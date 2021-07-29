現炸排骨、雞腿超JUICY！鶯歌老街「厚道飲食店」人氣古早味排骨飯最對味

只要到了夏天北部的孩子總會衝一波鶯歌博物館玩水，消耗完精力後再到鶯歌老街覓食、逛一逛，這一日遊的行程太完美啦～

今天的午餐我們就鎖定鶯歌老街上的厚道飲食店-鶯歌旗艦店，它就開在離總店附近，旗艦店的內用座位比較喔！厚道飲食店以現炸排骨飯聞名，懷舊的好味道是鶯歌這邊常常要排隊的名店，現在開了旗艦店給大家更好的用餐環境。

我們把車子停在國小那邊走過來就可以看到這間帶有復古風味的餐飲店，像是老店翻新的概念，把這裡變成厚道的博物館的感覺。

從走進來的這一刻我就覺得也太好拍了吧，彷彿走進時光隧道，所有復古裝潢都是網羅老房子的建材打造，這不拍個3738925說不過去。

紅色的大圓桌一瞬間我以為在辦桌，紅磚牆的設計散發濃厚的古早味，因為內用座位多，所以幾乎不太需要等候，想吃來旗艦店就對了。

餐具、醬料都是自取，餐具也貼心地放在消毒箱內保持清潔。

香噴噴滷肉飯 35元

我喜歡吃肥一點的滷肉飯，尤其是肥肉煮到軟爛，遇到嘴裡的溫度融化的那一刻～啊～這種滷肉飯才銷魂啊～這一碗滷肉飯端上桌我就覺得很可以，帶皮的五花肉滷出油亮光澤，鹹香醬汁拌著米飯，不一會我就嗑光它啦！

古早味排骨飯 100元

主食部分有單點跟套餐兩種選擇，套餐大概165元，會搭配兩樣小菜跟一杯飲料，但我覺得單點就很夠吃了~你看看這一碗，哈哈！超大片的現炸排骨都快舖滿整個碗面，底下還藏酸菜、黃瓜、滷蛋、滷菜....等配菜，超澎湃的一碗懷舊排骨飯是兩個小孩分食啦！

排骨是偏厚實的那種，外皮炸到酥香，裡面的肉質紮實帶著肉香，我最喜歡咬到骨頭邊邊的肉，咀嚼後真的香爆。整個排骨也不會太過油膩，一點點胡椒提味襯托香氣，尤其是一口酸菜、一口排骨超對味，難怪這碗排骨飯會這麼夯啦。

香酥雞腿飯 110元

雞腿有裹上炸衣下去油炸，外皮炸得很酥脆，口感不含油，咬下去還是卡滋卡滋的那種。重點是裡面的肉還是鮮嫩多汁，底下的配菜跟排骨飯都是一樣的，吃完真的好滿足。

和風涼麵 90元

和風涼麵也太大一碗，然後我們以為是普通的涼麵，沒想到.....這料也太多了，滿滿的蔬菜、水果是真的好和風。可能是我們心裡期待的是麻醬涼麵那種，結果來了一盤我們無法掌控的，所以.....我們覺得太突兀，比較怪奇啦。

另外，這裡也有很多種飲料可以點，杯身就像是以前冰果店的那種500cc玻璃杯的花色，好復古~

整體來說厚道飲食店很適合來走一遭，尤其旗艦店的空間很速西、位置又寬廣，就算是人很多也不會等太久。排骨飯一個100元在鶯歌老街區也算適中，味道跟分量也很足，等不到鶯歌阿婆壽司就可以考慮來這裡吃排骨飯也不錯。

厚道飲食店-鶯歌旗艦店

新北市鶯歌區尖山埔路79號

11:00~19:30

02-2677-7617

每周二公休

厚道飲食店(鶯歌旗艦店) 粉絲專頁

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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