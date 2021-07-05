北海岸走一回！ 情人湖步道遠眺海景 解封後再到海邊走走

跟著 April Ko 於 2021-02-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 老鷹岩(情人湖環山步道)、老鷹岩(情人湖環山步道)、龜吼漁港。 往山上走去， 可以眺望海景。 看到海就往海邊走走❤️

老鷹岩(情人湖環山步道) | 1 小時

最近常常覺得整個台灣的人都在爬山走步道。 不能出國的日子裡， 能夠讓身心健康又享受旅遊的方式， 確實就是上山走走。 住家附近有個從小就知道的步道叫做情人湖。 小時候聽人家說湖裡有食人魚， 每次經過都覺得好害怕。 如今想起來實在單純的好笑😅 園內因為有一大一小兩個湖泊相連， 像情人相依偎，因而得名。 步道口有停車場， 開車前往兩側滿滿的停車格， 我們習慣接近步道口看到路邊車位就立刻停下， 再慢慢散步往入口處的火車頭方向走。 這幾年園內一直細微的維修管理， 公共衛生廁所也變得乾淨舒適， 這一趟距離上一趟又過了幾年， 感覺到周邊仍持續增加管理， 基隆的公共環境確實一直進步中☺️ 情人湖步道有好多支線， 可以依照個人身體狀況需求選擇。 最簡單的就是環湖步道， 體力好一點的話就可以繞一小圈走到情人塔， 情人塔很像長髮公主住的高塔， 每次走到塔處， 孩子們就會放聲大喊「Rapunzel~Let down your hair~」 然後大家會你一句我一句不停的喊， 直到笑成一團衝上塔頂。 登頂可以遠眺基隆市武崙山景， 另一邊可以看見一望無際的海景。 這天， 我們選了環山步道走到老鷹岩， 望著北海岸的車潮， 看著在外木山海灘上的遊客， 孩子們嚷著好想去海邊。 於是我們慢慢走到塔邊來一趟固定模式， 大喊、登塔、下塔之後玩追逐遊之後， 再繼續往湖邊走。

老鷹岩(情人湖環山步道) | 1 小時

腳力更好的健行者， 可以嘗試接著走去海興步道或大武崙砲台。 考量林理V到最後可能會要我們抱她走完， 還是理性的走回停車處。 環山步道接回環湖步道可以繞去吊橋上走走， 即使是看過無數次的烏龜們， 每一次都還是開心的大喊「烏龜！」 大概是整個基隆人都把他們養不下的烏龜們都帶來這兒放生， 湖裡的烏龜又大又多！ 完全打嘴「湖裡有食人魚」這個無稽之談。😆 替林J戴上長髮公主高塔皇冠之後， 返家更衣。

龜吼漁港 | 1 小時

大概是站在老鷹岩的頂端遠眺那一大片海， 又看見海灘上的人們， 決定趁著天氣還這麼舒適， 往北海岸走一趟。 這絕對是基隆人的一大福利， 只要心裡想， 隨時能看海玩水。 天氣好， 但仍是春天的季節。 海水，也是初春的冰冷。 躺在地墊上慵懶望著她們， 一邊嚷著「不能下水啊！」「只能踩水喔！」 整個冬天沒來海邊的她們， 興奮的很！ 今天抱著來新沙灘勘景的想法， 繞到以前來過一次的小沙灘。 海水乾淨、沙子細， 遠方因為浪潮大有一群人在衝浪🏄‍♀️ 岸上的我們光只是腳丫踩水都覺得冷。 往年夏天總是往萬里沙灘去， 隨著人變多， 車位也開始難停， 再加上萬里沙灘往海裡走去的一小段總是刺腳的石頭好多。 可再往金山中角灣或是石門那兒去又顯得遠， 這才走這麼一趟。 可能來龜吼的遊客多， 這兒新蓋了一個停車場， 感應進場的機器還沒正式啟用， 夏天來臨以前大概就會開始營運了吧？ 雖然不能下水， 光是沙灘就能大大滿足她們。

知味鄉玉米 | 1 小時

海灘是這樣， 越晚越涼， 但也是越晚越美。 我們趁著天色昏暗以前在停車場裝海水把腳沖洗乾淨， 決定往知味鄉的方向去。 一樣得排隊， 一樣不用排太久， 他們動作熟練快速的烤著香噴噴的玉米們。 看著夕陽餘暉， 爸爸堅持靠路邊停車， 想要留下這美景。 一邊期待夏天到來～

延伸閱讀：看得見北海岸的情人湖步道

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