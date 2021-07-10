銀河洞、石碇千島湖！ 解封再訪「烏來X新店」1日遊　瀑布山巒、美食溫泉一次滿足

跟著 Claire 於 2020-12-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 阜杭豆漿、銀河洞越嶺步道、石碇千島湖觀景臺。 瀑布/山巒/煙霧/美食/溫泉一次滿足 只在烏來/p>

阜杭豆漿 | 1 小時

俗話說「早起的鳥兒有蟲吃」這句話在今天體會到了‼️現在時間是7點(算早了吧)到的時候卻已不早了，店內坐滿滿滿的人，這些人到底都幾點起床啊，因為疫情的關係比較少遊客了，要不然我之前來的時候都要排隊，誰說這間可是榮獲米其林必比登的必吃早餐呢，點了久違的厚餅蛋＋鹹豆槳，吃飽上路去。

銀河洞越嶺步道 | 2 小時

接下來我即將要帶各位直上雲端☁️，感受煙霧飄緲、仙氣十足的銀河洞越嶺步道，這步道不難，爬山初學者也可以輕鬆達成（大約來回半小時only），由於地形特殊，上頭溪流從山腰斷崖直切而下，行程飛瀑式的瀑布有如銀河般美麗，也成為IG上人氣打卡景點呢‼️幸好最近一直下雨，瀑布水量很夠，讓整個畫面看起來很壯觀！ 其實這條步道路途中有個叉路是可以通往貓空步道，但比較遠就是了，下次有機會來挑戰看看，也提供給各位參考。

石碇千島湖觀景臺 | 40 分鐘

當你在不知道下一站要去哪兒的時候......此時有請Google Map大大，打「景點」後即刻出現各種周遭選擇📍就決定是石碇千島湖了‼️這裡有一個別稱叫做鱷魚島，是因為形狀相似鱷魚而得名的🐊，但其實這個湖是因為興建翡翠水庫的關係，據說古早以前島上是有人居住的唷💡🤓附近有坪林老街，是一個充滿茶葉的地點，有在賣各式與茶葉相關的產品，如冰淇淋、茶葉蛋、冷泡茶🍵，因為我不太常喝茶的，所以就沒有到那兒了🤣

烏來老街 | 1 小時

我們不去坪林老街....那麼我們去哪兒呢❓❓❓ 當然就是有東西吃的地方🤪(剛好中午時間也到了嘛🤤)一走進烏來、走過特色橋，立馬感受到充滿原住民特色的建築以及美食，走到末端還有一座比較新、而且是玻璃底部，但是一點都不可怕🤣🤣🤣感覺是噱頭而已 你可以選擇走到旁邊的溪流享受野外露天溫泉♨️非常溫暖又天然😚

泰雅八萊美食店 | 2 小時

正在挑選要吃什麼的時候，可以看到清一色都是原住民餐廳，於是選了一間外觀看似不錯的餐廳開吃囉‼️‼️‼️點了招牌竹筒飯、炒山蘇、金針湯、酥炸溪蝦、馬告蛋、炒山豬肉，爆炸好吃的，可能是因為位於山上食材新鮮、又是平常吃不到食材🤤沒什麼好說的，只能用美味、滿足、過癮來形容這一餐🐷

高家冰溫泉蛋(創始店) | 15 分鐘

來到烏來不可不吃、更是不能錯過的就是「高家冰溫泉蛋」了，一如往常的招牌冰溫泉蛋以及紹興酒蛋，老闆啊～各來兩顆～～～🐽內部半熟的溏心，散發出來自南投埔里的紹興淡淡的酒香，又添了一股不過份搶味道的中藥材配方，根本就忍不住想再多吃啊☺️☺️😳😳

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