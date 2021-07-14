台北市中心「綠色散步廊道」搭捷運就到！疫後逛城市綠洲　來趟健康充電旅

【圖／文：行遍天下】

台北市給人的印象是個繁華快步調的城市，近幾年市府規劃許多市區的綠蔭地希望帶給市民們更多喘息以及放鬆的空間，在最繁榮的中山區，就有一處將新舊文化景致串連一氣的綠色散步廊道，讓大家在逛街之餘，也能享受城市綠洲的美好。

在新與舊之間，感受台北市區的獨特之處。

漫遊城市美好時光 市中心的綠色散步廊道

坐落在台北捷運中山站和雙連站之間的「心中山」公園，是近年啟用的綠色散步廊道，兩端分別止於南京西路和民生西路，公園空間規劃了無障礙斜坡、花園綠地、觀景平台，不僅成功將兩側的型格店家、設計工作室串聯起來，形成創意商圈；平台廣場上的假日手工藝術市集，也吸引年輕人來設攤，整體氣氛相當文藝、悠閒。往地底延伸，還有中山地下書街店鋪與爵士廣場，成為嶄新的市區焦點，好逛好買好拍照。

散步在夜晚點亮的燈光中也能拍上幾張美照。

中山捷運站一號出口旁的誠品生活南西店，以風格創意店家聞名，藉由多元品牌，呈現跨文化的生活聚落感，為人們打造理想的生活品質。

神農生活嚴選各種好農食材、傳統醬料、台灣好茶與復古零嘴，為防疫生活的健康把關。

位於四樓的「神農生活」，主打具台灣溫度的地方特色物產、風土好食等風格選物，努力營造美好的生活能量，防疫期間，訴求自煮防疫，食材也要精挑細選，除了銷售多款神農獎食材、好農食材、傳統市場醬料，也引進好吃的零嘴、乾拌麵，並以復古風味的生活道具、傳統食器，增添生活的樂趣。

樸實的生活器皿和用具，讓人重溫懷舊年代的美好時光。

誠品生活南西店引進多元品牌，打造跨文化的生活休閒場域。





景點推薦

心中山綠廊公園（捷運中山站街區）

地址：台北市中山區中山北路二段48巷7號





地址：台北市中山區南京西路14號4樓

電話：02-2563-0818

網址：www.majitreats.com





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