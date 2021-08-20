不是人人都敢去！新北「沒有名字的秘境」山海大景一次擁有

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-05-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林、七星山苗圃登山口、七星公園。 台北市的步調雖快，但和其他國際大城市相比，卻顯得有條不紊，曾有人提及：「一座國際都會城市裡，有個開車30分鐘就能抵達的國家公園，甚至從市區徒步20分鐘就能上山賞景，這對許多人來說是件非常稀有的事。」台北市就是這麼一座美好的城市。 即便是繁忙的商業區，仍可感受到優雅慢活的溫厚氣質，我想跟綠樹成蔭有關。若想來一趟真正的慢活之旅，不妨到風景宜人的北投和士林，放眼綠樹從沒在視線裡少過，更別提從捷運劍潭站轉搭公車上山，沿途陽明山的芬多精、山菜料理與清新空氣，就已令人雀躍不已。

2021-08-14 10:00