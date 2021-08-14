七星山、夢幻湖、冷水坑！ 台北城市旅行「陽明山」享受山系慢活森呼吸

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-05-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林、七星山苗圃登山口、七星公園。 台北市的步調雖快，但和其他國際大城市相比，卻顯得有條不紊，曾有人提及：「一座國際都會城市裡，有個開車30分鐘就能抵達的國家公園，甚至從市區徒步20分鐘就能上山賞景，這對許多人來說是件非常稀有的事。」台北市就是這麼一座美好的城市。 即便是繁忙的商業區，仍可感受到優雅慢活的溫厚氣質，我想跟綠樹成蔭有關。若想來一趟真正的慢活之旅，不妨到風景宜人的北投和士林，放眼綠樹從沒在視線裡少過，更別提從捷運劍潭站轉搭公車上山，沿途陽明山的芬多精、山菜料理與清新空氣，就已令人雀躍不已。

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林 | 2 小時

印象中，Cama coffee就是快速飲品的代表咖啡廳，沒想到在陽明山上開了一間 600坪的景觀庭園咖啡廳，窗外竹林造景、屋內懷舊老屋，相當詩情畫意；除了有蛋有肉有沙拉的早午餐盤之外，也可以選擇豪華一點的皇后（煙燻鮭魚）或國王款（培根香腸和骰子牛肉），為稍後的運動稍作儲備體力！ 喔對了，Cama Coffee Roasters豆留森林 還有世界各國咖啡豆一字排開的烘豆體驗室，可以讓你跟著咖啡師，從聞豆、挑豆、烘豆，選擇淺焙、中焙或深焙等，到最後製作出屬於自己風味的咖啡豆，下次有機會再來當一日烘豆師、咖啡師吧！

七星山苗圃登山口 | 1 小時

登上七星山主峰、東峰有許多種登山路線，小油坑、冷水坑，而我們這次推薦的是海拔落差最大、路程最遠的苗圃登山口；既然今天主題是練腳力，加上早餐又吃得飽飽，就慢慢爬吧！ 苗圃沿途景觀可以看見綠樹蓊鬱、聽見蟲鳴鳥叫、陽光從樹葉縫間灑落，心情也跟著輕盈了起來；不過此路段全程都是階梯，一路向上，相當考驗耐力與意志力，需費時1小時才走完約1.6公里的路程，儘管如此，平均約走15-20分鐘即有乘涼座椅可供休息，健行途中，也讓身體不自覺呼吸了很多很棒的空氣，思緒步調也放慢了下來，真的很療癒喔！

七星公園 | 1 小時

終於，登上了山頂！ 七星山公園標高882公尺，大片平坦草坪，遼闊視野迎來的是比平地更涼爽的徐風和空氣，再往崖邊俯視，整座台北市都在眼前，七星山公園的存在，似乎是為了鼓勵大夥到來的獎勵，許多看起來是登山常客者，自備野餐、熱茶，享受慢活午後的時光，真是太愜意了！ 調息足了，我們還得繼續往冷水坑方向走。 相較苗圃漫漫長的階梯，前往冷水坑方向的步道，部分路段走在稜線上，較為輕鬆，也算是餽贈給運動體力較好者的延伸路段；步道起起伏伏，天晴時，可以看見碧山、藍天、白雲相映，感受罕為人潮的喧鬧嘻笑聲，相當幽靜；不過多數時候此路段普遍風大、霧多，因此能夠觀賞到的景觀也有限，稍不留意就好像誤闖了神隱少女秘境的感覺。

夢幻湖 | 1 小時

午間時候來到夢幻湖，這是一個幾乎沒什麼人的時段（因為大家都去用午餐了，還沒來得及爬上來。），你可以好好獨佔夢幻湖的大自然樂章，蛙鳴、蟲鳴、鳥鳴聲，以及水生生物在山谷裡隨風搖擺的姿態。

冷水坑 | 1 小時

冷水坑最近有了新的名字，就是台北版抹茶山！放眼望去山脈綠油油一整片，山稜線起起伏伏，登山客在其中顯得渺小又脆弱，彷彿強風一陣，人就會被吹走！ 陽明山簡易版大縱走的末段，帶給自己最大的收穫就是更加珍惜大自然的存在，畢竟人類之於大自然，年歲和經驗都少得太多，我們唯一能做的，就是放緩自己的腳步，不打擾也不破壞，好好欣賞她。

草山行館 | 2 小時

結束了約4小時的運動，似乎也可讓自己得到一點獎賞！那就到曾是蔣中正總統官邸的草山行館吧！用餐區域為飲和堂，供應餐飲類型主要是中系菜餚的個人套餐為主，大家爬山完也累了，得好好補一下，喔對了，日式木窗外亦可眺望關渡平原美景。 草山行館也有行館歷史及文物介紹，亦不定時舉辦藝術展覽或作品展出，你可以在這裡找到許多從陽明山或戶外大自然延續靈感的作品。

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