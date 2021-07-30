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放入口袋名單！ 精選15間「台北捷運週邊住宿」推薦 選對商圈超便利

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

多虧捷運的便捷，在台北不需要自駕也非常方便，今天小編要推薦15間台北捷運周邊住宿，包含台北車站、東區、西門町、中山等捷運周邊住宿，找對台北住宿、搭配萬能的捷運，一切都能暢行無阻～方便又舒適！

台北捷運圖

台北捷運圖。 圖／台北捷運官方網站
台北捷運圖。 圖／台北捷運官方網站

台北車站周邊住宿

君品酒店-台北車站走路2分鐘

君品酒店。 圖／agoda
君品酒店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 交通方便，樓下即是台北轉運站、京站購物中心，台北車站就在對面

2. 為雲朗集團旗下飯店

3. 中西文化合璧，歐式建築又帶點東方色彩的五星級飯店

4. 設有戶外泳池、健身房、遊戲室、商務空間等等

5. agoda訂房網評價8.7/10

地址：台北市大同區承德路一段3號

正旅館-台北車站走路4分鐘

正旅館。 圖／agoda
正旅館。 圖／agoda

住宿特色：

1. 老闆娘來自香港，為港式工業文青風格，香港也有一家喔！

2. 每房皆配有免治馬桶及空氣清淨機

3. 價格實惠，交通位置非常方便

4. 房號、門鈴等許多布置皆充滿巧思

5. agoda訂房網評價8.4/10

地址：台北市中正區重慶南路一段1號3F

雅璞文旅-台北車站走路4分鐘

雅璞文旅。 圖／agoda
雅璞文旅。 圖／agoda

住宿特色：

1. 價格實惠，交通位置方便，樓下就有麥當勞及許多餐廳小吃

2. 設有餐廳、健身房以及免費點心茶水咖啡可以自取

3. 部分房型設有免治馬桶及浴缸

4. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市中正區館前路8號5樓

城市商旅站前館-台北車站走路10分鐘

城市商旅站前館。 圖／agoda
城市商旅站前館。 圖／agoda

住宿特色：

1. 距離台北機場捷運走路約5分鐘、台北車站10分鐘

2. 為連鎖品牌，在台北、桃園、高雄共有八個分館

3. 設備新穎齊全，房間為輕工業風格

4. 有高鐵聯票專案、早餐專案等，24小時可自助check-in

5. agoda訂房網評價8.6/10

地址：台北市大同區延平北路一段51號

摩莎曼拉精品旅館台北車站館-台北車站走路4分鐘

摩莎曼拉精品旅館台北車站館。 圖／agoda
摩莎曼拉精品旅館台北車站館。 圖／agoda

住宿特色：

1. 交通方便，免費提供早餐

2. 設有健身室、商務空間、自助洗烘衣室

3. 飲料bar提供免費茶水咖啡及烤土司

4. agoda訂房網評價8.3/10

地址：台北市中正區開封街一段33號

西門捷運站周邊住宿

新驛旅店西門捷運店-西門站走路1分鐘

新驛旅店西門捷運店。 圖／agoda
新驛旅店西門捷運店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 距離西門捷運站僅1分鐘，位置極好

2. 飯店風格相當時髦清新，相當舒適

3. 提供自助洗衣機、烘乾機、洗衣粉、蒸氣燙斗

4. 公共區域提供免費茶與咖啡，宵夜時間提供泡麵

5. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市中正區寶慶路63號

德立莊酒店-西門站走路1分鐘

德立莊酒店。 圖／agoda
德立莊酒店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 和城市商旅皆為海霸王旗下品牌

2. 走氣派豪華路線，提供12種房型可以選擇

3. 附設健身房、自家品牌火鍋餐廳

4. agoda訂房網評價8.1/10

地址：台北市中正區秀山街4號

璞漣商旅西門館-西門站走路2分鐘

璞漣商旅西門館。 圖／agoda
璞漣商旅西門館。 圖／agoda

住宿特色：

1. 交通方便、生活機能佳，位於西門町徒步區附近

2. 提供免費茶及咖啡、自助洗衣區

3. 提供名產、旅遊行程、機場接送代訂服務

4. agoda訂房網評價8.0/10

地址：台北市萬華區成都路27巷6號

世民酒店-北門站走路3分鐘

世民酒店。 圖／agoda
世民酒店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 距離北門捷運站走路3分鐘，離台北車站、西門步行皆可達

2. 從荷蘭發跡的新潮平價旅店，採自助式Check-in

3. 房間大同小異，最大賣點是IG大家最愛拍的超大窗景啦！

4. 房間坪數約5坪，一台IPAD控制燈光、電視、窗簾

5. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市中正區中華路一段3號

東區捷運站周邊住宿

洛碁大飯店忠孝館-忠孝敦化站走路1分鐘

洛碁大飯店忠孝館。 圖／agoda
洛碁大飯店忠孝館。 圖／agoda

住宿特色：

1. 以Pop Art(普普藝術)為設計風格，風格相當活潑年輕

2. 忠孝敦化站一出站即抵達，位於東區商圈，相當方便

3. 主打平價、高評價的連鎖飯店品牌，品質穩定

4. 部分房型提供浴缸及免治馬桶

5. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市大安區忠孝東路四段180號

福華大飯店-忠孝復興站走路8分鐘

福華大飯店。 圖／agoda
福華大飯店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 位在仁愛路上，到東區商圈約10分鐘

2. 隸屬於福華飯店集團的五星級飯店品牌

3. 設有健身房、戶外泳池、餐廳

4. 提供15種房型可以選擇，除了一般客房還有套房及總統套房

5. agoda訂房網評價8.2/10

地址：台北市大安區仁愛路三段160號

怡品商旅-忠孝敦化走路3分鐘

怡品商旅。 圖／agoda
怡品商旅。 圖／agoda

住宿特色：

1. 怡品商旅距離忠孝敦化站3分鐘，位於東區生活圈

2. 備品採用知名沐浴品牌－歐舒丹

3. 共有三種房型，其中兩中景觀房皆提供浴缸及免治馬桶

4. 供應免費早餐，其他時段也提供免費咖啡及小吃

5. agoda訂房網評價8.7/10

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號14樓

中山捷運站周邊住宿

希爾頓逸林酒店-中山站走路4分鐘

希爾頓逸林酒店。 圖／agoda
希爾頓逸林酒店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 隸屬國際酒店集團－希爾頓品牌旗下飯店

2. 生活機能方便，附近就是中山商圈

3. 2018年底全新開幕，設備新穎

4. 房間配置簡約卻豪華，設有膠囊咖啡機、浴缸

5. agoda訂房網評價9.1/10

地址：台北市中山區中山北路一段123號

中山雅樂軒酒店-中山國小站走路2分鐘

中山雅樂軒酒店。 圖／agoda
中山雅樂軒酒店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 屬於國際酒店集團－萬豪集團旗下品牌，走時髦、新潮的風格

2. 距離中山國小站走路僅需2分鐘，後面就是雙城街夜市、晴光商圈

3. 頂樓設有半無邊際露天泳池，提供24小時健身房

4. 全部房型皆有免治馬桶、部分房型設有浴缸

5. agoda訂房網評價8.6/10

地址：台北市中山區雙城街1號

板橋捷運站周邊住宿

板橋凱撒大飯店-板橋站走路3分鐘

板橋凱撒大飯店。 圖／agoda
板橋凱撒大飯店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 板橋凱撒大飯店為凱撒集團飯店品牌

2. 交通位置位於板橋站生活圈，高鐵、台鐵、捷運、公車站就在旁邊

3. 設有健身房、超豪華高空無邊際泳池，滿滿度假感

4. 提供泡腳機、烘鞋機、自拍桿、桌遊等個人用品借用服務

5. agoda訂房網評價8.9/10

地址：新北市板橋區縣民大道二段8號

看完了小編介紹的15間台北捷運周邊住宿，下次到台北就不用煩惱要住哪了！只要煩惱到底要逛台北車站、東區、西門町還是中山商圈好就可以啦～趕快把這篇存入口袋名單吧！

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台北車站 君品酒店 咖啡

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