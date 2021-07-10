微解封居家進食法！大稻埕「手工大水餃」宅配到家　加碼水餃＋煎餃做法

一定有許多人和我一樣，一直在尋尋覓覓好吃的手工水餃。水餃，是我有記憶以來久久沒吃就會特別想念的味道，手工香噴噴熱騰騰的厚實麵皮內，包覆的是每一位包水餃人的用心。一顆彷彿微不足道的小水餃，往往是每一位母親或是做水餃的阿姨最用心的體會。無奈長大後一直找尋不到真正美味的水餃。直到最近，才真正尋找到符合我心中那最令我期待的口味，也是最紮實最純粹口味的手工水餃-『復興客棧手工大水餃』。

美食，是無法騙人的。當它一入口，咬下那一剎那，感動至極！我人生中活到快四十歲，竟然現在才吃到我心心念念的手工水餃，心想這一定要推薦給我身邊的好朋友們！它到底時如何的吸引我，讓我忍不住一次買下十盒放冷凍...準備慢慢享受～呵呵！也因復興客棧的手工大水餃實在太美味，忍不住情商復興客棧，幫大家爭取到特別優惠給我們的朋友粉絲們！只要買六盒就大手筆的贈送一盒！十二盒送兩盒，依此類推！（冷凍宅配運費$160，雙北市部分區域滿五盒免運費！雙北部分偏遠地區，以及非雙北區域滿千元免運費！）這麼好康的事情，只有這段期間momo姐團購才有喔！重點！是復興客棧水餃真的很好吃...momo姐與大叔及我們的家人們真心推薦！相信我親愛的朋友們品嚐到時，也會有深深的感動。

（momo姐團購限定優惠已結束！感謝大家踴躍訂購近七百盒！）

▎大稻埕｜復興客棧。傳承與復興

手工大水餃，小小的一顆，要讓品嚐到的人們感動其美味，還真是不容易啊！說起現址位於迪化街一段的【大稻埕｜復興客棧】創辦人：廖建雄 Mars先生說道～在1860年代，大稻埕擁有空前的盛況繁華，但還是敵不過日據時期商會的打擊，大稻埕逐漸沒落...而發跡於雞籠到『復興商行』，是在1850年就已經遷徙到大稻埕定居了，『復興商行』的男主人集結南北乾貨，沿用古法來燉煮佛跳牆，讓這份美味在此傳香。而也為了紀念這段歷史，『復興客棧』肩負起傳承這份美味給後代，便成立了【大稻埕｜復興客棧】，這是一間既傳遞人文精神，也擁有『傳承』與『復興』的核心的品牌。

於2021年5月準備開始販售佛跳牆和雞肉飯等美食，沒想到又不料碰上台灣嚴峻的疫情。反應快又擅長美食的復興客棧，便延續品牌在製作麵食的這份美味與用心，轉而推出了『手工大水餃』，這樣快速的因應社會狀況而轉變美食與銷售方式，真是令我敬佩。更厲害的是～他們家的手工大水餃，手工現擀的紮實麵皮與香氣美味十足的餡料，一吃便擄獲眾人芳心。沒人能逃過他們手掌心啊！

▎復興客棧手工大水餃。從包裝開始用心

水餃好不好吃，聞一聞香氣一口咬下去，立刻見真彰！當我第一次收到復興客棧的水餃時，超驚訝他們家很用心用盒裝水餃。記得以往買冷凍水餃，總是一大堆水餃擠在一個袋子裡，要下餃子的時候，就胡亂抓一把丟下鍋；而復興客棧的水餃，竟然將它們一顆顆的分開站立在半透明塑膠盒中，由此便可見得復興客棧的用心，他們不僅僅只是做美食，而是真正想讓客人品嚐到最美味的用心。從包裝就如此用心，不難想像水餃煮好入口後的美味...

▎不添加任何防腐劑。冷凍只能60天

復興客棧的水餃，都是出貨當天或前一天所製作的，沒有添加任何防腐劑，因此只能冷凍60天，也建議大家收到後儘早在新鮮之際享用完畢喔！貼心的店家，在每一盒水餃外頭，都貼有保存期限與製作日期，完全不用擔心水餃到底過期了沒，看了上蓋便可一目瞭然。一盒盒的除了方便放到冷凍庫堆疊保存，也可以很容易計算自己下了多少顆水餃。

實際大家收到的水餃外盒都會有腰封貼紙，像下面這樣喔！

▎30g大顆水餃。名不虛傳

總是在煮水餃前，便會詢問家人要吃上幾顆？我是大食量的女生，通常12顆絕對跑不掉。而復興客棧的手工水餃算比較大顆的！我竟然吃了8顆就飽到撐著...後來才知道，原來人家一般水餃可能一顆是20g，而復興客棧的手工水餃，則做到30g一顆！紮實的份量與真正的美味，讓每一餐都是一頓享受。

▎復興客棧手工大水餃。麵皮紮實香氣濃厚

其實我對於水餃會有這麼多龜毛的挑嘴，主要在於我非常非常在意水餃本身麵皮的厚度和香氣。由於我很喜歡吃麵食，最喜歡麵食的麵粉香氣，嚼在口中的幸福感。而若是水餃皮太過薄，則我會覺得都在吃餡料，沒有吃水餃的感覺＝＝，而復興客棧的手工大水餃，完全中了我的喜好，他們家的水餃皮有夠香！手桿麵皮就是不一樣！生的水餃上面還看得到一層麵粉，由於是手工橄的麵皮，因此麵粉也會以錯落方式不規則的灑在水餃皮上喔！

復興客棧的水餃皮，厚度也完全中了我的愛！它屬於比較偏厚一點的水餃皮，但又不會太厚導致搶了餡料的風采，因他們家的餡料也是非常豐富可口的！在水餃皮的配方上，最早是來自復興客棧的總經理-李佳穎先生母親的家常配方，選用的是從小吃到大的市場傳統老麵皮，所以吃起來相當Q彈皮又不會過厚，煮起來也完全不會有粉味！記得在第一次打開蓋子時，聞到陣陣的麵皮香，我口水立即分泌出來，我超誇張的～哈哈！看我多愛吃香噴噴的麵皮～

水餃的包法也是一門學問呢～水餃的摺子多少都會影響到口感～復興客棧的團隊們細細研發這些水餃的製作過程，果真製作出來的水餃不同凡響，讓吃過的人都頻頻稱讚！

麵皮的厚度適中真的很重要，除了吃起來香噴噴嚼勁剛剛好之外，也比較耐煮。我有時候會多煮幾顆水餃，下一餐的時候直接下到酸辣湯裡再滾一次，也非常好吃呢！還有還有～也推薦大家～他們家的水餃，除了可以用標準煮法（下面會介紹他們家的水餃建議煮法。）之外，也超級超級適合做成日式煎餃來享用的！不騙大家！我用復興客棧的水餃來做煎餃，是我這輩子吃過最美味的煎餃！做法也會在下面分享給大家喔！

▎手切蔬菜。真正保有蔬菜的脆度

復興客棧的水餃，目前口味有『高麗菜水餃』與『韭菜水餃』，兩種口味的水餃卻都令人驚豔的不分軒輊的美味！復興客棧的水餃，除了選用『台灣豬』的後腿肉之外，堅持以『每天手切菜、絞肉與包餡』，『手切蔬菜』可以真正保有蔬菜的脆度，這在吃到他們家的高麗菜水餃時，便會明顯感受到手切蔬菜的魅力所在。甚至在煮好的水餃品嚐時，還會發現水餃內都富含水分呢！真是美味至極啊！復興客棧的水餃，顆顆飽滿紮實，裡頭的用料非常實在，成分包含有麵粉、水、高麗菜/韭菜、豬肉（產地：台灣）、豬油（產地：台灣）、青蔥、薑、食鹽、雞粉、雞高湯、香油（芝麻、大豆油)、五香粉、白胡椒粉！

▎如何水煮。復興客棧手工大水餃

接下來，要與各位朋友介紹的是我煮復興客棧水餃的方式，提供給大家參考喔！首先，請先將一鍋水開大火煮到溫時，便可下冷凍水餃。請使用鍋杓輕輕攪拌，避免水餃沾黏到鍋底而破掉。

當將水餃煮滾後，請加入一杯量的冷開水。我通常會以順時鐘或逆時鐘的方式來倒水。開大火再次讓水餃內餡煮熟～

水再次滾起時，請關小火，計時三分鐘再煮一下。水餃就會變得飽滿，這樣就可以盛起來囉！

▎製作成『日式煎餃』，也超美味

復興客棧的手工大水餃，偷偷教大家！有時候想要換個品嚐方式，可以製作成日式煎餃，也超級美味的喔！記得我以前時常在日本旅遊途中，最喜歡到一些小店去吃上一盤煎餃配上一杯冰啤酒，哇～現在疫情都無法去日本，否則真的好想再到日本的小店去享受品嚐一番啊！忍耐忍耐～期待可再次踏上日本旅遊的一天。無法去日本，我們就想說那來試試用復興客棧的手工水餃做成煎餃品嚐看看，沒想到竟大成功，而且還非常非常好吃耶！好吃到我和大叔是兩個人搶食一盤的狀態，哈哈！不過要做日式煎餃，在做的過程中，發現有一些細節要提醒大家要特別注意的喔！因為這會影響到成功與否啊！

首先，請準備好平底鍋、一碗水、半匙中筋麵粉、油和水餃。為什麼要中筋麵粉呢？因日式煎餃最好吃的就是煎餃下面的那一層酥酥脆脆的翅膀，熱騰騰的享用時，完全就是美味到想流淚啊！先開火後，倒一些油到平底鍋內，夾上一顆餃子直接將油在平底鍋上均勻抹開。這步驟請特別注意！請連同鍋子邊邊也都要抹到喔！因我們後來發現後面步驟加入麵粉水後，裡面的兩側邊邊也可能會碰觸到麵粉水。

接下來，將水餃排成一個圓形。使用復興客棧大水餃並使用中小型的平底鍋排起來，只需要用到9顆，就剛剛好可以圍成一個圓圈喔！

將半匙的中筋麵粉倒入水中後，均勻攪拌後，倒入水餃的中心，這邊要注意，麵粉水不能太少喔！否則無法做出下面一層酥酥的翅膀。

開大火並蓋上鍋蓋，讓它煮個大約4-5分鐘，即可發現底部麵粉水慢慢收乾，這時便可將鍋蓋打開，讓水分收乾。

水分收乾後，稍微用鏟子將邊角的鏟一下，確定下面酥脆的部分已經與平底鍋分離後，便可拿一個可以放入平底鍋內的大盤子，倒扣進去後，將平底鍋翻面就可以倒出來，完成囉！這復興客棧的煎餃做法，真的超級美味！親愛的朋友們別忘了試看看喔！

復興客棧的手工大水餃，絕對會讓您驚喜且期待每一餐的享受，很開心可以分享給我親愛的朋友們！特別開團讓大家品嚐看看，疫情時間希望大家在家也能享受到美食。

復興客棧 手工大水餃

台北市大同區迪化街一段96號

TEL 02-2555-3678 #22

復興客棧水餃官網

文章來源：Ｍomo姐私旅行 FB：

Momo姐｜在玩．傑瑞大叔｜再玩

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