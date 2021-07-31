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追奧運回味「新北湯包」！板橋「巷弄版鼎泰豐」爆漿麻辣湯汁最誘人

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
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「2021東京奧運」台灣選手屢傳捷報，中華射箭男將「湯包」湯智鈞今（7/31）於八強戰成功擊敗南韓強敵，雖四強競賽及銅牌戰不敵對方選手，仍刷新中華射箭隊個人賽最佳成績。趁著好消息餘韻，今天應景為大家推薦新北市最夯排隊湯包，附近居民追奧運期間不妨外帶回家回味美食。

圖／編輯葉穎樂攝
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這家「56巷口湯包」隱身於板橋裕民夜市，為在地人都激推的美食，每日下午4點半才營業就已有排隊人潮，展現高人氣。防疫期間雙北雖尚未開放內用，仍為熱門外帶必吃，現點、現做、現蒸的餐點還被網友盛讚味道媲美鼎泰豐，最低一籠銅板價75元吃得到。

圖／編輯葉穎樂攝
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「56巷口湯包」主打純手工的燒賣、蒸餃及兩款招牌湯包，每籠皆為八顆。除了招牌小籠湯包，網上最常洗版的主角為「蝦仁燒賣」，剔透的外皮搭配燒賣肉汁及粉嫩小蝦，沾點醋或醬油味道極佳。而吃辣的人別錯過「麻辣湯包」，雖外型平凡，一口咬下爆漿多汁，鹹甜內餡與猶如麻辣鍋湯頭的微辣湯汁讓人回味無窮，難怪至今都是當地人的愛店。

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