浮誇海味＋海景疫後最佳行程！「2021貢寮美食必吃」小卷米粉、現烤鮑魚用料不手軟

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貢寮區每年夏天都會舉辦海洋音樂祭和福隆國際沙雕季，周遭也有許多熱門景點像是龍洞、桃源谷步道還有三貂角燈塔等等，貢寮可以說是北海岸上山下海，怎麼玩都玩不膩的假日好去處，當然美景也要配上美食才能算是一趟完美旅程，今天就跟著ReadyGo一起把貢寮必吃美食全部收到口袋名單吧！

＃海有明天

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來到貢寮海邊怎能不嚐嚐海鮮呢？貢寮福隆車站附近的便當店已經吃到不想吃了嗎？推薦大家這間以小卷米粉為招牌的「海有明天」，用料完全不手軟，整碗滿滿的小卷直接加下去，老闆說它是痛風系小吃真的一點都不為過，湯頭吃起來更是鮮甜，這裡除了小卷／軟絲米粉外，滷肉飯跟海帶也是老饕們必點品項之一喔。

地址：新北市貢寮區東興街71號

#靠海生活

圖/IG@toadeater7805

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台灣最東邊三貂角一帶附近有個馬崗小漁村，人煙稀少的小村落別有一番寧靜風景，這裡的餐廳選擇不多，靠海生活店面雖然不大但生意卻絡繹不絕，外觀由石頭建築而成，餐廳旁就是自家的鮑魚和九孔養殖區，想當然他們的食材新鮮美味到沒話說，許多老饕每來必點的就是火烤九孔鮑和海鮮火鍋，每一口都是滿滿的海味，有機會來這附近一定要嚐嚐活跳跳上桌的超新鮮現烤九孔唷。

地址：新北市貢寮區福連里馬崗街25-3號

＃92K周末食堂－九恩商行

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周末食堂一周只營業周四到周日，沒有精緻華麗的用餐空間，但在木造小屋子邊直接面海吹風，大啖新鮮捕撈的海鮮美食，讓人一秒來到沖繩的浜邊茶屋。來周末食堂別錯過他們的私房料理沖繩海葡萄丼飯跟清蒸野生活龍蝦、現剖海膽等，新鮮美味的特色餐點都是網友們大力推薦的必點料理。店內座位不多，提醒大家要提前預約訂位唷~

地址：新北市貢寮區美艷山街70之3號

#馬崗哨所

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馬崗哨所的二樓是海巡哨所，一樓結合餐廳與藝文空間，可以喝咖啡、看書或是單純放空一下，雖然外觀看起來並不太起眼，但是這裡的餐點卻非常特別，將「鮑魚」跟滷肉飯結合，口感不過鹹也不會過於油膩，鹹香鹹香的滋味嚐起來剛剛好，還有附醃漬蘿蔔、泡菜以及紫菜湯，這麼難得少見的特色料理絕對要好好品嘗一下的呀！

地址：新北市貢寮區馬崗潮間帶景觀台

＃饅頭的夏日冰店

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炎炎夏日來到海邊戲水絕對不能放過吃冰的好機會，位在熱門觀光地的冰店，一碗刨冰６５元可選４種配料，價格算是相當合理平價，這裡的刨冰特色是一定要加上福隆必吃的石花，還有許多人會選擇加上一顆布丁，又甜又清涼，而且這間冰店還有室內座位可以吹冷氣，簡直是夏天去海邊玩最幸福的事情呀！

地址：新北市貢寮區興隆街16號

＃咱倆Our Food Cafe Love

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平凡的老房子刷上繽紛油漆，搖身一變成為可愛又溫馨的義式簡餐店，從店門口到室內隨處可見七彩的復古裝飾品，連屋頂都鋪上綠地、掛著彩虹般的小燈泡，可以點杯咖啡很chill地吹風賞海。餐點部分網友們評價最高的是「隔壁老王的海鮮燉飯」，料多又新鮮好吃，平均餐點的價位都在200元上下，如果來到海邊但想吃點傳統海鮮外的料理，很推薦這間可愛小店來品嘗喔

地址：新北市貢寮區桂安街5號

#WOW CAFE海派廚房

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位在福隆車站附近的海派廚房是間美式漢堡餐廳，份量就如店名一樣大方海派，厚實的多汁牛肉配上濃郁花生醬，吃起來非常道地美味，義大利麵跟炸物點心也是不能錯過的餐點，來到貢寮附近衝浪、曬日光浴後再來吃個美式漢堡，喝杯冰冰涼涼的啤酒，瞬間以為自己來到夏威夷渡假了呢！

地址：新北市貢寮區東興街67號

#卯澳海洋驛站

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圖/IG@may__0919

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別看卯澳海洋驛站小小一間，卻是許多海鮮饕客們的愛店，自從爆紅以後每次去都要大排長龍，而且老闆有許多厲害的隱藏菜色，最知名的招牌菜就是這道光看就要流口水的「小卷米粉／粥」，肥美的蝦子小卷、帶有海鮮自然甜味的湯頭，好吃到整碗吃光光一口也捨不得剩下。

地址：新北市貢寮區福興街1-1號

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