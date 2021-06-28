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解封後挑戰！ 象山一日燃脂大攻略&從各種角度欣賞台北101

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2021-01-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 台北101大樓、象山步道、象山六巨石觀景台。 近期山珍海味襲擊之下 只好來場燃脂之旅 順道感受大城市中美麗的一角

台北101大樓 | 1 小時

要告訴大家，今天是個防疫的健康爬山之旅，其實我滿常到象山爬山的，有很多路線可以選擇 再加上就在家裡附近，有空的時候就會上去走走。首先，會經過的是101，帶朋友來體驗一下101電梯，票價500有找，電梯速度真的爆炸快的，有看到現在還有Skyline 天際線，但是要預約而且不便宜，一個人大約要1000多，可以和後方台北盆地合影，但我想我還是到象山，也可以和台北盆地合影，還不用任何花費呢！

象山步道 | 1 小時

今天因為天氣好 所以外出活動的人群也變多了 到了象山公園好多人在打籃球 沿著籃球場再過去的斜坡往上走 先在路邊攤買個水 有一個明顯的登山口標誌 就是這裡‼️往前衝就是了🔥

象山六巨石觀景台 | 1 小時

六巨石是象山步道的最高點 也是看台北夕陽以及夜景的熱門景點之一，有很多人直接爬上石頭和後方101拍照 我以前有爬過也拍過（畢竟是必拍） 但拍過後就沒有再爬一次的必要了 因為很多人在排隊、也有些危險，所以這次就跳過‼️

九五峰 | 1 小時

六巨石再往上走會有南縱走-九五峰的指標 大約還要再走個大約1個小時才會到九五峰的頂端 沿路上你可以看到非常多秘境👀 有被竹林圍繞的小角落 也有更清楚遠眺101的點(沒有向六巨石那樣充滿人頭) 當然還有一些更高山上的特殊植物，終於到了頂端‼️‼️‼️‼️‼️‼️ 差點沒感動到落淚 因為有一段的階梯真的是非常高，是個很好訓練臀部與大腿肌力的機會！

虎山溪步道 | 1 小時

過了九五峰再往經過虎山往奉天宮的方向走 虎山比較適合親子來走 因為地形平緩，相較之下會比較安全 通常都會從奉天宮上來虎山會比較輕鬆 我這次就像剛剛說的從象山直上，你知道嗎？這裡也有一個小橋流水的打卡景點，深入其境後你會很難想像在台北這麼一個城市中 會有一個這麼遠離塵囂、愜意的地方，尤其是距離這麼的近...

奉天宮 | 5 分鐘

從虎山下來回直接通往奉天宮的上方 從廟裡往外方看終於感受到離平地近一點的感受了，看到了許多虔誠的信徒在燒香拜拜，祀奉的是玉皇大帝，而地理環境是座落在虎、豹、獅、象四獸的虎山山上，總統府、國父紀念館、中正紀念堂、圓山大飯店、國際貿易大樓、市政大樓等等建築都在它之下，非常有氣勢威嚴的感覺呢‼️

永康牛肉麵 | 1 小時

運動完就是要用美食補充能量是不變的道理，來到東門（捷運淡水信義紅線就可以直接抵達），永康街近期因為疫情的關係，之前看到的店家有許多都沒有營業， 但是比較熱門的美食餐廳都還有開 這次選的是超級紅的「永康牛肉麵」，這間可是50年老店呢！人潮算多，湯頭夠味、牛肉也很嫩 我滿喜歡的，點大碗全部都吃完，但其實這家的評價很兩極，有人覺得太貴不划算也覺得不好吃，但我個人覺得久久吃一次而且份量很夠就還ok囉，滿足的吃完晚餐逛逛永康街感覺是超棒的！

延伸閱讀：台北｜象山一日燃脂大攻略

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