起來不會負擔太重，愛嚐鮮的人推薦試試喔！

🔺芒果黑糯米 $120

粒粒分明的黑糯米，咬起來很有嚼勁口感扎實，是小編的私心最愛！淋上椰奶增添不同風味，好吃到簡直拯救了一整天～

🔺芝麻糊搭核桃糊 $90

核桃糊的味道相較芝麻糊較為突出，濃稠香醇，沒有油耗味，喝上一碗保證讓你從胃裡暖到心裡。

台北港式甜品滿哥甜品坊圖/IG bearyangfan

🔺蓮子蛋白燉椰皇 $280

滿哥的第一名限量招牌甜品，新鮮的燉奶使用椰子殼為容器，燉奶口感綿密滑順，又帶點椰子的香甜，這道甜品端上桌既吸睛又美味呀！

港式甜品滿哥甜品坊圖/IG bearyangfan

地址：台北市松山區復興南路一段13號

營業時間：週一至週日 13:00-1:00

佳佳甜品

從香港開到台灣並連續榮獲三年的米其林的佳佳甜品，其菜單選項不多卻都很經典，其中最受歡迎的芝麻糊，還可以選擇雙拼杏仁露或是核桃露，一晚甜品可以吃到雙重口味，cp值簡直破表。全部的甜品價格也幾乎是在百元左右，花百元就可以享用米其林等級的甜品，大家快衝一波品嚐囉～

🔺芝麻拼核桃 $110

與滿哥的芝麻核桃糊相比，芝麻的味道又再更濃郁一些，可以依照個人口感來選擇你心目中的那碗甜品。佳佳甜品的這碗芝麻拼核桃已經濃郁到可以拉花啦～喜愛濃稠口感的各位不容錯過。

港式甜品佳佳甜品圖/IG nneat_1208

🔺芝麻糊 $95 + 湯圓 $45

佳佳甜品 - 香港總舖圖 / IG @gilbert_t_chan

🔺冰糖燉木瓜 NT99

整碗料多實在，原本擔心木瓜煮成甜湯會不會有澀味，嚐一口後發現完全不會！反而襯托出木瓜本身的豐潤香甜，白木耳嚐起來很有彈性，口感滑順清新，吃完感覺有養顏美容般的感受。

地址：台北市信義區基隆路一段145-2號

營業時間：週二至週六 12:00-23:00、週日至週一 12:00-20:00

双妹嘜

位在台北晴光圈的双妺嘜，打著養生甜品的招牌，專賣一些甜粥和冰品。光是紫米就分為十個以上不同的口味，主打滋潤美白的燉奶也是店內很熱門的一種品項。

🔺紫米燉奶 $85

燉奶入口即化，味道香濃，紫米則增加了整體的甜味，是小編心中燉奶的最佳組合！

港式甜品双妹嘜圖/IG tiger.eat

地址：台北市中山區農安街2巷20之33號

營業時間：週一至週六 11:00-21:00、週日12:00-21:00

【港式點心】

賢夫美食

位於台北水源市場內的隱藏港式點心，其中最受歡迎的是紫米芋泥糕。芋頭控福利大放送！兩層紫米夾著厚厚的一層芋泥，紫米有嚼勁的口感配上綿密扎實卻入口即化的芋泥，甜度大約二到三分，一人吃一份也不會有負擔。

🔺紫米芋泥糕

港式甜點賢夫美食紫米糕圖/IG momo_foodaily

圖/IG momo_foodaily

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號1號樓79攤

營業時間：週二至週六 10:00-18:00、週日 10:00-14:30

香港特別行運冰室

香港人開的道地茶餐廳！港式茶餐廳常有許多隱藏版點心，熔岩奶皇西多士及奶油脆豬更是香港特別行運冰室的招牌必點。

🔺熔岩奶皇西多士 $130

切開現煎的熔岩奶皇西多士，西多士本身濕潤，熔岩的內餡是鹹蛋黃金莎與煉乳，香氣濃郁、甜鹹交織，是本店的招牌必點！

圖 / IG @stu0922

🔺脆奶油豬 $70

使用小圓法麵包，抹上厚厚的奶油放入烤箱烤，再淋上滿滿的煉乳，脆脆的外皮為脆奶油豬增添層次，撇開心中減肥的小惡魔，甜膩的口感保證征服味蕾。

🔺紅豆燉奶 $90

奶香味十足的燉奶搭配熬煮軟嫩的紅豆，清爽且順口，當成飯後的小點心再適合不過了。

地址：台北市大安區羅斯福路三段283巷21弄2號

營業時間：週一至週日 11:30-21:00

波記冰室

店內仿造老舊時代的冰室風格，像極了香港的快餐店，高朋滿座的食客及忙碌的服務員，及牆上的香港地標彷彿已經置身於香港。

🔺招牌威化法蘭西多士 $95

煎炸的香脆可口的西多士，是小編的必點之一！花生奶油西多士，中間夾上一層厚厚的花生醬，特別的是上面還灑滿威化脆片，這個滿足程度已經破表啦～

港式點心波記冰室圖/IG cheer_anneliu

地址：台北市大安區延吉街123號

營業時間：週一到週日 11:00-20:00

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