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不是人人都敢去！新北「沒有名字的秘境」山海大景一次擁有

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作者：Funliday-小腦袋的旅行🧳

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-05-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 2 個景點，其中包含 鼻頭角步道、燦爛和食。 山景海景同時享有的新北之旅

鼻頭角步道 | 2 小時

出遊前的規劃工作很重要，我們都一定會確認天氣是穩定且能照著原訂計劃走，不希望天氣壞了大家旅遊的心情，特別是這種登山活動，雨天是不允許的，今天不是個大晴天，有點雲陰陰的，秘境顯得有些溼滑，所以拜託一定要放慢腳步，每一步都確定看清楚、踩穩再前進！ 這次我要介紹的「北海岸秘境」並非標題的鼻頭角步道，你們一定好奇，那我幹嘛不直接標實際地點？因為這個地方沒有名字啊～地圖上找不到這個地方...不過別擔心，這不是一個沒有人走過的路線，一路上雖然沒有明顯步道或是指標，但是仔細觀察，也是能很順利的完成這微困難的小登山。穿越公園，接著就是大礁石和碎石沿海路，全程不停留僅需一小時，我們的目的除了運動爬山，當然就是拍照咯！所以...花了兩個多小時才完成，不過也是因為我們中間有個小插曲，就是走錯路！陷入進退兩難的囧境，還好走在鼻頭角階梯步道的好心人告知我們前方狀況，不然一定會被一堆植物纏住陷得很深很危險。 雖然途中有點小意外，完全不會掃了我們來這裡興，風景實在太美了！汪洋大海配上綠意盎然的山頭，兩者只有一線之隔，而我們就走在那「一線」上，不誇張，真的只有一個人單向的寬度，所以在欣賞大自然的同時，也要留意前方，這裡其實有點危險喔！

燦爛和食 | 2 小時

經過一早大自然的淬煉，中午當然要好好犒賞自己一下！拉車來大坪林，由當地老饕推薦的日式料理—燦爛和食，價錢公道，食材新鮮，份量也一點都不小氣，重點是不收服務費，因為老闆堅持服務是無價的！除了海鮮，這裡也有熱炒，和炙燒牛肉，每一道都讓我回味無窮，可以說是CP值超級高！現在終於了解為什麼這家會有這麼多老顧客了！

延伸閱讀：不是人人都敢去的新北秘境

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