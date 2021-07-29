「台北最小夜市」辣鹹甜食俱全！遼寧夜市美食清單 TOP8，蘭芳小麵、爆餡麻糬必吃

街窄路小但美食俱全的遼寧夜市，號稱是台北最小條的夜市之一，僅僅一條遼寧街卻充滿各式美食，不少十年老字號和人氣名店通通藏在這條街裡，沒有其他好逛的店家，就專注在吃就對了！靠近捷運南京復興站，出站走路五分鐘抵達，來去看看這條神秘夜市藏著什麼厲害的美食吧！

蘭芳麵食館

蘭芳小麵(大辣、小辣) $85、紅油抄手 $65

重口味的朋友看過來！這家的花椒辣和香氣在台北市數一數二出名的，必點的蘭芳小麵可以選擇自己能承受的辣度，每吃一口就能聞到花椒香氣，嘴巴再麻也要吃！配上一顆糖心蛋有畫龍點睛的效果，個人超喜歡。紅油炒手部分皮不會太厚，又麻又帶勁，滷味也是人氣必點的小吃喔！

圖 / IG @syuaneat

圖 / IG @cc_chubby_

地址：台北市中山區遼寧街95號

營業時間：11:30-21:00

黑麻糬 遼寧街美食

原味麻糬、招牌一口吃、大甲芋頭紅豆 $15/顆、草莓大福$40/顆

這間麻糬也是吃過都說讚！麻糬本身Q彈不黏牙，眾多口味可以選擇，鹹甜都有，平時就大排長龍，冬季限定的草莓大福更是搶破頭，畢竟冬天最幸福的事就是大口吃草莓啦~麻糬裡面包的紅豆餡不會太甜，不敢吃紅豆也可以選擇綠豆沙或是芋頭，也有包蛋黃的口味，真的會一口接一口吃不停阿~

圖 / IG @vege.nora_

圖 / IG @helltrainbubu

｜黑麻糬遼寧街本店｜

地址：台北市中山區遼寧街79號斜對面(福聚宮旁)

營業時間：週一至週六 10:00-18:30（售完為止）

電話：0955-578-103

｜黑麻糬四平街分店｜

地址：台北市中山區四平街79號（店門口）

營業時間：每年10月中～4月週二、四、五 11:00-16:30（售完為止）

電話：0960-733-352

吳二麻辣鴨血

綜合煲 $100

不能錯過的平價麻辣鴨血！湯頭分兩種，分別是由牛油、中藥材、乾辣椒熬煮的紅湯和高麗菜熬出的清甜白湯，可以依自己能接受的辣度做調整。選擇綜合煲的話，裡頭有些基本配料，像是豬肉片、金針菇、貢丸、豬血糕等，想吃別的可以再加點！當然，麻辣燙的精隨「鴨血」和「臭豆腐」也都令人驚豔，鴨血口感滑嫩帶著滷味湯的香，臭豆腐一咬下就會爆汁！

圖 / IG @2a_traveller

圖 / IG @2a_traveller

地址：台北市中山區遼寧街83號對面

營業時間：11:00~14:00、17:30~10:30

電話：02-2711-6108

客家自製湯圓

綜合小湯圓 $55、芝麻湯圓 $10/顆、燒麻糬 $45

一整鍋滿滿的湯圓擠在一起超療癒！紅白小湯圓、芝麻湯圓還有芋圓地瓜圓，可以搭配糖水、紅豆湯或花生湯一起享用，冷冷的冬天來一碗暖心又暖胃，老闆還會加上一點碎冰，讓你有冰火五重天的口感！遼寧夜市的人氣甜點，吃飽了別忘了來一碗唷~

圖 / IG @jouisafoodie

圖 / IG @yu______lala

地址：台北市市中山區遼寧街69號

營業時間：15:30-24:00

郭家担仔麵

肉燥飯$30、担仔麵$40

最傳統道地的美食非担仔麵莫屬，店門口掛的紅色燈籠在夜晚的街頭，將日本味融入其中，而說到担仔麵的靈魂就是最重要的肉燥，香而不死鹹一整碗乾麵就這樣吃光光，店裡還有一大鍋的關東煮，湯頭清淡是用菜頭熬煮而成，便宜又好吃是宵夜的好選擇。

圖 / IG @bessmok

地址：​台北市中山區遼寧街79號

營業時間：12:00~01:30

電話：02-29563879​

拉麵公子

濃厚雞白湯拉麵 $280、鹽味雞湯叉燒拉麵$290

喜歡超濃郁湯頭的你，一定要點濃厚雞白湯！有人說濃到像是在吃沾麵，麵體本身偏硬但有彈性，使用舒肥雞肉也處理得很好，軟嫩多汁不會有嚇人的腥味，如果不喜歡這麼濃郁，那推薦你點鹽味雞湯，這是一碗沒有負擔卻很順口的拉麵，期間限定不同主題的拉麵等你去品嘗，不過店裡只有11個位置，尖峰時段可能要稍微排隊等一下囉~

圖 / IG @iceskycoldly

圖 / IG @amuli_muli

地址：台北市中山區八德路二段279號

營業時間：11：30-13：30、17：30-20：30

徐淮人家

這間江蘇菜館隱身在遼寧夜市旁的巷弄內，非常有特色的北方料理走無菜單料理路線，鹹蛋娃娃菜、羊蠍子、地鍋雞是老顧客推薦的菜色，地鍋雞上頭鋪著像麵疙瘩的皮，吸附底下的湯頭超美味，每道菜都偏重口味，不過店裡沒有提供白飯，否則肯定可以扒個幾碗，店面不大人多記得先訂位，找朋友一起品嘗道地的北方味！

圖 / IG @gia_young

圖 / IG @gia_young

圖 / IG @love_to_eat_6

地址：台北市中山區遼寧街45巷2號

營業時間：11:00-14:00 17:00-22:00

電話：02-2751-4325

三好一公道涼麵攤

味噌湯$15、涼麵(小)$40、酸菜雜菜湯$50

這間傳承20年的老店面，就位在遼寧夜市路口，乘載歲月的痕跡，讓這間店在老饕心中更顯份量，喜歡吃酸的人，這裡的酸菜湯是毒品等級，一喝就上癮，涼麵沒有加蒜，但卻很夠味又不必擔心吃完的口氣的問題，很適合附近上班族在中午時段享用，當然還有涼麵標配味噌湯，喝完才有一種完整的感覺。

圖 / IG @hihi_becaca

圖 / IG @jk_photographyportfolio

地址：台北市中山區長安東路二段171之7號

營業時間：5:30 – 18:00

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