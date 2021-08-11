基隆內行景點！凌晨三點夜訪「崁仔頂漁市場」 生魚片饕客激推

凌晨12點人們正在睡夢中打鼾，但基隆這條街卻燈火通明，這裡是北台灣最大漁市場─崁仔頂漁市場。崁仔頂漁市場是個凌晨才逛得到的魚市，發源於清朝現已有百年歷史。網羅著最新鮮的漁獲，吸引各縣市的老饕和海鮮餐廳老闆，不惜千里迢迢來採買新鮮魚貨。來到崁仔頂不禁讓我們大開眼界，看著攤販喊魚是台灣無形的漁民文化。

凌晨三點起床，我們倆睜著惺忪迷離的睡眼，依依不捨地離開飯店被窩。漫步在深夜寧靜的基隆雨都，原本擠得水洩不通的基隆廟口只有小貓兩三隻，還有些店家仍開著。仔細一查才發現原來崁仔頂漁市場，竟然就在市區，而且就在基隆廟口另一頭直直去就是了。越走越近，被熙來攘往的人潮驚醒了，四處都是拍賣喊價的聲響，好不熱鬧。

崁仔頂魚市場其實不長，白天來時鐵門緊鎖，一片安靜看不出的端倪。其實這裡夜晚才是人聲鼎沸的漁市場，明明沒下雨，地板卻濕淋淋的。來這裡買魚都是店家老闆居多，熟門熟路的穿著雨鞋，拉著拖板車挑選著魚。

上網查詢資料才知道，崁仔頂漁市從清代時期就開始了，崁仔頂的港口因地緣關係，人們在旭川泊船登陸。有人的地方就有買賣，於是市集與交易漸漸在岸邊形成。當時漁民們抬著漁貨，爬階梯上街道將貨委託商家銷售，由於石階台語也叫「崁仔」。崁仔頂漁市就一直沿用至今，逛著漁市場也能看到不少老商行的招牌蹤跡。

崁仔頂漁市場內販售很多沒看過的魚種。小郭與安妮兩東張西望真的相當有趣，在喧囂的市場內，彷彿感染了那份朝氣與活力。不過這裡是批發漁市場，賣魚喊價可是一次都要買一批或是一簍的！據說四、五點來，魚販大多準備收攤了，會比較願意單賣一兩隻。

走在崁仔頂魚市場，經過一區會覺得狐疑，怎麼有一群人不斷重複喊著數字，不知道跟誰對話。原來這是在崁仔頂漁市場特別的職業，稱為糶手（音同跳）是市場裡拍賣魚貨的靈魂人物。維持傳統的人工喊價，糶手必須有多年經驗，了解魚貨行情，眼前漁獲一斤能賣多少錢成交，全憑經驗。糶手喊價時必須眼觀八方，敏銳觀察力看出人群中誰有興趣，宏亮的聲音主導著魚貨買賣。如果有機會親自去探訪，一定要看看崁仔頂的拍賣師。

糶手、收錢員、記帳員通常三人一組。收錢員負責漁貨交易的收錢、找零；記帳員專門負責記錄漁獲交易，會逐筆記錄。不同於一般觀光漁市場，在崁仔頂漁市裡可以感受到節奏很快，鮮活的生命力。每個買魚的大多是店家老闆，因此要買到好魚貨也是要快狠準，搶不到店裡可就沒魚可賣了。

沉沉的深夜，崁仔頂整個人聲鼎沸的，彷彿來到另一個世界。也是夜裡基隆的另一個面貌。

正當安妮目不轉睛觀察著漁市場的活力，小郭拉著安妮腳步的匆忙來到仁愛市場附近。嘴裡唸著，不快點就要關門了，原來小郭查了一間隱身在仁愛市場的生魚片食堂，營業到凌晨四點。

這間朱添鮮魚號是不少老饕相戶分享的隱藏版深夜食堂。凌晨三點多，店門口人潮可是絡繹不絕，生意相當之好。

店面不大，簡樸的外觀，招牌滿滿的生魚片、握壽司圖片，一眼就知道店裡賣什麼。座位就在店家前打著桌椅，非常的簡便，卻是客滿呀！

生魚片蓋飯系列，朱添鮮魚號最棒的優點就是價格透明。原本以為生意這麼好的深夜食堂，老闆會不會很有個性之類的。沒想到服務態度非常的好呢！值得給個讚。

看著一櫃新鮮生魚片，愛吃生魚片的小郭早已垂涎欲滴。計價方式是用秤重的相當有趣。正猶豫不知如何點餐和價格，老闆親切的說想吃什麼現場切。而且還貼心的問幾個人要吃，沒有頭緒也會給建議，真的頗親切。握壽司、軍艦壽司價格也標示在白板上。

冷冷的夜裡點了碗味噌湯，不得不稱讚這碗湯，料很多還有魚肉。你猜多少錢，竟然只要20元，小郭跟安妮說時我還不相信呢！

小郭點的生魚片（鮪魚，海鱺，鮭魚腹肉共１５０元）

位置就在漁市場旁新鮮度自然不用多說，不論哪個都是相當美味尤其是這超級肥美的鮭魚腹肉，在這個價位就能吃到真的是超划算！

鮭魚，紅甘，星鰻，蝦壽司

在漁市場旁吃著生魚片壽司也讓小郭不禁回想去東京築地市場的時候～握壽司方面，小郭覺得飯有點鬆散，味道也不夠所以覺得普普。對了提醒大家，四點一到，店家可是很準時的拉上鐵門了。

朱添鮮魚號的生魚片實在CP值太高了，位在台灣最大漁市場─崁仔頂，也有一定的優勢。若是喜歡生魚片的朋友！！絕不能錯過這間朱添鮮魚號。吃飽消夜後，我們又漫步在崁仔頂漁市場裡，感受基隆夜晚的生命力。市場是人與人連結之處，也是土地蘊含文化的所在，推薦給喜歡深度旅遊的朋友們唷！

崁仔頂漁市場

地址：200基隆市仁愛區孝一路

營業時間：01:00–07:00（一休市）

朱添鮮魚號

地址：基隆市仁愛區仁四路45號

電話： 02-2424-9832

營業時間：18：00-4：00；周日12：00-4：00；周一公休

文章來源：安妮與沙小郭的旅行札記 FB：安妮與沙小郭的旅行札記

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」