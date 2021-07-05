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星巴克變身台北最美「CAFE!N 旗艦店」！2層樓簡約咖啡廳，外帶外送優惠先收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CAFE IN臉書粉專 @ANDY's Photography
圖／CAFE IN臉書粉專 @ANDY's Photography

三級防疫期間，台北民權東西路及中山北路交叉口處悄然迎來絕美新地標。主打簡約店裝、質感咖啡及餐點的「CAFE!N」硬咖啡全新打造「CAFE!N 台北民權店」，原址為星巴克的地點瞬間化身新版時尚咖啡廳，消息曝光立馬成為網路最夯話題，開幕期間亦推出一系列優惠及限定好康，為咖啡控抗疫生活帶來新亮點。

圖／CAFE IN臉書粉專 @ANDY's Photography
圖／CAFE IN臉書粉專 @ANDY's Photography

鄰近晴光商圈的「CAFE!N 台北民權店」由％ARABICA 嵐山店的設計師Elson及其團隊MIZUIRO操刀，店外保留原建築的灰色墻磚，店內則為兩層樓高的純白空間，每個角落都令人目不轉睛。尤其旋轉階梯處的「巨型紙漿驚嘆號」為鎮店招牌，兩公尺大的立體驚嘆號以外帶紙杯為素材堆疊而成，疫後勢必成為打卡熱點。

圖／CAFE IN臉書粉專 @ANDY's Photography
圖／CAFE IN臉書粉專 @ANDY's Photography

此外，店內採用有機式階梯座位及開放性格式桌椅，保持社交距離也不失美學風格，二樓靠窗座位開放內用後更會是黃金地位，大片玻璃窗戶展現無死角的城市視野，一個人工作、唸書時偶爾發呆放鬆也超療癒。

圖／CAFE IN臉書粉專 @ANDY's Photography
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圖／CAFE IN臉書粉專
圖／CAFE IN臉書粉專

配合三級防疫，店內僅提供外帶及外送，開幕期間截至7/9凡加入民權店會員，消費不限金額即可獲得設計師聯名帆布包，白色基底搭配黑色CAFE!N標誌，帶出門時髦感倍增，每日限量、贈完為止。

另外，全台分店截至7/12也同步祭出優惠，指定咖啡豆、濾掛咖啡、聯名杯款一律任選2件85折、任選3件(含)以上75折，活動期間透過外送平台Uber Eats點餐，除了有牛肉可頌堡、鮪魚三明治等餐點8折特價，滿額300元還可現折60元，為解封前最佳用餐選項。

CAFE!N 台北民權店

地址：台北市中山區中山北路二段171號

營業時間：平日07:30-17:00、例假日08:00-17:00

備註：三級防疫期間限外帶外送，到店外帶請配合現場人員導引及遵守防疫規範。

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