離台北市市中心不用半小時！輕裝入住歐風童話村　懶人露營先收藏

【圖／文：行遍天下】

從國道1號八堵交流道下，沿著台2線基福公路往十分方向途中可看到大大的「暖東峽谷」4個字，距台北市中心僅約30分鐘路程的拉波波村就位處峽谷邊上，交通四通八達，周邊東勢溪流環繞，生態豐富多變，更不時有台灣藍鵲群聚飛過。

愛玩好動催生迷人童話村

2020年8月底甫開幕的拉波波村是由喜愛戶外活動的暖東休閒有限公司總經理陳世智與好友們攜手打造。以往每年都會與三五好友們帶著家人結伴至國外旅行，去年因為新冠肺炎疫情升溫，一群人突然無法出國玩，便開始挖掘台灣的祕境！

原是童軍訓練中心的拉波波村，還保留著升旗臺等設施。

下午茶時間，客人喜歡直接在帳篷區前享用餐點。

放假就喜愛往戶外跑的陳世智說，近年來台灣興起露營熱潮，但家人覺得戶外露營較克難，需要準備很多設備，煮飯、洗澡都是挑戰，不太想同行，因而興起規劃豪華露營地(Glamping)的想法。原本是基隆市童軍暨生態遊學中心的拉波波村，經童軍中心開放民間機構投資增建、改建及修建政府現有設施並為營運(ROT)招商後，經多次評估後暖東休閒有限公司決定爭取並成功取得了經營權。因這裡的地形條件，讓好友們聯想起過去曾造訪的南法聖希荷拉波皮耶小村莊，以此為靈感催生台灣風情的童話村露營地。

選用從國外特別訂製圓形的神殿帳，上方還多了一層遮雨棚，不用擔心雨水直接打在帳篷上。

空間寬闊注重服務細節

一年四季，一卡小皮箱就可輕裝入住！拉波波村中共有24頂從國外特別量身訂製的神殿帳，圍繞著整片方向的草地配置，每帳空間加起來約10坪大小，帳中皆設有冷暖氣、兩張氣墊雙人床、桌子、椅墊，以及可隨心放置戶外的露營椅。

設備一應俱全，有2張雙 人床、桌椅以及野餐墊等小物。

最貼心的是，為了避免濕氣太重，帳篷後方另外設置一頂相連的「衛浴帳」，裡頭有TOTO獨立衛浴設備、法國有機環保品牌的洗沐用品和大小毛巾等。客人入住後還可隨時掃描園區QRcode呼叫專人提供夜間服務，軟硬體設備俱全之外，也十分注重服務細節。Checkin入住時會提供三角旗，讓客人自行繪製後掛上，每帳都可有自己專屬的標誌風格。

每帳都有獨立的衛浴空間，不用擔心洗澡的水氣入到帳篷內。

每帳內都有配置移動式冷氣，夏天也不用擔心太熱。

除了享受園區內的設施外，入住的客人還可以參與暖東峽谷步道生態導覽、體驗手作活動，像是童軍繩結提袋DIY、藍染活動等，園內還有戲水池、軟式射箭、跳床、手足球台等設施。入夜之後，看著營火點亮漫天星空，親近大自然的渴望，是如此輕而易舉。

童軍結繩DIY活動，帶大家製作專屬的杯套，十分討喜。

藍染體驗中可以認識其歷史及背後深層意義，並用暖暖在地產馬藍汁完成自己獨一無二的藍染作品。（圖片店家提供）

溜滑梯、 滑水道的淺戲水池，是親子客人的最愛。

露營就是要BBQ！專人服務露天燒烤

餐食部分，也是下足了功夫！為了讓入住旅客開心地玩樂，不用傷腦筋肚子問題，1泊3食中有下午茶、晚餐和隔天早餐，其中超豐盛的夏季晚餐為BBQ，由擅長料理的主廚燒烤後，再送到客人面前，包含明蝦、菲力牛排、豬排、小管、天婦羅、吉古拉，還有基隆在地港口直送的新鮮海魚，再搭配GB鮮釀啤酒、台灣生啤等，讓人享受大口吃肉、大口喝酒的暢快感。冬季時，晚餐則是提供澎湃的漁夫鍋，鮮甜的熱湯加上滿滿的海味，讓整個營區都溫暖了起來。

有專人服務的野奢燒烤，搭配上清涼啤酒，暢快透清涼。（圖片店家提供）

豐雨之地大自然的生態教室

陳世智說，一開始拿到這塊地的經營權時，許多人都不看好，因為一般露營地都座落在高海拔之處，而暖暖這裡海拔僅幾百公尺，一年中又有半年的時間下雨，但愛玩的團隊朋友們都認為，這裡具有位在十分、平溪、福隆、瑞芳等風景線上的優勢，方便安排隔日的行程，很適合發展為四處玩耍的中心休憩點。

拉波波村與暖東峽谷共存共生，因多雨的關係，植物生長的十分茂密，營區旁峽谷中的淡蘭古道步道上一路仍保有原始的林相，像是馬藍、山黃麻、野桐、山棕、刺蔥等植群生長於山坡地，且在東勢溪純淨的溪水中還可以看到野生魚蝦、昆蟲等生物的棲息，在營地遊憩的民眾可自由隨著步道探訪大自然。

暖東峽谷的森林步道中，可以看到許多自然植物、菌菇類。

當地盛產的馬蘭草，是藍染的主要原料。





周邊小旅行

平溪車站

平溪線原本是載運煤礦的專門鐵路，隨著礦場關閉、人口外移，原本要廢線，經由地方人士爭取後保留下來。

原要廢線的平溪線，現仍保留下來。





保有舊建築風貌街景的十分老街，與火車鐵道共存了數十個年頭，這裡也是天燈的發源地，不分平假日，時不時都可以看到承載夢想冉冉升空的天燈。





全長約2公里，以舊鐵道隧道改造成的自行車道，是北台灣第一條以鐵道隧道改建而成的鐵馬隧道，夏天在隧道裡騎車十分涼爽。





景點推薦

拉波波村

地址：基隆市暖暖區東勢街221號

電話：(02)2458-2688

網址：www.lapopo.com.tw

價格：夏季一泊三食輕奢露營，平日7,000元起、假日9,000元起（※一泊三食含輕食下午茶、半自助式峽谷晚宴、半自助式早餐）

備註：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





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