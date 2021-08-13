浪漫七夕遊基隆！ 牽手登頂基隆嶼、威尼斯風情合影、情人節必去情人湖公園

周末就是情人節了！為雙方保留時間，一起放空出去玩吧！

先搭船去基隆嶼再去拍威尼斯彩色島美照，基隆探索美食後來到仙人洞探險，平日走讀燈塔故事、假日漫步情人湖~

登頂基隆嶼 打卡威尼斯

絕美秘境「基隆嶼」，有著「台灣龍珠」的美名，基隆嶼屬於基隆市中正區，位於台灣北方，距離基隆港約6公里遠，船程僅17分鐘，長約960公尺，寬約400公尺，島上最高海拔為182公尺。基隆嶼為火山形成，島上遊憩設施以步道和涼亭為主，擁有豐富的自然景觀與海洋資源，還可見到戴勝、白頭翁和雨燕等鳥兒在島上飛翔。過去由於軍事管制因素並未對外開放，一直都是個無人島，2001 年才正式開放登島觀光，基隆嶼的峭壁間留下了許多軍事設施，為這藍天碧海的景色，添加了不同於其他海島景點的味道，有種歷史的滄桑美感。

▲燈塔步道路途較陡、多階梯，請視個人體力自行選擇是否登頂。(圖片來源：雄獅旅遊)

▲從基隆看基隆嶼。(圖片來源：雄獅旅遊)

正濱漁港位於和平島南方，是歷史悠久的老漁港，早在西元1934年年由日本人創建，日據時期為台灣第一大港，曾為繁榮極盛的漁貨商港，近年來基隆市政府為推動色彩計畫，懷舊的正濱碼頭搖身一變，色彩塗佈成為此區新風貌，特別規劃彩繪這15棟建築物，讓人如同置身威尼斯彩色島。

▲近年成為熱門的網美打卡景點。(圖片來源：雄獅旅遊)

▲日夜都有不同的美。(圖片來源：雄獅旅遊)

隱藏版美食 特殊海蝕洞

來到基隆當然第一時間想到，聚集多項GOOGLE評價4以上的基隆廟口，包括了4.2分基隆遠東泡泡冰、有3,138則評論的阿華炒麵及超紅伴手禮李鵠餅店，此外更推薦「仁愛市場」共有仁愛跟博愛兩個市場，中間以天橋相連，仁愛市場是舊市場，在日治時代就是唯一的市集，博愛市場則是從博愛館改建而成。一樓販售各式生鮮熟食，二樓更令人驚奇像坐時光機回到以前一樣，不僅是個藏著很多道地的美食的美食區還有美髮、美容、美甲、腳底按摩、彩繪指甲、販售衣服、販售包包等…是一個神奇的小天地。

▲仁愛市場美食眾多。(圖片來源：雄獅旅遊)

▲生魚片是基隆的必吃特產。(圖片來源：雄獅旅遊)

▲基隆夜市其實白天也很熱鬧喔。(圖片來源：雄獅旅遊)

人稱台版古墓奇兵的仙洞巖/佛手洞，位於基隆西北端的仙洞巖是一處特殊景觀的海蝕洞，相傳有仙人在此修行後得道昇天，因此稱為仙洞。

日治時期西國三十三靈場的石碑亦保存於此，供奉了日人信仰的弁財天像，圓通寶殿再往裡走的是供奉三寶佛的聖殿，牆上有石刻的菩薩，如觀音菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩、地藏菩薩等彷彿進入時光隧道般，感受仙人曾在此修煉的岩洞氛圍，岩壁不時有水從上而下流出，洞穴內的空間寬窄不一致，時而必須彎腰前行，時而又可以起身而行好像敦煌石窟一般。

▲好像敦煌石窟一般，岩壁鑿有許多各式佛像雕刻。(圖片來源：雄獅旅遊)

平日看文物 假日遊情人湖

－平日版本－

燈塔文物館因採預約制，平日周一至周五限定，位於基隆西岸的光華路上，外觀像座巨型倉庫，利用原基隆港材料配件庫改造、空間活化再利用。文物館外擺放幾座漆上鮮豔色彩的退役巨型燈台，成為吸睛的焦點，也是IG打卡勝地，一起來聽聽古老燈具們有甚麼淒美浪漫的航海故事吧！

▲燈塔文物館戶外區。(圖片來源：雄獅旅遊)

▲燈塔文物館室內歷史區。(圖片來源：雄獅旅遊)

▲聽燈塔的故事。(圖片來源：雄獅旅遊)

－假日版本－

假日帶著大家前往最符合「七夕」名稱的情人湖公園，位於大武崙山上地方政府也投入營造美化，規劃了環湖步道、情人吊橋、異國風情人塔與風車等，並放置了老火車頭供遊客欣賞，公園內有環湖、環山兩種步道，沿著環湖長約1400公尺步道享受湖畔的森林浴SPA，而環山步道長約1600公尺可以走到老鷹石觀景平台，眺望美麗的風景。

▲情人湖公園。(圖片來源：北海岸風景區)

▲散步休息皆愜意。(圖片來源：北海岸風景區)

基隆燈塔目前仍不開放入內，參觀觀景平台可以遠眺基隆嶼、基隆港，西元1900年建造的基隆燈塔，位於基隆港西岸碼頭萬人堆鼻，至今已有百年歷史，2018年基隆燈塔的信號台被改造成觀景平台，平台的視野極佳，整個基隆港灣風景全進眼底，不但能遠眺早上前往的基隆嶼，也可觀賞大船入港、華麗轉身，包括郵輪、貨櫃船，甚至軍艦。位於基隆港碼頭作業區上方，也可以了解橋式起重機吊掛貨櫃的工作情形。稍微走一點上坡即可抵達另一個更大的觀景平台，遠眺球子山燈塔，雙塔互相呼應相當美麗。

▲燈塔內部不開放，在平台看貨船入港。(圖片來源：雄獅旅遊)

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